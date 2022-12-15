Обзор югоосетинской прессы

В колонке редактора газеты «Республика» на этой неделе вышел материал с заголовком «Без названия». Он посвящен размышлениям о все же состоявшемся сносе старого моста. Автор эмоционально и жестко осуждает произошедшее: «Министерство строительства, эти Геростраты современности два года шли к своей цели. Планомерно, несмотря на статус моста как объекта культурного наследия, невзирая на мнение простого народа, на мнение интеллигенции, нивелировав альтернативные предложения... Минстрой и не пытался спасти этот оставшийся островок истории после разрушенного ими же здания Облпотребсоюза». Автор осуждает многих: и депутатов, и Минстрой, и руководство республики. Не обходит стороной ответственность простых людей, которые, на его взгляд, должны быть активнее: «Почему мы его не сохранили? Народ обмельчал. Не вышел на его спасение. Другие ныне приоритеты... Честно, уж лучше бы в августе 2008-го на него упал вражеский снаряд. Так было бы, может, спокойнее. Хотя, кажется, он выдержал бы и это», – пишет «Республика».

Блогер Алан Парастаев обращает внимание на газификацию республики, точнее, на ее отсутствие. Поводом стала новость о том, что в высокогорный город Квайса привезли сжиженный газ, чтобы жители смогли купить его на месте, а не ездили для этого в Цхинвал. «Хвала и благодарность республиканским властям и местным администрациям за заботу о жителях. Но неужели самый высокогорный в мире газопровод Дзуарикау-Цхинвал, проходящий в нескольких километрах от Квайса, с объемом возможного перекачиваемого газа, достаточного, чтобы снабжать не только Южную Осетию, но и Грузию в придачу, неужели его строительство не предполагало, что к дому условных ба’бо Маро, де’ду Хетага из села Уапаелаег-къау не будет проведен газ и им не придется колоть дрова?» – задается вопросом блогер. Он пересказывает разговор с чиновником, который, отвечая на вопрос, почему нельзя провести газ к селам на расстоянии 3-4 километров от газопровода, усмехнулся и сказал, что это дорого. «Я не экономист и не финансист, но когда речь идет о газификации или строительстве дорог в горные села, то номинальная стоимость тут, по-моему, не должна играть основную роль в решении, имеет ли смысл строить или нет. Речь идет о том, чтобы создать условия, чтобы люди остались жить в селах вести хозяйство, а не уехали в Цхинвал и не устроились в какое-нибудь охранное агентство или силовую структуру», – пишет Парастаев и добавляет, что речь идет о сохранении и развитии села, а средства, потраченные на прокладку газопровода и дороги, с лихвой окупятся в виде производства экологически чистого продукта, спрос на который в мире только растет.

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Блогер Сармат Джуссоев пишет в своем телеграм-канале о необходимости расширить число выборных должностей, чтобы укрепить независимые институты. Это позволит потихоньку выправить те деформации политической системы, которые накопились за последние десятилетия, считает он, и предлагает начать с ЦИК. «Команда, находящаяся у власти, на очередных выборах через ЦИК отсеивает неугодных кандидатов, которые могут у них выиграть. Это приводит к тому, что сам ЦИК формируется людьми, которые при конкурентных и честных выборах могли бы и не выиграть. Порочный круг серьезно деформировал избирательный процесс. Поэтому выборность членов ЦИК депутатами и президентом – мнимая выборность, не обеспечивающая независимость ЦИК. Это приводит к нечестным, неконкурентным, неальтернативным выборам», – пишет Джуссоев. Крайне желательно ввести прямые выборы членов ЦИК, считает он, хотя это и потребует дополнительных финансовых расходов. Но, как показывает практика, от деградации политической системы общество теряет гораздо больше, уверен Джуссоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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