В Южной Осетии многие школы и детские сады приостановили работу до 26 декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Главный санитарный врач республики Марина Кочиева сообщила, что решение о продлении карантина или возобновлении работы образовательных учреждений будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ санитарная служба Южной Осетии закрыла во вторник ряд школ и детских садов на карантин. В Цхинвале карантин объявлен в восьми из десяти средних школ и в четырех дошкольных образовательных учреждениях.

Как отметила главный санитарный врач республики Марина Кочиева, в районах эпидемиологическая ситуация не такая напряженная, как в Цхинвале: «Количество заболевших детей среди населения столицы превалирует над сельскими». Но и в районах отмечается рост заболеваемости.

Если на 21 ноября 96% заболевших детей приходилось на Цхинвал и лишь 4% на районы республики, то к 19 декабря это соотношение изменилось – 79% заболевших детей в столице и 21% в сельской местности, что свидетельствует о том, что в эпидпроцесс стали вовлекаться и районы республики. Поэтому и в регионах, где зафиксировано превышение эпидемического порога, приостановлена работа школ и детских садов.

Образовательные и детские учреждения республики будут закрыты до 26 декабря. В интервью информагентству «Рес» Марина Кочиева подчеркнула, что решение о продлении карантина или возобновлении работы учреждений будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

Вице-спикер парламента, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев рассказал «Эху Кавказа», в чем клинические особенности гриппа этого сезона и почему карантинные ограничения накладывают именно на школьные и дошкольные учреждения:

«По сравнению с другими сезонными ОРВИ этот проходит тяжелей. При этом каких-то тяжелых осложнений от гриппа мы не отмечаем. Его называют «трехдневным гриппом», потому что острая фаза длится три дня, температура тела поднимается по 39,5 градусов. У детей грипп вызывает носовые кровотечения, они происходят практически у каждого второго заболевшего ребенка – такая особенность этого вируса. Очень высокая контагиозность в детской среде. Я не знаю ни одной семьи, где бы не болели дети. Такой вспышки среди взрослого населения нет. Если среди детей заболеваемость составляет около 90%, то среди взрослых максимум 25-30%.

– Чем их лечат?

– Жаропонижающие противовирусные препараты, плюс обильное питье. В 5-10% случаях больные нуждаются в лечении антибиотиками.

– Вы сказали, три дня больной температурит. А сколько времени он заразен для окружающих?

– Инкубационный период пока не выявили, слишком быстро произошла вспышка этого гриппа. Но определенно, если температура спала, человек уже не заразен».

По информации санэпидслужбы Южной Осетии, структура заболеваемости по возрастным категориям выглядит следующим образом. По состоянию на 18 декабря из 731 человека, обратившегося в лечебные учреждения республики, 569 – дети до 15 лет. Из них дети до двух лет составляют 31%, от трех до шести – 32%, от семи до 15 – 37%, пояснила главный санитарный врач. Очевидно, статистка неполная, она учитывает только тех, кто обратился в медучреждения.

Марина Кочиева выразила надежду, что предстоящие зимние каникулы будут способствовать спаду уровня заболеваемости среди школьников и что новый учебный год начнется своевременно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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