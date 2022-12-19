В пятницу прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников, занимавших в 2008 различные посты в руководстве республики. Речь идет о министре внутренних дел Михаиле Миндзаеве, начальнике следственного изолятора Гамлете Гучмазове и Уполномоченном президента по правам человека Давиде Санакоеве. Один из них – депутат парламента и бывший кандидат в президенты Давид Санакоев рассказал «Эху Кавказа», что думает о выдвинутых против него обвинениях.

– Вы согласны с выводами Международного уголовного суда? Оговорюсь сразу, давайте обсуждать расследование уголовного преступления, без политики.

Все обвинения беспочвенны. Я не имел отношения ни к каким задержаниям и ни в каких незаконных перемещениях граждан участия не принимал

– Нет, не согласен. Что касается лично меня, все обвинения беспочвенны. Я не имел отношения ни к каким задержаниям и ни в каких незаконных перемещениях граждан участия не принимал. Этого не было.

– Но вы хотя бы имеете представление, о чем идет речь?

– Я понимаю, о каких событиях идет речь. Давайте обо всем по порядку. Перед началом атаки на Цхинвал грузинские власти эвакуировали население близлежащих грузинских сел, которые могли оказаться в зоне боевых действий. Но так случилось, что выехали не все – какое-то количество людей там все-таки осталось. Когда югоосетинские силы зачищали села от остатков грузинских военных, эти люди были обнаружены.

– Сколько их было?

– Где-то 150-170 человек, точнее не помню.

– Что с ними сделали?

– Собрали их в одно место, которое не было разрушено и где они могли бы поместиться так или иначе. Надо сказать, нигде в Южной Осетии не оставалось нормальных условий для их содержания. Не было воды, газа, электричества, все было разрушено. Меньше всего пострадало здание МВД, там их и разместили.

– Не тесно им там было?

– Конечно, тесно и душно, но там хотя бы уцелели стены и крыша. Во время грузинских обстрелов туда попаданий особых не было. Это было, наверное, единственное помещение, где могло поместиться столько человек. Кроме того, их же не сразу все 150 человек привели – кого-то приводили по мере того, как обнаруживали.

– По вашей информации, какое-то дознание с ними проводили?

– Насколько я знаю, никаких дознаний, допросов или задержаний не проводилось. Это не всегда был результат зачистки. Зачастую их приводили простые люди, с которыми они случайно встретились.

– Их принудительно удерживали в здании МВД?

Если бы их оставили в этих опустевших селах, они могли погибнуть. По опустевшим селам шатались всякие непонятные личности, у людей на руках было много оружия

– Их никто не собирался задерживать в юридическим смысле этого слова. Люди просто не знали, куда им деться. Их приводили по три-пять или десять человек, чтобы кто-то их охранял. Если бы их оставили в этих опустевших селах, они могли погибнуть. По опустевшим селам шатались всякие непонятные личности, у людей на руках было много оружия, в том числе и грузины много оружия побросали. Было много озлобленных людей…

– Получается, с одной стороны, их задержали, а с другой – спасли? Неизвестно, чем бы все для них закончилось…

– Поэтому я не могу назвать это принуждением.

– То есть вы хотите сказать, что их права никоим образом не нарушались?

– Нет, конечно. Были случаи, когда молодых мужчин принудительно выводили на уборку улиц от завалов. По дорогам невозможно было проехать из-за обломков домов, машин, из-за рухнувших деревьев. Все это расчищали местные жители, и этих молодых людей тоже выводили на уборку. У них случались эксцессы с местными. Люди были озлобленны, у многих погибли близкие, сгорели дома. Поэтому люди на них реагировали по-разному… Конечно, грузин охраняли милиционеры, они пресекали проявления агрессии, но это было непросто и получалось небыстро.

– Вы принимали какие-то решения по этим людям?

– Нет, у меня не было полномочий, чтобы я влиял на такие решения.

– С какого момента вы стали частью этой истории?

– В то время руководство республики уполномочило меня заняться возвращением наших граждан, захваченных грузинскими войсками на территории Южной Осетии во время боевых действий. Собственно, над этим я и работал. В свою очередь и грузинское руководство попросило нас, чтобы мы передали им всех этнических грузин, желающих выехать из Южной Осетии в Грузию, чтобы мы не препятствовали им.

– Как это происходило?

– С нашей стороны заниматься этим уполномочен был я, а с грузинской стороны на первой встрече принимали участие секретарь Совбеза Александр Ломая, председатель комитета по безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе и заместитель министра обороны Мамука Муджири. Их было трое, но почему-то все протоколы с их стороны подписывал только Муджири.

– О чем договорились?

Мы им сказали, что есть люди, которых они не учли, – оставшиеся после эвакуации жители грузинских сел. Они тоже хотят переехать в Грузию

– Мы договорились, что будем использовать принцип «всех на всех» – все наши граждане должны быть возвращены и все грузины, желающие выехать в Грузию, должны беспрепятственно выехать. Мы предоставляли друг другу имевшуюся у нас информацию: мы им дали свой список разыскиваемых людей, они нам дали свой. Мы им сказали, что есть люди, которых они не учли, – оставшиеся после эвакуации жители грузинских сел. Они тоже хотят переехать в Грузию.

Встреч было много, но непосредственно передача людей происходила шесть раз. На первой встрече мы посадили в автобус около шестидесяти человек из числа тех, кто находился в здании МВД, грузины передали восьмерых из нашего списка.

– Сколько всего было человек в грузинском списке?

– Порядка 43-45 человек.

– От вас люди добровольно выезжали?

До 2008-го мы направляли письма во всем международные правозащитные организации с жалобами на систематические нарушения прав наших граждан – этнических осетин на незаконно выставленных постах грузинских силовиков

– Конечно. В этом процессе принимал активное участие комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Он приехал вместе с Уполномоченным по правам человека президента РФ Владимиром Лукиным. Объясню, почему приехал именно Хаммерберг. До 2008-го мы направляли письма во всем международные правозащитные организации с жалобами на систематические нарушения прав наших граждан – этнических осетин на незаконно выставленных постах грузинских силовиков. Мы писали, что наблюдаем приготовления к войне и призывали их пресечь.

Комиссар Совета Европы был одним из тех, кому мы могли писать наши обращения. После войны он приехал к нам и стал принимать активное участие в описываемых мной процессах. Он посещал место, где содержались жители грузинских сел, он присутствовал, когда мы сажали их в автобусы. При нем они писали расписки, он видел, заставлял я их писать или нет. То есть он был свидетелем всего этого.

– Что за расписки?

– Что их никто не вынуждает покинуть Южную Осетию, они добровольно выезжают в Грузию. В этом не было ничего необычного, подозрительного. После случившегося я не представляю, чтобы кто-то захотел остаться…

– Что из всего этого вам инкриминируют?

Они утверждают, будто мы передавали их насильственным образом, в то время как они хотели остаться на территории Южной Осетии. Будто я составлял липовые расписки о добровольном согласии на выезд

– Цитирую документ МУС, в котором описываются инкриминируемые мне деяния: «В качестве представителя президента ЮО по правам человека (также известного как омбудсмен) с 2005 г. по 2010 г. Санакоев тесно сотрудничал с другими высокопоставленными членами правительство ЮО. Он был подотчетен Кокойты».

Еще будто бы я «способствовал общей цели использовать задержанных в качестве заложников и затем незаконно передать их на территорию Грузии или иным образом способствовал этим преступлениям. В августе 2008 г. принимал участие в переговорах об освобождении лиц».

Иными словами, они утверждают, будто мы передавали их насильственным образом, в то время как они хотели остаться на территории Южной Осетии. Будто я составлял липовые расписки о добровольном согласии на выезд. Еще якобы я семь раз заставил президента Грузии помиловать югоосетинских осужденных и передать их нам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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