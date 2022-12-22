В конце нынешней осени многие жители Абхазии были удивлены, а некоторые даже напуганы необычным природным явлением – когда в ряде мест морского побережья, в частности, в Очамчыре, пляжи надолго оказались покрыты подобием густой мыльной пены.

Когда эти кадры демонстрировали по Абхазскому телевидению с комментариями ученых, кое-кто из телезрителей шутил, что будто из моря сделали огромную ванну с пеной, и ее принимает бог морей. Абхазские ученые объясняли, что этот природный феномен – весьма редкий, но его наблюдали в разных уголках планеты, например, в штате Мэриленд (США), в основном же – в Южном полушарии. Так, 27 августа 2007 года близ крупнейшего города Австралии Сиднея океан выбросил на берег огромное количество пены, затопив не только пляж, но и прилегающие дома. Жители сравнили это явление с огромной кружкой популярного кофе со сливками. Местные журналисты окрестили это явление – «Берег Капучино». Довелось попробовать прибрежного капучино, писали в СМИ, и городу Кейптауну в Южной Африке – будто кто-то вылил тонны кофе и молока в океан, затем перемешал в гигантском блендере.

По мнению ученых, это явление – результат гигантского месива из морской соли, водорослей и всевозможных отходов, которые находятся в воде. Под воздействием потоков ветра образуется огромная густая пена, которая, естественно, несется к берегам, где постепенно тает и исчезает без следа. Феномен «прибрежного капучино» не является опасным для человека, хотя пользоваться водой при таком количестве пены явно не рекомендуется.

Но такое происходит обычно на берегах океанов, а что касается Абхазии, далеко отстоящей от океанов, то у председателя Госкомитета по экологии республики Савелия Читанава иная версия образования прибрежной пены. Вот что он сказал «Эху Кавказа»:

«Образование этой пенообразной субстанции вызвано некоторыми горными породами, которые вымываются из близлежащих холмов. Они течением рек сносятся в море. А то в результате волнового воздействия создает пенистые образования, абсолютно безвредные для природы и человека.

– Ну, это было у нас не по всему побережью, а где-то в Очамчыре, вот там?

– Там, где есть карбонатные породы, их не бывает. Там, где некарбонатные породы – порфириты и так далее, – это Кодор, Аалдзга, Мыку и так далее. Вот эти реки могут сносить эти горные породы, которые пенятся».

Для справки. Карбонатные – это осадочные горные породы, наиболее распространены известняки, доломиты… А порфириты – вулканическая порода, имеющая неравномерно-зернистую структуру.

Так или иначе, но «прибрежный капучино» только развлек жителей Абхазии, к тому же, говорят, в далеких краях это явление даже привлекает туристов. А вот экологическая ситуация в прудах Нового Афона вызывает в последние годы тревогу и опасения. Излюбленное место для отдыха жителей Абхазии (сюда по традиции приезжают новобрачные) и зарубежных туристов стало затягиваться неприятно пахнущей тиной. Вот что рассказал «Эху Кавказа» директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар:

«Эту ситуацию изучал Институт экологии еще летом. Картина такова, что в прудах погибает водоросль элотея. Она разлагается, поднимается на поверхность и летом создает там очень неблагоприятный вид. Мало того, разлагающиеся водоросли не только эстетически выглядят неприятно, но и представляют опасность для всех обитателей новоафонских прудов, включая целый набор водных организмов. Причина эта нами установлена. Выяснилось, что вода из реки Псырцха является источником поступления в пруды загрязнителей. И в первую очередь речь идет о загрязнителях, которые сливаются из пансионатов и домов отдыха, имеющих плавательные бассейны. В этих бассейнах используются препараты для подавления развития водорослей. Разного рода препараты, включая те, которые вырабатывают большое количество кислорода, и таким образом происходит как бы выжигание тех обрастаний водорослями, которые образуются на стенках бассейнов. Затем, после того как производится водообмен в бассейнах, вода эта сливается и в отсутствие канализации уходит в реку Псырцха. А из этой реки она уже поступает в новоафонские пруды. Соответственно, там происходит ингибирование, или подавление развития элодеи, которая достаточно чувствительная водоросль. Это в конечном счете приводит к ее гибели и гниению в водной среде, превращая пруды, которые являются рекреационным местом, в заболоченный и источающий неприятный запах водный объект. Выход тут – не загрязнять реку Псырцха стоками объектов хозяйственной деятельности. Или же прокладывать отдельный водовод до прудов от самого водопада для того, чтобы обеспечить пруды свежей чистой водой».

Но власти города Новый Афон как-то недавно высказывались в СМИ о том, что для их бюджета строительство такого водовода длиной в километр слишком затратно. Роман Дбар в связи с этим говорит:

«Насколько я знаю, есть планы строительства там канализации. В конце концов, если канализация будет там построена, проблема будет снята. Тогда в обязательном порядке нужно будет заставить всех сбрасывать стоки в канализационную систему».

Когда-то построенные в конце девятнадцатого века новоафонскими монахами пруды превратили заболоченную ранее местность в то, которое мы ныне знаем. А вот теперь происходит обратный процесс – из-за стремления создать человеку максимальный комфорт, чтобы он мог плавать не только в море, но и в бассейнах. Словом, о природе нельзя забывать ни на минуту.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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