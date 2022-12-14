Алиев: в ж/д Баку-Тбилиси-Карс будет инвестировано $100 млн

В железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

По его словам, пропускная способность железной дороги увеличится в пять раз – до пяти миллионов тонн.

Ранее о том, что Азербайджан в 2022–2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора, президент страны заявил в ходе визита в Грузию.

Сегодня Алиев также сказал, что Азербайджан активно занимается «открытием Зангезурского коридора».

«На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор», – сказал президент Азербайджана.