В зоне грузино-осетинского конфликта задержан гражданин Грузии

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник провели переговоры в Минске. После этого они дали совместную пресс-конференцию.

Оба руководителя заявили о намерении и далее укреплять связи в области газовой и атомной энергетики, транспорта, грузоперевозок и космической индустрии. Лукашенко отметил, что по результатам переговоров заложена «база для будущего рывка вперед» в сфере промышленной политики. Он подчеркнул, что правительствам России и Беларуси уже даны распоряжения доработать программу по созданию единого рынка газа, и что цена на российский газ на следующий год для Беларуси будет фиксированной и выгодной.

Вопросы военной политики, в частности вопрос о вторжении России в Украину и возможном присоединении к нему Беларуси, на пресс-конференции почти не затрагивались. Однако Владимир Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Александр Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолетов и экипажей для запуска «специфических боеприпасов». Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы «С-400» и «Искандер», они уже поставлены на боевое дежурство.

Лукашенко уделил большое внимание заявлениям о всесторонней поддержке России Беларусью, особенно в свете введенных странами Запада экономических санкций против обеих стран. «Вы же знаете: мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете!» - сказал Лукашенко и добавил, что сейчас «определяется будущее российского и белорусского народов», и что в условиях санкционного давления Россия может обойтись без Беларуси, но Беларусь без России - нет.

Далее вопросы журналистов были посвящены теме футбола и тому, кто из лидеров болел за какую команду на завершившемся вчера чемпионате мира в Катаре.

Вопрос о возможном вовлечении Беларуси и ее армии в войну России против Украины на пресс-конференции не поднимался.