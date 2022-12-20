В Абхазии представили мастер-план развития сухумского аэропорта

Российские вооруженные силы и гражданские лица, действующие по приказу военных, разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства как минимум из двух музеев, собора и государственного архива в Херсоне перед отступлением после восьми месяцев оккупации. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

После отхода российских войск правозащитники посетили культурные учреждения Херсона и поговорили с работниками и очевидцами событий. По их словам, в последние дни оккупации в ноябре россияне загрузили картины, драгоценности, религиозные иконы и исторические документы в автомобили и вывезли экспонаты на территорию, подконтрольную России.

Сотрудники Human Rights Watch рассказали, что в двух музеях видели явные признаки грабежа – в том числе, пустые рамки картин, сломанные ящики и витрины, где демонстрировались экспозиции. Где сейчас находятся музейные экспонаты – неизвестно. Правозащитники полагают, что часть предметов могли вывезти в аннексированный Крым.

В Херсонском областном музее, который специализируется на краеведении и естествознании, директор музея, секретарь и охранник рассказали, что в период с 24 по 26 октября находились около 70 россиян, возможно, сотрудников ФСБ. Они оставили нетронутой коллекцию флоры и фауны, но разграбили почти все остальное, включая серебро, скифское золото, российские императорские медали, древнегреческие вазы и реликвии Второй мировой войны.

По словам опрошенных Human Rights Watch сотрудники музеев, собора и архива, россияне говорили им, что хотя защитить произведения искусства, артефакты и исторические документы от обстрелов и грабежей со стороны украинских сил.

Мародерство в Херсоне, по всей вероятности, не первый случай со стороны российских представителей, на территории Украины. По свидетельствам очевидцев, российские военные вывезли более двух тысяч экспонатов как минимум из трех музеев Мариуполя –историко-краеведческого музея, музея народного быта и художественного музея Куинджи.

Правозащитники также упоминают о вывозе ценностей из мелитопольского музея в Запорожской области и исторического музея в Новой Каховке.

По международному законодательству, разграбление, присвоение или захват имущества музеев и учреждений культуры во время боевых действий квалифицируется как военное преступление.

Human Rights Watch считает, что действия представителей России можно считать организованной операцией по лишению украинцев культурного наследия.

Российские власти доклад правозащитников пока не прокомментировали.