Дмитрия Быкова пропустили в Грузию после нескольких часов ожидания на границе

Российского писателя и публициста Дмитрия Быкова несколько часов держали на границе на въезде в Грузию, вместе с женой и сыном, но в итоге пропустили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом сообщил писатель Лаша Бугадзе.

Быков прилетел в Батуми из Стамбула вместе с маленьким ребенком и женой – Екатериной Кевхишвили.

Сам Быков сказал телеканалу «Формула», что не понимает какие к нему могли быть вопросы у грузинских пограничников. Он сказал, что всегда занимал однозначную позицию как по войне России против Украины, как и по войне 2008 года в Грузии.

«Я никогда не был на территории Абхазии, всегда выступал против войны, в войне августа 2008 года занимал однозначную позицию. Скорее всего, путинские силы пытаются помешать моим выступлениям в Грузии», — сказал Быков.

Лаша Бугадзе пишет, что ему стыдно за то, что семью человека, который во время войны 2008 года вышел на улицы в Москве с плакатом «Я грузин», заставили нервничать и измучили ожиданием грузинские пограничники.

«От кого они ждали разрешения на въезд? От филиала ростовского ФСБ?», — пишет Бугадзе.