Бытовое убийство женщины в Абхазии вызвало серьезный резонанс в местном интернет-сообществе. Многие пользователи были возмущены не только самим преступлением, но и распространением видеокадров с места его совершения, которые были восприняты как оперативная съемка правоохранителей.

Вчера ближе к окончанию рабочего дня пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии распространила информацию следующего содержания. В понедельник 19 декабря, примерно в 18 часов 5 минут, гражданин Сирийской Арабской Республики Халил Амер, временно проживающий на территории Республики Абхазия по адресу город Сухум, улица Тоннельная, находясь в домовладении совместно с проживающей там же Лютовой Ольгой Вячеславовной, в результате внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, с особой жестокостью умышленно нанес многочисленные колото-резаные ранения в различные части тела последней. Лютова скончалась на месте. В тот же день прокуратурой города Сухума в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 99 УК РА. Халил Амер задержан и водворен в ИВС УВД по городу Сухуму. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

К тому времени в соцсетях и по «сарафанному» радио про убитую говорили как про сожительницу задержанного. Другие потом начали это опровергать и уточнять, что она была сожительницей его товарища. Сходу пошли и выдумки, которые оказались ложными… Увы, подобные преступления, которые в просторечии именуют «бытовухой», встречались во все времена и во всех краях.

Вот на днях та же пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Гулрыпшский районный суд приговорил жителя села Дранда Гулрыпшского района Зураба Габисония, 1980 года рождения, к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в умышленном убийстве родного брата Дианоза Габисония, 1979 года рождения, и незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия и боевой гранаты Ф-1 с запалом.

Но почему же произошедшее в понедельник так ужасно взбудоражило абхазский сегмент соцсетей? Каким-то образом (каким – в этом надо разобраться и наказать виновных) видеосъемка с места преступления попала в соцсети и стала пересылаться, распространяться чуть ли не со скоростью света. Мы избавим аудиторию от подробностей, но можно судить о содержании этого видеоролика по реакции, последовавшей в сети Фейсбук от Уполномоченного по делам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия, председателя Детского фонда республики Асиды Ломия и других. Вот несколько откликов в интернет-сообществе как на само преступление, так и на распространителей «видеоужастика»:

«Вообще, дела у нас плохи. Вчера, сегодня читаю комменты и думаю, что многие не уступают в отклонениях в психике от сделавшего это, только гонят по-разному»;

«Мне от фото стало плохо. Видео сразу удалила, даже не открыв»;

«Многие так же поступают – не смотрят. Но есть же люди, которые живут под лозунгом «хлеба и зрелищ!» и трактуют его подобным образом»;

«Я боюсь ленту листать, все группы наперегонки выставляют»;

«Это называется «глупость как преступление»;

«Видео с психически больным, здоровым он по определению не может быть, попало в соцсети. Утечка информации произошла, что в нормальном государстве было бы невозможно. Разбирайтесь, господа хорошие, по чьей вине произошел вброс. В обществе идет истерия. Я пыталась успокоить людей, но это себе дороже. Кто-то из власти мог бы выйти на ТВ и успокоить общество, что, дескать, под стражей псих и вам ничего не угрожает».

Впрочем, с последним предложением можно и поспорить: не принесло ли бы такое телеобращение больше вреда, чем пользы, многократно увеличив аудиторию, которой пришлось бы в подробностях все объяснять?

Некоторые сразу стали в разговорах и соцсетях обвинять правоохранителей, что те допустили утечку оперативной съемки. Но прозвучали и возражения: мол, при нынешнем распространении гаджетов такие съемки не проблема для множества людей; могли, мол, это снять и соседи, приглашенные как понятые…

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с общественно-политическим деятелем, Героем Абхазии Асланом Кобахия, который, в частности, возглавлял некоторое время назад МВД республики. Вот его мнение:

«Допускаю, что и такая утечка могла быть. Вы понимаете, мы все время хотим все идеализировать. В этих оперативных группах тоже работают люди, не всегда ответственные и компетентные. И для меня главное, как для гражданина и человека, который в этом городе живет, что этот зверь задержан и сегодня не представляет никакой опасности для нашего общества. Надо поблагодарить людей, которые это преступление раскрыли и задержали его. Но среди оперативников тоже есть не совсем компетентные люди. Кто-то, может, брату показал, соседу показал. А потом пошло и поехало. Вот это всегда надо понимать. И когда мы сами что-то снимаем даже в кругу семьи и тому подобное, надо всегда быть осторожными с этими съемками».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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