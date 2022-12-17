Лаша Талахадзе в шестой раз подряд завоевал титул чемпиона мира

Глава «Сбера» Герман Греф и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина примерно за месяц до широкомасштабного вторжения в Украину пытались донести до Владимира Путина мысль о том, что нападение может привести к «катастрофическим последствиям» для российской экономики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Материал озаглавлен «Как путинские технократы спасли экономику, чтобы она служила войне, против которой они выступали». Как утверждается в статье, Греф и Набиуллина лично встречались с Путиным в его резиденции в Ново-Огарёво и показывали ему 39-страничную презентацию, в которой, в частности, предсказывалось, что страны Запада введут в ответ на вторжение в Украину санкции против России, способные отбросить её экономику «на десятилетия назад». В частности, Греф предупреждал о возможности падения ВВП на 30% за 2 года, резком росте инфляции и падении уровня жизни россиян.

По словам источников FT, Путин прервал Грефа и спросил, что нужно сделать, чтобы избежать худших последствий. В ответ на это, однако, главы «Сбера» и ЦБ не смогли чётко сказать президенту, что не следует прибегать к эскалации в Украине.

«Они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече. Но они не смогли донести до Путина своё сообщение», – говорит собеседник издания.

Как пишет FT, Путин прямо не сказал участникам встречи о своих планах, и о начале войны они узнали «по телевизору». Издание утверждает, что так называемые технократы были «опустошены» тем, что президент не прислушался к их словам.

«Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока», – сказал один из собеседников издания. Он назвал Грефа «человеком мира», который «всё время был в Кремниевой долине». «А теперь он изгой», – говорит источник FT, работавший раньше с Грефом.

Тем не менее ни Греф, ни Набиуллина не покинули своих постов. Напротив, как пишет FT, они приложили множество усилий для того, чтобы российская экономика смогла выстоять после введения предсказанных ими жёстких санкций.

Представители упомянутых в статье лиц пока не комментировали материал.

Греф попал под санкции почти всех западных стран. Набиуллина долгое время оставалась вне санкционных списков, однако осенью санкции против неё ввели США и Канада.

Российский ВВП по итогам 2022 года сократится на несколько процентов, в стране отмечается рост инфляции и снижение реальных доходов граждан. Однако наиболее жёсткие сценарии, о которых говорилось в том числе в упомянутой презентации Грефа, на данный момент не реализовались.