Адвокат Саакашвили назвал уголовным преступлением действия пенитенциарной службы

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что действия пенитенциарной службы, опубликовавший видеокадры пребывания в клинике «Вивамед» третьего президента Михаила Саакашвили, являются уголовным преступлением.

«Распространение этой видеозаписи является уголовным преступлением. Этот видеоматериал относится к категории персональных данных и не может быть обнародован без согласия заключенного», - сказал адвокат Саакашвили.

При этом он отметил, что как ни пытались авторы монтажа скомпоновать кадры, они получили совсем не тот эффект, которого добивались. «Любой нормальный мыслящий человек увидит, что человеку на кадрах плохо», - цитирует Хачапуридзе агентство «Новости-Грузия».

Пенитенциарная служба опубликовала кадры с находящимся в заключении третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили из клиники «Вивамед» сегодня вечером. Видео без звука длится 10:29 минут, смонтировано и включает в себя кадры, снятые камерой наблюдения в разное время. На кадрах эпизодически указаны три даты: 9 августа, 4 октября 2022 года и, наконец, на несколько секунд - 12 декабря.

Перед этим министр юстиции заявил, что видео будет опубликовано, чтобы защитить имидж государства и доказать, что Саакашвили никто не мучает в заключении, а сам он имитирует свое тяжелое состояние. На видео без звука видно как Саакашвили, лежа в постели, спорит и ссорится с медперсоналом, также есть кадры, где он ходит по палате, ест и пьет и что делает, оставаясь один.