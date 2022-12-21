На сухумской набережной открылась эковыставка двадцати местных художников. Кроме того, в течение десяти дней в здании бывшего ресторана «Белый парус» проходят лекции, кинопоказы, мастер-классы по изготовлению бумаги и экосумок. Экспозиция – это часть экопроекта «Ацкьара» («Чистота») по раздельному сбору отходов, который создали активисты Мадина Бигуаа, Наста Агрба и Кама Кация. О целях и задачах выставки «Эху Кавказа» рассказала соавтор проекта Наста Агрба. – Наста, расскажите, какова основная цель выставки, в чем ее уникальность? Какие основные задачи вы перед собой ставили?

Нам неохота часто слушать о том, как все печально и непонятно, что с этим делать. Как решать проблему свалок, как сократить количество мусора и сберечь нашу природу? Мы хотели попробовать сделать эту тему модной

– Выставку мы решили сделать в рамках нашего более крупного проекта. В прошлом году мы выиграли грант, написав проект на тему переработки и раздельного сбора вторсырья: картона, пластика. Основная наша цель была вообще всем проектом и конкретно выставкой – попробовать изменить отношение абхазского общества к теме более узко – переработки и раздельного сбора, и более широко – теме экологии и загрязнения вообще. Не секрет, что эта тема скучна и вообще не популярна. Нам неохота часто слушать о том, как все печально и непонятно, что с этим делать. Как решать проблему свалок, как сократить количество мусора и сберечь нашу природу? Мы хотели попробовать всем нашим проектом немного все эти темы переосмыслить и показать людям, во-первых, что есть пути решения. Например, как «Эко-Апсны», наша молодая абхазская компания, которая уже стала вывозить отходы на перерабатывающий завод в Россию. И, во-вторых, мы хотели попробовать сделать эту тему модной. Мы понимаем, что для людей очень важно видеть, кто еще этой темой интересуется. И если им показать: смотрите, как много другой молодежи интересуется этой темой, смотрите, как много художников придумали объекты для выставки, как много интересных активистов и молодых экологов рассказывают на выставке об актуальных проблемах, то и другая часть нашего общества, в том числе, что нам очень важно, молодежь и дети, подумают, это же здорово, интересоваться этой темой. Столько интересных людей этой темой интересуются. Это модно, я буду модным, если я буду думать об экологии. – Почему вы выбрали местом для проведения выставки здание на набережной, где раньше располагался ресторан «Белый парус», он уже долгое время закрыт?

– Для нас самым важным критерием была доступность, потому что мы хотели, чтобы максимальное количество людей смогли посмотреть. И второй критерий для нас был, чтобы в пространстве, где мы проводим выставку, была свобода. То есть возможность для нас и для художников, которые вместе с нами делали эту выставку, выразить себя. Возможность для нас сделать пространство, где люди не просто придут посмотреть на картины, на работы, а где люди смогут в течение десяти дней, – столько дней идет наша выставка, – почувствовать себя как дома, в другом пространстве. То есть расслабиться, послушать музыку, выпить кофе, посмотреть кино, послушать лекцию, создать какое-то третье место, не дома, не на работе, где людям хорошо. И таких мест, на самом деле, в Сухуме не так много, где можно было бы такое создать. Мы выбрали здание бывшего ресторана «Белый парус», потому что оно пустое, оно находится в идеальной географической локации и доступно. – Расскажите об участниках выставки, как вы составляли программу? У вас очень много интересных мастер-классов по пошиву шопперов, по изготовлению бумаги и т.д.

Для нас очень важно было понимать, что художники, которые участвуют, могут выйти за рамки привычного и попробовать поиграть с темой экологии, загрязнения и переработки, попробовать ее преломить как-то через призму своего восприятия

– Всех участников выставки, так или иначе, мы выбирали отчасти, в том числе, исходя из собственных пристрастий и какого-то личного видения, понимания того, что мы хотим передать людям, какие знания и какой опыт, какие эмоции хотим людям передать. Для нас очень важно было понимать, что художники, которые участвуют, могут выйти за рамки привычного и попробовать поиграть с темой экологии, загрязнения и переработки, попробовать ее преломить как-то через призму своего восприятия, своих средств, способов самовыражения и выразить что-то. А что касается мастер-классов, то мы очень любим IT-школу Stemlaboratory и все, что они делают. И понимаем, что они абсолютно так же думают, как и мы, о будущем, о прогрессе, о знаниях, о позитивном мышлении, новых технологиях. И какие-то отдельные вещи, кино, конечно, мы советовались, выбирали сами, советовались со знающими людьми, смотрели рейтинги. Очень ценно и дорого было то, что на самом деле практически все участники лектория – это местные специалисты. Либо это профессионалы в сфере экологии, либо это местные экоактивисты. Это люди, которых мы лично знаем, которые любят эту тему, которые горят этой темой, но также в некоторых лекциях будут участвовать гостевые спикеры либо онлайн, либо офлайн. Например, у нас будет лекция про экоактивизм, как делать так, чтобы ты мог сотрудничать не только с другими экоактивистами, но и с администрацией, чтобы вывести экоактивизм на какой-то более высокий уровень. И мы позвали местных экоактивистов, которые смогли превратить собственную идею в настоящий бизнес.

– Наста, есть ли поддержка на государственном уровне, заинтересованность со стороны государственных структур в решение этой проблемы? – Мы очень благодарны нашим организациям международным, которые нас поддержали (инициативы нашли воплощение в рамках программы поддержки гражданского общества CSSP, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН – ред.), без этого мы не смогли бы сделать. Мы пока не выходили напрямую на государственные структуры. Сейчас я могу сказать, что есть «Эко-Апсны», которая вывозит пластик и картон в Россию. И мы видим, что ее поддерживают наши местные структуры: и административные, и бизнес-структуры. Компания «Эко-Апсны» работает уже с огромным количеством местных предприятий, и бизнес-предприятий, и государственных организаций, которые напрямую передают ей вторсырье. То есть она уже получает поддержку. Но мы надеемся, и это главная наша цель, и мы уверены абсолютно в том, что нас государственные структуры поддержат, потому что нам кажется, что это великое дело то, что происходит сейчас, то, что делает «Эко-Апсны». Оно важно для всего нашего общества. И это цель наших следующих шагов для разговоров с представителями административных органов о том, как можно попробовать сделать так, чтобы поддержки всей этой системы переработки отходов было больше.

– Расскажите о ваших дальнейших планах.

Мы попробуем сделать так, чтобы мы вместе придумали, как поддержать систему переработки и раздельного сбора отходов максимально эффективно в Абхазии

– Мы будем продолжать наш проект, мы его в любом случае продолжали бы сами и без всякой поддержки, но, к счастью, в сентябре мы написали еще одну заявку в рамках еще одного конкурса грантов международных организаций, которые базируются в Абхазии, и выиграли грант на покупку аппарата по измельчению пластика, который абсолютно необходим сейчас компании «Эко-Апсны» для того, чтобы сделать более выгодным вывоз пластика в Россию. Чтобы увеличить вес измельченного пластика и логистически было выгодно его вывозить. И в рамках этого проекта, кроме закупки дробилки, мы запланировали ряд мероприятий для привлечения внимания нашего общества, для популяризации темы раздельного сбора отходов, переработки отходов. Это будет целая серия мероприятий, направленная и на детей, и на молодежь. И, в том числе, очень важно для нас будет сотрудничество и общение с бизнесменами, с представителями государственных органов, потому что мы видим заинтересованность, и мы хотим им больше рассказать, что можно сделать в этой сфере, и попробуем популяризовать эту тему среди них. И попробуем сделать так, чтобы мы вместе придумали, как поддержать систему переработки и раздельного сбора отходов максимально эффективно в Абхазии.