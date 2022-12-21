В Грузии за последние месяцы арестованы десятки наркореализаторов. Одна из самых крупных спецопераций по задержанию преступников на днях проходила одновременно в разных регионах страны. Означают ли масштабы операции и количество арестов увеличение наркотрафика в Грузии, и если да, то с чем это связано?

Сначала года в Грузии были задержаны 204 наркореализатора. Только за последние месяцы прошло с десяток спецопераций по аресту людей, занимающихся сбытом и приобретением наркотиков по всей стране. Одна из самых масштабных таких операций – вчерашняя, которая проходила одновременно в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Гори, Рустави и Марнеули. В ходе мероприятий было задержано 62 человека, 46 из них – наркореализаторы, сообщил глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе:

«Из указанных задержанными лицами мест, а также из их домов и квартир, личных автомобилей во время обыска были изъяты подготовленные к реализации наркотические вещества в крупном и особо крупном размерах. По обвинению в наркопреступлениях задержаны граждане Турции, Сербии, Азербайджана, Ирана, России, Украины, Египта, Латвии, Нигерии и Армении (а также граждане Грузии). Для Министерства внутренних дел одним из приоритетов остается эффективная борьба с наркопреступлениями».

Представители правоохранительных органов еще до массового задержания собрали необходимые видео- и аудиоматериалы, на кадрах видно, как реализаторы передают наркотики подставным лицам и берут взамен деньги. Эти доказательства были обнародованы МВД, на них и будет опираться сторона обвинения в суде. Меру пресечения в отношении нескольких задержанных разные городские суды избирали сегодня, в ближайшие дни будет принято решение уже в отношении всех задержанных. Что касается основного обвинения, большинству из них грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Подсудимые либо не признают своей вины, либо пользуются правом хранить молчание, сообщил сегодня журналистам адвокат одного из них, Иосеб Натрошвили:

«Непосредственно во время задержания моего подзащитного никаких наркотических веществ не изымалось, соответственно, его, так сказать, не задерживали «на факте». Что касается видеоматериалов, в них (МВД) скрыли лица, потому не могу сказать, что кто-то из них – мой подзащитный».

Но, как правило, в последнее время правоохранительные органы не задерживают наркореализаторов без необходимых доказательств, а в качестве таковых предоставляют суду кадры «контрольных закупок» наркотиков у задержанных. Одна из последних таких операций прошла совсем недавно, в октябре, тогда МВД задержало 24 человека. Перечень реализуемых наркотиков практически всегда идентичный: героин, кокаин, экстази, метадон, кетамин, марихуана и доставляющий больше всего хлопот Грузии – опиум, говорит профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая:

«Грузия, к сожалению, всегда была одним из главных хабов наркотранзита, в основном афганского опиума, но иногда здесь бывал и латиноамериканский кокаин, его тоже перебрасывали через территорию Грузии, т.н. черный транзит. Но в основном это связано с афганским опиумом. И сейчас как раз афганский опиум подоспел, опиумные маки поспели из т.н. золотого треугольника – это примерно Ош, Фергана, Кандагар, Герат и дальше, Карачи. В основном идут большие караваны наркотических средств. В Афганистане, Центральной Азии уже сформированы мощные наркокартели, и, скорее всего, в Грузии тоже создаются новые наркокартели, которые этим вопросом и занимаются».

Наркотики оседают и в самой Грузии, но большая их часть, предположительно, вывозится в Турцию, а затем в Юго-Восточную Европу, говорит эксперт. Масштабы проблемы просто невозможно оценить, поскольку власти Грузии предоставляют обществу лишь малую часть статистики и другой информации, считает Вахтанг Маисая. Что касается последних задержаний, речь в основном идет о сравнительно мелких наркодилерах. Об арестах крупных наркопреступников международного уровня в Грузии в последнее время не сообщалось, а такие в стране есть, на что указывает явный рост наркотрафика, говорит эксперт.

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