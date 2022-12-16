Мандарины составляют подавляющее большинство цитрусовых плодов, которые выращивают в Абхазии и славятся на постсоветском пространстве своими вкусовыми качествами. Неслучайно их порой называют «золотой жилой» сельского хозяйства Абхазии. Во второй половине 90-х годов, когда Абхазия подвергалась санкциям стран СНГ и женщины на тачках перевозили мандарины в Россию через КПП «Псоу», эта сельхозкультура стала во многом спасительной для многих семей в республике.

Мандарины в Абхазии, как правило, характеризуются чередованием весьма урожайных и весьма неурожайных сезонов. Так, позапрошлый сезон выдался очень урожайным, тогда на территорию Российской Федерации было экспортировано 68 тысяч тонн мандаринов, а в прошлом сезоне - втрое меньше. Нынешний сезон снова выдался удачным; по оценкам специалистов, мандариновый урожай составил около 52 тысяч тонн. Очень красочны были репортажи из Абхазии на российских телеканалах о том, как идет в республике цитрусовая страда. Более 10 тысяч тонн мандаринов было экспортировано в Россию на 11 декабря, сейчас эта цифра немного подросла. Но ситуация отнюдь не радует, так как к известной русской поговорке «дорого яичко к Христову дню» можно добавить: «А мандарины – к Новому году». Между тем до новогодних застолий осталось всего две недели, а экспорт абхазских цитрусовых, пик которого традиционно приходится на предновогодние дни, застопорился.

Именно это следует из интервью вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Беслана Джопуа, которое появилось вчера в СМИ и на ряде популярных сайтов Абхазии. Спрос на абхазские цитрусы в России уменьшился из-за насыщения рынка китайскими и турецкими мандаринами, констатировал он. Из Китая и Турции поставляют цитрусовые большими партиями, причем, по его словам, многие торговцы в РФ выдают эти мандарины за абхазские. «Мы обращались по этому поводу в Россельхознадзор», – добавил он, хотя неизвестно, чем последний сможет помочь в этой ситуации. В предыдущие два года из-за закрытия в связи с пандемией большинства госграниц России спрос на абхазские мандарины был высокий и проблем с реализацией урожая не было.

А вот нынче, похоже, радость от урожайного года уже сменилась тревогой: не пропадет ли значительная часть выращенных плодов?

Сегодня мы поговорили на эту тему с общественно-политическим деятелем и по совместительству фермером Нугзаром Агрба. Он сказал:

«Много хозяйств, где по две-три тонны не собрали, на деревьях висят. Почему-то невыгодно им оказывается их даже собирать. Переход границы дорогой – таможенные пошлины по 12 рублей за килограмм, транспортные расходы дорогие… А в прошлом году, находясь в России, сам убедился: марокканские мандарины, турецкие, аджарские, китайские – ни в какое сравнение с нашими не идут. Наши более вкусные, более сочные, более полезные, более пахучие. Кажется, что, когда ты снимаешь у них шкурку, сразу Новый год наступает…

– Еще люди жалуются, что раньше заезжали из России оптовики, загружали свои фуры и везли. В этом году нет этого.

– Да, парадокс: мандаринов очень много, а оптовиков нет. В позапрошлом году меня в Краснодаре буквально умоляли связать их с хозяйствами, где мандарины есть. Но, если честно говорить, дороговато получалось. Понимаете, как? Если в прошлом-позапрошлом годах на территории Абхазии по 43 рубля купить, потом таможенные процедуры – плюс 12 рублей, транспортные расходы по Абхазии – это уже 60 рублей. А еще их до места довезти, сдать там – это целая история».

Конечно, при масштабах производства мандаринов в Китае и Турции себестоимость их значительно ниже. Агрба говорит:

«Они требуют ухода, очень серьезного ухода требуют. Лечение цитрусовых дорогое. Сейчас новое лечение – очень дорогое.

– Я стал встречать такие объявления в Фейсбуке: «Продаю мандарины. С дерева». То есть люди даже не хотят… или не могут снимать. Они приглашают, чтобы кто-то приехал и собрал мандарины, а какую-то цену за это они снизят...

– Ну, рублей по десять за килограмм скинут… У моей сестры пять тонн плодов сейчас на деревьях висят. На прошлой неделе я собрал у нее пять ящиков, домой привез, раздал друзьям. Еще три ящика собраны. Еще там собирать и собирать, она не в силах…

– Где это?

– Пшап.

– Да, пять тонн – это хороший урожай.

– Хороший, да. Я говорю: «Продай кому-нибудь». Она: «Найди покупателя». Ну, вот этих узбеков приведешь – они дорого за сбор возьмут, на себестоимость ляжет. Пока, говорит, я соберу, в ящики положу, повезу – это, может, и убыточно лично для меня оказаться. А так, на месте, она с удовольствием сдаст, но нынче я не вижу, чтобы приезжали, за эти мандарины «убивались». Формируют вот сейчас одну фуру, хотят повезти куда-то чуть не в Улан-Удэ. И там они двести рублей стоят килограмм. Но ты пока это…

– А кто это хочет?

– Один парень, абхазец. Но он пока еще не вывез.

– А сколько там тонн будет?

– Ну, тонн двадцать. Еще их надо довезти. Каждые сутки пути – это три-четыре процента убыль. Это норма такая, стандарт».

Один пользователь в соцсетях сегодня написал: «Клиенты говорят, что требуют международную лицензию на перевозку товаров, лицензия стоит 25 тысяч рублей. Они сказали, что поэтому и никто не едет в Абхазию за мандаринами. Российская сторона требует. У людей мандарины гниют, продать не могут, непонятно, кому это на руку».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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