Алексей Пономарев: «Я подозреваю, что какой-то список существует»

Редактору подкастов издания «Холод» Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию. Причин пограничники не назвали, просто отправили обратно в Ригу, откуда он и прилетел. «Эхо Кавказа» поговорило с Пономаревым о том, как это произошло.

– Расскажите подробно, что произошло в аэропорту?

Они говорят: «Мы не знаем почему такое решение было принято, но ситуация такая, что мы не можем вам сейчас позволить въехать в Грузию. Вы можете это оспаривать. Но мы сейчас должны посадить вас обратно на самолет в Ригу, откуда вы прилетели»

– На самом деле, как бы это странно не прозвучало, ничего странного не произошло. Довольно привычные для меня вещи – когда я в последние месяцы въезжаю или выезжаю из Грузии, на паспортном контроле пограничники всегда сначала в обычном режиме берут мой паспорт, а затем, когда проводят его и видят номер в базе, становятся на длинную паузу и начинают что-то выжидать. Еще иногда фотографируют, кажется, даже отправляют куда-то его и ждут ответа. Иногда это занимает 10, иногда 30 минут. Я был к такому готов и не удивился, просто ждал, но ожидание затягивалось, и в какой-то момент пограничник сказал: «Ну что вы стоите, садитесь». То есть все было вежливо, тут нет никаких вопросов, сами пограничники не принимают это решение. Его принимает кто-то еще. Потом они подошли ко мне и говорят, причем с какой-то извиняющейся интонацией, потому что у меня очень много штампов въездных, грузинских, потому что мы с женой переехали в Грузию еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Поэтому это действительно выглядит удивительно, наверное, даже для пограничников. Они говорят: «Мы не знаем почему такое решение было принято, но ситуация такая, что мы не можем вам сейчас позволить въехать в Грузию. Вы можете это оспаривать. Но мы сейчас должны посадить вас обратно на самолет в Ригу, откуда вы прилетели». И, действительно, так они и сделали: за 50 минут они проводили меня, загрузили в уже заполненный пассажирами самолет, и он улетел.

– Вы по работе были в Риге?

– Я делаю подкаст «Кавачай» со своей украинской подругой и коллегой – это украинско-русский подкаст про войну. Мы обсуждаем войну с точки зрения гражданина Украины и гражданина России… Мы ездили на конференцию в Осло, которая была организована одним норвежским фондом, где были разные спикеры, журналисты из Украины, из России, из других стран. После этой конференции, собственно, я и возвращался обратно через Ригу, потому что в Осло просто нет прямых рейсов из Тбилиси. И так получилось, что меня отправили обратно в Латвию, но в Латвии у меня есть гуманитарная виза D, поэтому я смог пока остаться в Риге.

– А в Грузии вы проживаете на постоянной основе?

Я никогда не ездил ни в Абхазию, ни в Южную Осетию, ни в оккупированный Крым. Какой-то явной и формальной причины для того, чтобы меня не пускать, вроде бы нет

– На самом деле, я практически там живу, последние… уже больше года мы с женой там находимся. Грузинское государство, – я это очень ценю и понимаю некоторую несправедливость этой ситуации, – разрешает российским гражданам находиться в Грузии без каких-то специальных документов, без виз, по сути, просто с загранпаспортом на протяжении продолжительного времени, чего не скажешь о России в отношении грузинских граждан. В общем, мы находимся здесь на легальных основаниях. Я знаю, что бывают ситуации, когда людей не пускают в Грузию, потому что они, например, ездили в Абхазию, но я никогда не ездил ни в Абхазию, ни в Южную Осетию, ни в оккупированный Крым. Какой-то явной и формальной причины для того, чтобы меня не пускать, вроде бы нет.

– А есть какие-то предположения, почему вам отказали во въезде?

Ни в какие противозаконные вещи я не был вовлечен за время пребывания в Грузии. И, мне кажется, какого-то особого внимания со стороны властей я не успел заслужить

– Я бы, честно говоря, не стал их делать. Мне кажется, не в моем положении давать какие-то советы грузинскому государству – кто достоин въезда в Грузию, а кто нет. Я могу лишь повторить: я не вижу формальных причин. Я довольно явно выразил и публично выражаю свою позицию по поводу российской агрессии против Украины и Грузии. И в целом Грузия для меня – это абсолютно дружественная страна. По моему ощущению – это наш второй дом с определенного момента, и, конечно, это для меня удивительная ситуация, я не очень понимаю мотивацию грузинских властей, потому что ни в какие противозаконные вещи я не был вовлечен за время пребывания в Грузии. И, мне кажется, какого-то особого внимания со стороны властей я не успел заслужить.

– Представители грузинской оппозиции неоднократно заявляли, что существуют списки критиков Кремля, и людей из этих списков местным властям якобы не разрешают укрывать их в Грузии…

Я все же надеюсь, что грузинское государство пойдет навстречу и изменит свое решение, и я все же смогу попасть в Грузию, где находятся моя жена, коты и практически все вещи

– Я подозреваю, что какой-то список точно существует. Очевидно, есть некий список, потому что пограничники реагируют на какой-то сигнал в компьютере. Я не знаю, как у них устроена эта система проверки, наверное, загорается какая-то лампочка, которая показывает, что здесь нужна дополнительная проверка, и они спрашивают свое руководство или кого-то еще, какой-то спецотдел, можно ли пропускать этого человека или нет. Я не знаю, но, видимо, такие списки существуют, но по каким принципам они составлены, по каким данным, мне сложно сказать. Я не берусь оценивать. И многих из моих друзей и знакомых тормозили на границе. Кого-то разворачивали, потом им удавалось въехать все равно. Поэтому в данном случае я все же надеюсь, что грузинское государство пойдет навстречу и изменит свое решение, и я все же смогу попасть в Грузию, где находятся моя жена, коты и практически все вещи.

– Как вы планируете действовать дальше?

– Есть официальная форма апелляции, сегодня я как раз пытаюсь ее отправить. Кроме того, через наших знакомых, которые занимаются этим и помогали в таких ситуациях другим журналистам и активистам, пытаемся навести справки: в чем проблема и что тут можно будет сделать.

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