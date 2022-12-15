Установлен новый рекорд по объему денежных переводов из России в Грузию

В ноябре по системам денежных переводов из России в Грузию была переведена рекордная сумма – 316 миллионов долларов, сообщил грузинский Нацбанк.

Эта сумма на 819% больше, чем в ноябре прошлого года, пишет агентство «Новости-Грузия».

Суммы, переведенные из Российской Федерации, составляют 60,66% от общего объема денежных переводов.

С начала года по системам денежных переводов из России было переведено в Грузию 1,75 млрд долларов — для сравнения, за весь прошлый год этот показатель составил 411 миллионов.

Всего из разных стран в ноябре в Грузию было переведено 521,2 млн долларов, в лари это почти полтора миллиарда – это также рекордный показатель. По сравнению с ноябрем прошлого года рост составил 151,4%.

Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.

В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли.