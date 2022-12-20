Обзор грузинской прессы

Служба взамен на обещания. Жители Абхазии и Цхинвальского региона рассказывают о действующих здесь вербовщиках. Несмотря на то, что Россия не принуждает абхазов и осетин участвовать в войне в Украине, в местных органах самоуправления и высших учебных заведениях работает группа людей, привлекающая молодежь к военной службе взамен на определенную выгоду, рассказал в интервью газете «Квирис палитра» житель Гали, имя которого в статье не упоминается:

Начали выпускать из местных тюрем тех, кто совершил тяжкие преступления, обещают свободу и до 2000 долларов за участие в войне

«Их особенно интересуют социально активные молодые люди, которые учатся в Сухуми, или те, у кого есть социальные проблемы, а их здесь немало. В некоторых случаях обещают устроить их в университет в России. Конечно, соглашаются не все, но из Абхазии уехали уже десятки добровольцев и опытных военных. Кроме того, начали выпускать людей из местных тюрем, тех, кто совершил тяжкие преступления, обещают свободу и до 2000 долларов за участие в войне».

Конфликтолог, бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили тоже делится с изданием схожей информацией:

«Туда отправились и те, кто даже не служил в армии. Вербовщики активно работают с разными социальными слоями. Они забирают и тех, кто не умеет обращаться с оружием, обещают им деньги. Таких завербовать легче, поскольку они не понимают всех трудностей войны, не видят всех рисков, но отправляются из-за финансовой заинтересованности. Им предлагают 3000 долларов, не платят их, но во время вербовки обещают», – сказал конфликтолог в интервью изданию.

Молодых людей, пытавшихся похитить автобус с пассажирами в Кутаиси, освободили из предварительного заключения на основании соглашения о признании вины. Инцидент произошел 16 декабря: двое мужчин в нетрезвом состоянии угнали общественный транспорт с пассажирами, пока у водителя был перерыв. Один из мужчин сел за руль, а другой сообщил пассажирам, что всех их сейчас отвезут на вечеринку. Полиции удалось практически сразу задержать нарушителей. Было возбуждено дело по 179-й статье УК Грузии «похищение», сказал адвокат молодых людей Арчил Нижарадзе в интервью информационному интернет-агентству ambebi.ge:

«Водитель вышел покурить, на той остановке автобус обычно стоит около четырех минут. Оба (нарушителя) находились в очень сильном алкогольном опьянении и не могли себя контролировать. Они ни на кого не нападали и никого не пугали, сказали, что всех приглашают к себе на застолье. Завели автобус и проехали примерно 20 метров, прежде чем их остановила полиция... Пассажиры увидели лишь одну опасность – как бы транспорт не врезался во что-нибудь… Водитель в полицейском участке сказал: «Что вы хотите, я бы просто развез всех по домам». Я не говорю, что для пассажиров это было приятное и желанное событие, они действительно испугались, но попытки кого-либо похитить или отнять чье-то имущество не было. Полиция разобралась во всем, и прокуратура частично разделила нашу позицию».

Сами нарушители даже не помнили о своем поступке, утверждает адвокат, они находились в столь тяжелом алкогольном опьянении, что не могли контролировать свои действия, говорит Арчил Нижарадзе.

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Элене Кебадзе – двукратная чемпионка мира по самбо в категории свыше 80 кг, жалуется на невнимание со стороны Министерства спорта Грузии. Неделю назад она завоевала золото на проходившем в Бишкеке чемпионате мира. В ведомстве решили поздравить 28-летнюю спортсменку, опубликовав соответствующий пост в соцсети Facebook, однако спустя некоторое время эта публикация была удалена:

Печально, когда ты второй раз становишься чемпионкой мира, а в аэропорту тебя не встречает никто из Министерства спорта, тем более когда министр спорта – женщина

«Печально, когда ты второй раз становишься чемпионкой мира, а в аэропорту тебя не встречает никто из Министерства спорта, я не говорю уже о личных встречах, тем более когда министр спорта – женщина. Ну хорошо, может, у них нет времени, все понятно. Всему можно найти объяснение, но какое объяснение можно найти тому, что Минспорта поздравляет вас в Facebook, а сегодня я вижу, что этот пост удален?! Очень постыдно, что поздравления стерли. Ничего, я продолжу тренироваться и сделаю все возможное, чтобы еще не раз порадовать моих болельщиков и всю Грузию», – публикует Элене Кебадзе пост в Facebook, адресованный Министерству спорта и лично министру Тее Цулукиани.

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