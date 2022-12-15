Сериальное погружение

Я большой любитель сериалов. Сериалы я даже люблю больше, чем полнометражные фильмы, или, как их называют профессионалы, «полный метр».

Сравнить сериал и полнометражный фильм – то же самое, что сравнивать небольшой роман с длинной эпопеей. Фактически знаменитый копполовский «Крестный отец», все его три части, – это фильм протяженностью около девяти с половиной часов; то есть по большому счету – сериал. Сериал на двенадцать стандартных 45-минутных серий.

За время сериала успеваешь полюбить или возненавидеть героев или антигероев, и они становятся как родные. Все из-за того, что очень долгое время проводишь с ними. А за «полный метр» протяженностью, к примеру, 85 минут (1 час и 25 минут), свыкнуться, сродниться с героями очень часто не успеваешь.

По-моему, так.

Поэтому я и люблю длинные сериалы, которые могу смотреть долго, прерываясь только на прием пищи, сон и мелкие соседские дрязги. Тем более что сериалы стали снимать в визуально-техническом плане ничуть не хуже, чем полнометражные фильмы. Это уже не примитивные в постановочном плане полутеатральные «ситкомы», где часто слышен закадровый смех, который вызывает у меня жуткое раздражение. Это настоящее кино со своими спецэффектами, трюками, полетами во сне и наяву и многим другим, что раньше показывали только в художественных фильмах.

Я к сериальному жанру впервые проникся интересом в 2006 году, и началось все это с культового сериала «Остаться в живых». Тогда кто-то дал мне два компакт-диска с двумя сезонами сериала и настоятельно посоветовал их глянуть. Я долго отнекивался, так как для меня сериалы олицетворяли собой нуднейшие бразильско-аргентинские мыльные оперы и недалеко ушедшие от них «Санта-Барбара», «Династия», «Даллас» и т.д. Но, поддавшись на уговоры, я все-таки в один декабрьский вечер вложил в CD-проигрыватель диск и, как это теперь принято говорить, получил «культурный шок». Шок был не от замысловатого сюжета, а от качества съемок, визуальных эффектов, драйва и т.д. И с тех пор я подсел на этот жанр.

Сравнительно недавно я ознакомился с историей возникновения сериалов.

Предшественниками телесериалов считаются киносериалы, которые возникли практически сразу с появлением кино. До тех пор, пока было технически невозможно получать рулоны кинопленки достаточной длины, зрителям предлагали либо большую историю, разбитую на части, либо отдельные истории с общим героем или группой героев. Примером киносериала считается 18-серийный французский фильм «Граф Монте-Кристо», снятый режиссером Анри Пуктальеном в 1918 году.

Когда в 30-е годы радиовещание начало набирать обороты и популярность, появились так называемые радионовеллы – это были коротенькие мелодрамы, которые читали в прямом эфире, а финал, или развязку, откладывали на следующий день.

Потом начало развиваться благословенное телевидение, что дало толчок к переходу от радионовелл к телесериалам. Это произошло в период между 1949-м и 1957 годом. Принято считать, что первым телевизионным сериалом является Faraway Hill. Его показывали недолго, с октября по декабрь 1946 года, каждый эпизод разыгрывался в прямом эфире, и потому от него ничего не сохранилось, так как видеозапись появилась только в 1947 году. Сюжет крутился вокруг овдовевшей женщины из Нью-Йорка, которая переезжает в небольшой городок к родственникам, где знакомится с мужчиной, который, однако, уже помолвлен с другой. Классический пример мыльной мелодрамы. И потом, пошло-поехало.

Тут надо сделать маленькое отступление, потому что в последнее время мне кое-кто сетует, что не тем я сейчас интересуюсь. В этот реконструктивный период надо больше говорить про ту катастрофу, которая происходит в Восточной Европе. Но, честно говоря, последнее время мне не хочется заниматься подобными разборками и поэтому помалкиваю в этом направлении. Помалкиваю потому, что до сих пор никак не могу понять, для чего все это кровавое месиво начало твориться, и, самое главное, не могу себе представить, чем и как это все может завершиться. Думаю, аналитиков, экспертов, политологов, всезнаек и советчиков, которые разбирают по косточкам наше сегодняшнее житье-бытье, и без меня хватает. Я стольких уже наслушался, что, будь я самоувереннее, сам бы начал надувать щеки и выступать в роли эксперта. Слава богу, у меня хватает самооценки, что я в этом до сих пор ничего не петрю. Ну, иногда, когда совсем невмоготу становится, я тоже делаю шаг вперед и пытаюсь осторожно высказаться. Но все эти мои умозаключения, наверное, не особенно ценны. Нам не дано предугадать, что сильные мира сего сотворят в следующий момент, и потому мне лучше забивать голову другими вещами типа все тех же сериалов. Кстати, это намного здоровее для нашей истрепанной нервной системы.

Вот поэтому я и пытаюсь разбавить международные и внутренние дела, которыми кишат все информационные новости и старости, своими псевдокультурологическими изысками, и, надеюсь, вам это не особенно неприятно.

Согласны? Тогда поехали дальше.

Я, к счастью, не профессиональный киновед, и мои пытливые размышления насчет художественных картин и сериалов построены чисто на интуитивном восприятии, но мне кажется, я в чем-то прав.

Недавно я подводил итоги этого года, итоги того, что я в этом году посмотрел, что мне понравилось, что не понравилось, от чего я пришел в восторг и отчего в ужас.

Все, что я смотрел, это не обязательно снято в 2022 году – я охватываю весь спектр телевизионных сериалов за долгие годы его существования. Хотел бы я поговорить о лучших из них, но скажу пару слов о худшем.

Я для себя давно уже составил классификацию тех или иных произведений культуры. Для сериалов у меня тоже есть такая графа – самый лучший, отличный, хороший, похуже, плохой. Недавно я добавил еще одну графу – отвратительный, самый идиотский сериал, что я смотрел. Может, есть и похуже, но трудно себе представить, что можно снять нелепее того, что я посмотрел.

Был такой режиссер – Василий Пичул. К сожалению, он скончался в 55 лет. Пичул прославился тем, что в 1988 году снял знаковый советский фильм «Маленькая Вера». Наверное, мало кто из моих сверстников, да и помладше, не слышал про эту картину. В то время это был прорыв на наших экранах – в фильме демонстрировали довольно откровенное эротическое действо. Сегодня эта сценка, конечно, может вызвать улыбку уже у искушенных эротическими откровенками кинолюбителей. Но тогда, в 1988 году – это был маленький шаг для нашего зрителя, но гигантский скачок для всего СССР. Я смотрел ту картину. Не скажу, что я от нее был в восторге, но для своего времени все это было в новинку – я не про эротический момент. Фильм рассказывал историю девушки, живущей в русской глубинке, и это был один из первых образцов «чернухи».

После этого фильма Василий Пичул ничего значительного не создал. В 1993 году он снял фильм «Мечты идиота», вольную экранизацию «Золотого теленка». Остапа Бендера играл певец Сергей Крылов. Сергей Крылов – довольно фактурный человек, я бы даже сказал, излишне фактурный. Не побоюсь сказать – толстый. И даже очень. Он так же был похож на Бендера, как я на Мстислава Ростроповича. А на великого музыканта я не похож ни на граммулечку. Кстати, в актерском плане Сергей Крылов был абсолютно нулевым. Свой текст он просто проговаривал, ни о какой игре не было и речи. Еще отмечу, что «грязного старика Паниковского» играл интеллигентнейший Станислав Любшин. Полный мискастинг, как сейчас говорится. Помню, какой-то критик написал про эту экранизацию, что это «худшее, что он видел». В принципе, я согласен с мнением критика.

Но бог с ним, с «Мечтами идиота».

В 2009 году Пичул снял российско-белорусский военный сериал «Застава Жилина». И вот как раз этот сериал я сподобился посмотреть, так как люблю фильмы на военную тематику. Я дал ему титул «Хуже можно, но очень трудно».

Конечно, нельзя относиться к художественному фильму как к документальному, но есть кое-что, что надо соблюдать, хоть какое-то правдоподобие. Раньше, в темные советское времена, у тематических фильмов были консультанты – венные, ученые, спортивные. Теперь, наверное, консультант берет много за свои консультации, и потому снимают кино так, без всяких консультаций, надеясь на авось. Авось прокатит или авось не заметят. Я, конечно, не большой специалист по военным временам, но даже я был поражен количеством допущенных в картине ляпов. Ляп был на ляпе и ляпом погонял – начиная от нелепейшего сюжета, неправдоподобных диалогов, употребления современных неологизмов, искусственности отношений, непонятной игрой актеров. Будь жив Константин Сергеевич, наверное, в течения всего сериала он, не прекращая, кричал бы свое «Не верю!» Мне трудно даже назвать хоть один момент, который не вызвал бы у меня недоумения. Если бы это была фантасмагория или хотя бы альтернативная реальность, тогда еще можно было как-то оправдать режиссера. Странно, когда сценарист Ариф Алиев принес Василию Пичулу свое детище для съемок, неужели у того не возникли вопросы? Я бы назвал историю, рассказанную в этом фильме «Бредом сивой кобылы», но я этого не скажу, так как Заратустра не позволяет так выражаться. По моему скромному мнению, этот сериал должен служить наглядным пособием «Как нельзя снимать фильм».

Самое интересное – оператором на картине работал очень известный мастер Вадим Алисов, работавший в Рязановым, с Гайдаем, с Меньшовым. Неужели ему не было стыдно за материал, который он снимает?

Но и это не все.

Я прочитал информацию по сериалу; оказывается, что художник-постановщик Юрий Устинов за работу над этим фильмом получил премию «ТЭФИ» 2009 года! А финалистами этой премии были также сценарист и звукорежиссер картины.

Господа, я всем настоятельно рекомендую просмотр этой 12-серийной ленты, может, дело во мне?

Но нет. Не может быть. Я пока что отделяю зерна от плевел.

Вот потратил я столько времени на разбор плохого сериала и не сказал про хорошие. А хорошие тоже были у меня в этом году. Так вот, раз я говорил про российскую картину, то российской же и закончу. Неожиданно мне понравилась последняя часть «Мосгаза», сериал «Западня», о приключениях майора Черкасова. На это раз довольно интересно развивалась детективная линия картины, что редко бывает в российских фильмах. Также неплохими сериалами оказались «Вампиры средней полосы», «Колл-центр», «Художник», «Химера». Их правда стоит посмотреть.

Но «Застава Жилина» – перевесила все!

Как странно – хорошее быстро забывается, а ерунду никак не могу выкинуть из головы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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