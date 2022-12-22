Традиционализм и фасоль

Сын премьер-министра Грузии едет учиться в США. Обойдется это его отцу недешево, но, поскольку возможность есть – то почему бы и нет? Все ясно и понятно – все хотят жить и учиться в нормальных странах, в предсказуемой и неагрессивной среде.

Скорее всего, сын премьера вряд ли вернется в воровской оазис, созданный усилиями его папы, – это ведь для чужих, для лохов правильно и хорошо, а для своих родных и неповторимых все хотят стабильности и спокойствия. Ну, приедет он на каникулы полюбоваться на победивший в стране его папы люмпен-пролетариат, потусуется в дорогих ресторанах, и айда обратно, в Штаты.

Это в Грузии они православные, национально ориентированные, последними словами ругают Запад на потеху их избирателю, а попав в старую добрую Европу, все это уходит куда-то на второй план

На Запад всеми правдами и неправдами рвутся другие крупнокалиберные «мечтуны» и их родня – делают селфи в Париже, бегают по магазинам в Милане. Это в Грузии они православные, национально ориентированные, последними словами ругают Запад на потеху их избирателю, а попав в старую добрую Европу, все это уходит куда-то на второй план.

Есть в Грузии партия, которая называется консервативной и строит всю свою карьеру на крайнем антизападничестве и пророссийской ориентации. Они оправдывают войну в Украине, ругают Зеленского за то, что тот «подставил украинский народ», – как будто у него был большой выбор. Ну и, конечно, т.н. консерваторы – профессиональные гомофобы, в речах которых Запад предстает как царство разврата.

Так вот, нынешним летом вся Грузия имела возможность следить за поездкой лидера партии в Европу. Каждый день на его странице в социальных сетях появлялись новые и новые фотографии – «Я – в Монако», «Я – в ресторане во Флоренции», «Я – на центральной площади Венеции»…

Вот прямо сердце кровью обливается – как он там, несчастный, наверное, от геев отбоя нет, по улицам спокойно ходить не может. Это он, наверное, решил страдать и мучиться за нас всех – мы все должны содержательно и весело проводить время в молитвах и поклонах, а он переносить чудовищные испытания в грязной, поганой Европе.

Едут они в загнивающую Европу, преимущественно в Германию. И правильно – это ведь для лохов Европа – страшное место, от которого надо держаться подальше, а для себя, родимых, – все прекрасно понимают, где хорошо и где плохо

А еще высший командирский состав Грузинской православной церкви, который благодаря здоровой пище и долгому проживанию на свежем воздухе не слишком болезненный, но если вдруг с ними что-то случится, – то бегут лечиться за рубеж. Вы, наверное, подумали, что они проходят интенсивное лечение где-нибудь в монастыре в Валааме в надежде на милость божью? Ну или в крайнем случае в какой-нибудь закрытой партийной клинике в Москве? Но нет, едут они в загнивающую Европу, преимущественно в Германию. И правильно – это ведь для лохов Европа – страшное место, от которого надо держаться подальше, а для себя, родимых, – все прекрасно понимают, где хорошо и где плохо.

А еще у нас есть мэр Тбилиси Каха Каладзе, который обожает покупать шмотки в любимом городе Милане, и если он решит-таки произвести на свет пятое дитя, то рожать его супруга будет там же, где и остальных четверых, – в Европе.

Все бы хорошо, но недавно он с презрением обратился к руководству Евросоюза, посоветовав ему «оставить себе никчемный статус кандидата в члены ЕС».

Политики, бизнесмены, эксперты, журналисты, приближенные к власти последними словами ругают Запад, но при этом готовы продать мать родную, лишь бы туда попасть. Их мотивы мне понятны – ясное дело, все хотят жить и воспитывать детей в лучшем мире, тем более если благодаря распилу бюджета такая возможность имеется. Непонятно другое: до каких пор Запад намерен спокойно смотреть на этот балаган и открывать двери своих стран деятелям, которые делают карьеру на дискредитации европейских ценностей?

Кстати говоря, это очень типично для всех стран, ориентирующихся на т.н. традиции, религию и высокую мораль, и это показатель их ментальной общности: сколько бы «мечтуны» ни произносили ритуальных антироссийских предложений, по сути, они как братья родные. Сергей Лавров с дочкой в Лондоне, Дмитрий Медведев с сыном в Америке, Владимир Соловьев с дачами в Италии и Испании. Да что там Лавров и Медведев – даже третьестепенная пропагандистка Кристина Потупчик обзавелась настоящими хоромами на одном из элитных испанских курортов.

Фарисеи всего мира всегда находят между собой общий язык, и почему-то подчиненные им народцы этого в упор не замечает

Фарисеи всего мира всегда находят между собой общий язык, и почему-то подчиненные им народцы этого в упор не замечает. Вроде бы уже давно можно было понять, насколько лжива пропаганда т.н. традиционалистов, которые все без исключения повязаны с Западом сотнями самых различных уз. И, что самое главное – они даже не скрывают этого, им плевать на свою паству, все равно стерпят и будут тупо кивать головой – геи, геи, вокруг одни геи, Запад хочет нас растлить, лишить нас грузинства, ну, или русскости… Какая-то совершенно потрясающая рабская слепота.

И я опять возвращаюсь к этой теме – почему Запад это терпит? Почему Каха Каладзе вместе со всей своей семьей не попал в черный список сразу же после его хамского заявления? Если ты не разделяешь европейских ценностей – ну, ради бога, в мире полно самых разных стран, где властвуют такие же фарисеи, добро пожаловать.

Есть в Грузии один типа певец по прозвищу «Неизвестный», и, будучи намертво привязанным к кормушке «Мечты», постоянно выступает с агрессивными нападками на Запад. Как-то раз он сказал, что будет защищать Бидзинчика до конца, и если понадобится – будет питаться исключительно фасолью. Ну, это так же, как и все остальные: понятно, что он лично и члены его семьи никакой фасоли есть не будут, фасоль – это для нас с вами, лохов, а для них дорогие стейки и шопинг в Милане.

Европа и Америка наконец должны по этому поводу что-то предпринять – антизападная пропаганда должна быть наказуема, к тому же немедленно. Ляпнул по ТВ, что Запад хочет втянуть нас в войну, или написал в соцсетях про «Гейропу», – что ж, завтра же с утра ты и твоя ближайшая родня попадают в черный список, и Милан увидите только по ящику.

Люди наконец должны научиться отвечать за свои слова, а глупость должна быть наказуема. Хочешь есть сплошную фасоль? Что ж, мы это тебе устроим

И те их близкие родственники, которые на данный момент находятся в Европе или Америке, должны быть немедленно депортированы. Чтобы потом у их подъездов выстраивалась очередь из разгневанной родни – что ты с нами сделал, не мог придержать язык за зубами? Мы там по пять лет уже живем, а теперь все надо начинать сначала.

Понятно, что это будет жестоко, но люди наконец должны научиться отвечать за свои слова, а глупость должна быть наказуема. Хочешь есть сплошную фасоль? Что ж, мы это тебе устроим.

Можете мне поверить: на следующее же утро после принятия такой практики антизападная пропаганда в Грузии умрет навечно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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