Правительство Грузии объявило каникулы для госструктур с 3 по 6 января

Сотрудники госструктур после Нового года дополнительно будут отдыхать с 3 по 6 января. С учетом всеобщих выходных у них получится отдохнуть восемь дней подряд.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Законодательном вестнике» опубликовано постановление правительства «Об установлении государственных праздников» , согласно которому дни с 3 по 6 января 2023 года определены как нерабочие дни для работающих в административных органах.

В случае необходимости каждое ведомство на праздничные дни должно назначить дежурных, на которых выходные не распространяются.

Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Также оно не коснется деятельности, связанной с государственными закупками, предусмотренной Законом Грузии «О государственных закупках», и деятельности Совета по спорам, связанным с государственными закупками.

Постановление правительства не касается частных компаний, банков и торговых сетей — они сами определяют график и режим работы в новогодние дни.

Официальные всеобщие праздничные выходные в Грузии 1 и 2 января, при этом на этот раз первый день нового года и так попадает на воскресенье. А следующий праздничный выходной — в Рождество, 7 января, совпадает с субботой.

Для учащихся новогодние каникулы объявлены с 30 декабря по 16 января. Это же касается муниципальных детсадов. В частных учебных заведениях сроки могут быть немного сдвинуты.