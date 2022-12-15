СМИ: требования азербайджанских активистов изменились

Азербайджанские активисты, пикетирующие единственную дорогу, связывающую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, озвучили новое требование. Об этом пишет агентство Trend.

«Активисты, в частности, требуют установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении. Они подчеркивают, что на суверенных землях Азербайджана должны быть размещены КПП всех госструктур, в том числе МВД, Государственной пограничной службы и Госкомтаможни», – говорится в сообщении азербайджанского информагентства.

Активисты говорят, что «перевозка вооружения на территорию Азербайджана допускаться не будет». Они утверждают, что через Лачинский коридор в Карабах завозят мины.

По информации СМИ, накануне четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия, также подорвались на мине. Один из них погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что Нагорный Карабах находится в фактической блокаде уже четвертый день. Ранее пикетчики говорили, что они протестуют против действий российских миротворцев, которые якобы прикрывают незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на контролируемых ими территориях.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился в Баку с представителями дипкорпуса. По его словам, «ответ на требования экоактивистов Азербайджана все еще не дан».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Подчеркнув, что Азербайджан сначала заблокировал Лачинский коридор, а затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом, премьер-министр Армении назвал действия Баку провокационными.

Русская служба Би-би-си указывает, что по внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической. Что касается экологии, то в Азербайджане есть другие не менее серьезные проблемы, чем состояние карабахских месторождений, говорится в статье Би-би-си.