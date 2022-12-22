У очень хорошего детского писателя Николая Носова в его замечательной повести «Незнайка в Солнечном городе» есть колоритный персонаж Пачкуля Пестренький. Ну наиколоритнейший персонаж, который моментами даже заслоняет собой главного героя повести – Незнайку. У Пачкули были две, как сейчас сказали бы, способности – он никогда не мылся и ничему не удивлялся. Во всяком случае, он пытался оставаться в любой ситуации абсолютно спокойным и немытым. Говорят, второе ему удавалось намного труднее, так как иногда окружающие его коротыши и коротышки, измученные его, мягко говоря, неопрятным видом (и, как я подозреваю, весьма неопрятным запахом), хватали Пачкулю за шкирку и тащили туда, где царствуют мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок.

Несмотря на такой антисанитарный габитус, Пачкуля очень симпатичный персонаж, и в конце повести он, не по своей воле, конечно, вынужден начать вести чистый образ жизни. Волшебник его заколдует, и если он не будет мыться, то грязь на его лице начнет щипать его за щеки, будет покалывать, словно булавочками, до тех пор, пока он не умоется.

Все это, конечно было очень забавно, но меня более заинтересовало второе качество Пачкули – не удивляться ничему. Долгое время я сам пытался играть такого бесстрастного субъекта, который ко всему относится с холодным рассудком и сохраняет хорошую мину при любой игре. Потом мне это надоело, и я снова стал обыкновенным, всему удивляющимся человеком, и коллектив снова принял меня в свои ряды.

К чему я сделал такое большое лирико-художественное вступление? А к тому, чтобы, во-первых, показать, что я тоже, чай, не лаптем щи хлебаю и хорошо знаю и помню мировую классическую литературу. А во-вторых, еще раз подчеркнуть, что я не перестаю удивляться тому, что вокруг меня происходит, а значит, я еще молод душой и не потерял вкус к жизни, и каждый день приносит мне радость своими открытиями.

Вот, к примеру, недавно я снова был – не скажу приятно, но все-таки удивлен, когда по российскому каналу в программе «Вести» симпатичная ведущая с негодованием заявила, что, несмотря на то, что в Украине жуткие перебои с электричеством, а бедный народ сидит без света и страдает из-за этого, супруга президента Украины разъезжает по зарубежью и приобретает себе дорогостоящие вещи.

И я возмутился! Сперва удивился, а потом возмутился. Но возмутился не тому, что супруга Зеленского куда-то ездит и что-то покупает, это ее дело, и меня абсолютно не касается. Возмутило меня то, что у российского правительственного телевидения, оказывается, сердце кровью обливается из-за бедных украинцев, которые вынуждены сидеть без света. Не зная ситуации, какой-нибудь среднестатистический инопланетянин, который не в курсе, что творится на третьей планете от Солнца, услыхав такое, наверное, решил бы, что именно супруга Зеленского виновата в том, что украинские жители испытывают перебои с электричеством. А что еще должен был понять инопланетянин? Как будто это не любимое российское правительство симпатичной телеведущей планомерно и жестоко бомбит энерго-стратегические объекты Украины, чтобы страдали жители суверенного государства.

Вспоминается классическая гоголевская унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.

Я как-то назвал такие явления «обыкновенным цинизмом», но, наверное, это, скорее, необыкновенный цинизм. Это уже настолько не лезет ни в какие рамки, что…что никакой Пачкуля Пестренький не смог бы сохранить свое бесстрастие и хладнокровность.

Я люблю статистику. Люблю статистику и люблю цифры. Я все время что-то подсчитываю, прибавляю, убавляю, умножаю. Иногда делю.

Война в Украине длится уже около 300 дней.

Как известно, каждый день войны обходится России в полмиллиарда евро. Значит, за это время Россия потратила на кровавую прихоть Путина около ста пятидесяти миллиардов евро!

Вдумайтесь в эту цифру и медленно ее произнесите про себя. Можете даже сказать громко, с надрывом и с паузами: Сто… Пятьдесят… Миллиардов… Евро!

При желании сколько добра можно было бы сотворить за эти деньги! В той же самой России смогли бы сотворить много хорошего, доброго и вечного. И полезного! Провести, к примеру, бетонные трассы и железные дороги по всей тундре и тайге, несколько раз повернуть течения рек, оздоровить экологию… Я скажу, может быть, очень фантастическую вещь, но все равно скажу: если эти деньги вложили бы в фармакологию, уверен почти на 100 процентов, что, наверное, можно было бы придумать лекарство против страшной болезни – вы понимаете, о чем я.

Если президент России в приказном порядке направил бы 150 миллиардов на строительство медицинских научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий и амбулаторий, оснащенных самой современной техникой, с привлечением мировых специалистов по страшной болезни, то думаю, могли быть достигнуты хорошие результаты. И тогда его имя вписали бы золотыми буквами в историю человечество. Может быть, даже лекарство назвали бы его именем – я сейчас ни на йоту не ерничаю, говорю абсолютно то, что думаю. Конечно, мысли мои детские, на уровне все того же отчаянного мечтателя Незнайки, но мне хочется думать, что такое могло бы случиться! Могло бы, если бы у руля государства стояли не амбициозные (в плохом смысле этого слова) люди, собиратели земель, «денацификаторы» и т.д., а личности, которые душою и сердцем радели бы о человечестве. И в первую очередь о своих гражданах.

Сколько хорошего можно сделать, когда имеешь большие финансовые ресурсы. И сколько плохого тоже можно сделать. Спрашивается, зачем делать плохое, когда можно сделать хорошее? Но, видимо, что одним доброе, другим – неинтересное. И наоборот. Подобный сюжет, кстати, написан Жюлем Верном в его романе «Пятьдесят миллионов бегумы», когда два человека получают огромное наследство, делят его и каждый потом идет своей дорогой. Один делать добро, другой – зло.

Кончается 2022 год. Скоро, через неделю будем по мере сил и возможностей подводить его итоги. Прошлый год был совсем никакушным из-за ковида. Думали, этот будет поярче и повеселее. Ошиблись. Этот год стал годом кровавым. Так, наверное, и запишут в истории: 2022-й год – год путинской кровавой агрессии.

Вообще-то ВВП хотел, чтобы его имя попало в историю, и он этого уже добился. Своими холеными загребущими ручками он умудрился нанести соседнему народу незаживающую рану. Думаю, его будут помнить очень-преочень долго и весьма специфичными, недобрыми словами. И не только в Украине.

В конце повести «Незнайка в Солнечном городе» случается «праздник солнечных братьев». В этот день повсюду разбрасывают разноцветные рукавички. Все берут по паре рукавичек и меняются между собой, дабы получить одноцветную пару. Те, кто обменялся, становятся солнечными братьями. Подразумевается, что, став солнечными братьями, уже никогда не будешь ссориться, ругаться, плеваться и грызться со своими братом или сестрой. Он или она, в свою очередь, не будет напрягаться со следующим, тот еще с другим, и рано или поздно круг сомкнется и будет, так сказать, полная гармония и понимание. Понимание, когда все люди станут братьями. Что-то подобное имел в виду хороший детский писатель Николай Носов.

Наивно, но красиво и мило.

А может, стоит попробовать? Может, сработает? Может, разбросать разноцветные рукавички по всему белу светушку? Хотя, наверное, уже опоздали мы с этим.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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