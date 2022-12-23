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Российские блогеры извинились за видео, снятое в грузинской крепости
Российские блогеры и музыканты Роман Конограй и Раиль Арсланов принесли извинения за видео, снятое в крепости Ниахури в регионе Кахети.
Напомним, что видео вызвало резкую реакцию грузинских пользователей соцсетей. В ролике один из блогеров пытается ногой открыть деревянные ворота крепости, говоря, что это апартаменты, которые он арендовал в Грузии. В МВД страны возбудили дело по статье о повреждении памятников.
Роман Конограй назвал произошедшее «ошибкой», добавив, что он «не хотел оскорбить грузин».
«Во всех своих видео я всегда показываю, как люблю Грузию, какие здесь классные люди, какая это крутая, красивая страна», – говорит он в видеообращении, опубликованном с грузинскими субтитрами.
По его словам, крепость выглядела как заброшенное место, а двери, которые видны на видео, были оторваны и никак не держались.
Согласно рассказу Конограя, блогеры вновь посетили место вместе с полицией, в рамках расследования инцидента на месте был проведен следственный эксперимент. Сама крепость, по словам блогера, находится в аренде, а вышеуказанные двери укрепили уже после возникшего ажиотажа.
По словам блогера, музыканта из Казани Раиля Арсланова, он всегда с большим уважением относится к культуре разных народов.
«Хотелось бы извиниться перед грузинским народом за тот инцидент с дверью. Конечно же это было сделано не с целью осквернить культуру и достояние Грузии. Это был глупый розыгрыш над Ромой, в котором я должен был постучаться в дверь, но вместо этого в последний момент решил толкнуть дверь ногой, чтобы ему было тяжелее держать с той стороны эту дверь, которая не была закреплена. Мы не подумали, что это – историческое место, хотя эта дверь не является исторической. Она – новая», – отметил он.
- Крепость Ниахури расположена в селе Чаилури Сагареджойский муниципалитета Грузии. Она является памятником XVII-XVIII веков.
Другие новости дня
Ради Путина запретили высаживать пассажиров – а он не приехал
Президент России Владимир Путин в последний момент отменил свой визит в Нижний Тагил. Об этом сообщает портал Екатеринбурга Е1.
Эту информацию изданию подтвердили три разных источника. Уже прибывший кортеж – пять седанов Aurus, в том числе два президентских лимузина, – готовят к отправке из Екатеринбурга.
Сегодня, 23 декабря, Путина ожидали на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Накануне водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров при приближении президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо, а автошколам в Нижнем Тагиле предписали отменить практические занятия на дорогах.
- Ранее Путин отменил свою традиционную большую пресс-конференцию и конституционно обязательное послание Федеральному собранию. Ежегодной «Прямой линии», в ходе которой Путин отвечал на вопросы россиян, вероятно, также не будет: её даты продолжают переноситься. В СМИ утверждают, что это связано с обстановкой на фронте в Украине.
- В то же время Путин дистанционно принял участие в запуске центра по воспроизводству индейки и поздравил сотрудников "Росатома" с юбилеем корпорации, а также посетил штаб войск, участвующих в войне в Украине – вероятно, в Ростове-на-Дону, и слетал в Беларусь.
- Работающие на Кремль политтехнологи использовали Нижний Тагил в агитации за Путина ещё в 2011 году, пытаясь противопоставить рабочих этого города московским участникам акций за честные выборы на Болотной площади. Ставший «лицом» этой агитации начальник цеха Игорь Холманских даже был на какое-то время назначен полпредом Путина на Урале.
Должность президента Татарстана будет называться «Глава — Раис»
Должность президента Татарстана может быть переименована в «Глава — Раис». Это следует из проекта поправок в Конституцию республики, который рассматривает сегодня Госсовет – парламент Татарстана. Инициатором нового пакета поправок стал президиум парламента после того, как предыдущий проект, предусматривавший переименование должности президента в «главу», был отвергнут профильным комитетом.
Переименовать должность президента республики в главу требует федеральное законодательство. Во всех других регионах России это уже произошло. В Татарстане, однако, эта инициатива федеральных властей встретилась с сопротивлением.
Новый пакет поправок предусматривает, в частности, что за действующим президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сохранится должность президента вплоть до окончания срока его полномочий. Следующий руководитель республики будет называться «Глава — Раис Республики Татарстан». Предполагается возможность применения сокращенного названия — Раис Республики Татарстан.
Слово «раис» употребляется для обозначения главы государства в ряде арабских стран, с арабского оно переводится как «президент» или «председатель», таким образом «Раис Республики Татарстан» фактически означает «президент».
Сам Минниханов поддержал поправки.
«Я считаю, может, не идеальной ту конструкцию, которую озвучили, но она позволяет нам двигаться вперед», – сказал он.
Он отметил, что уступки нужны в том числе из-за того, что противостояние Татарстана с федеральными властями нежелательно на фоне войны в Украине: «Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос, а люди будут воспринимать: вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьётся. Этого мы тоже не можем допустить» - приводит слова Минниханова Идель.Реалии. Ожидается, что голосование пройдёт уже сегодня.
Конгресс США рассматривает выделение $45 млрд для Украины
В Палате представителей Конгресса США в пятницу, как ожидается, пройдёт голосование по законопроекту о правительственных ассигнованиях на 2023 финансовый год. Документ, который распределяет почти 1,7 триллионов долларов бюджетных средств, накануне был принят в Сенате.
Из указанной суммы почти 45 миллиардов долларов пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Речь идёт о крупнейшем пакете помощи Украине, когда-либо принимавшемся в Соединённых Штатах. 9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, 13 миллиардов - на экономическую поддержку Украины. Ещё около 12 миллиардов не будут переданы прямо Киеву, а будут направлены на пополнение запасов оружия и оборудования, ранее переданных Соединёнными Штатами Украине. Оставшаяся сумма будет направлена на гуманитарные программы и на финансирование военного командования США в Европе.
О выделении этих средств Конгресс просил, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский, который на днях выступил в Вашингтоне перед американскими законодателями.
Ожидается, что законопроект будет принят, хотя многие республиканцы в Палате представителей и выступают за перенос его рассмотрения на январь, когда состав нижней палаты Конгресса сменится, и они получат в ней большинство.
При рассмотрении законопроекта в Сенате к нему была принята поправка, упрощающая использование средств, конфискованных у попавших под санкции российских бизнесменов ("олигархов"), для оказания помощи Украине. Согласно поправке, предложенной группой сенаторов и конгрессменов от обеих партий, распределять эти средства будет Госдепартамент. При этом в поправке не описан непосредственно механизм конфискации средств. Сейчас они только заморожены.
Обе палаты Конгресса на этой неделе приняли ещё один законопроект, связанный с войной в Украине. Он позволяет министерству юстиции США выдвигать обвинения в военных преступлениях против любых лиц, вне зависимости от того, где были совершены предполагаемые преступления. Действующее американское законодательство предусматривает, что такое преследование возможно, только если жертвами стали граждане США. Документ направлен на подпись президенту Джо Байдену. И представители его администрации, и члены Конгресса ранее неоднократно обвиняли Россию в совершении военных преступлений в Украине.
Соратник Саакашвили прекратил голодовку по состоянию здоровья
Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Давид Киркитадзе, объявивший голодовку с требованием перевести экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу, прекратил свой протест. Причиной стали проблемы со здоровьем.
В оппозиционной партии заявили, что кровяное давление Киркитадзе было близко к 100/90. Его госпитализировали. В больнице медики, сославшись на показатели эхокардиограммы, рекомендовали политику прекратить голодовку.
Сейчас состояние здоровья депутата стабилизировалось, но он по-прежнему слаб, пишет СОВА.
Изначально 15 декабря голодовку в поддержку Саакашвили объявили три члена «Национального движения» – Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов. Позже к ним присоединился Темур Джанашия, но голодовку прекратил Исмаилов – также по состоянию здоровья. В настоящее время голодовку продолжают только Цитлидзе и Джанашия.
Белый дом: Северная Корея поставила ракеты для «ЧВК Вагнера»
Северная Корея поставила оружие для российской частной военной компании «Вагнер», чтобы помочь ей укрепить свои позиции в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Речь идёт о противотанковых ракетах и противоракетах.
По оценкам Белого дома, в боевых действиях на территории Украины участвуют на данный момент около 50 тысяч наёмников «ЧВК Вагнер», из них около 40 тысяч – это завербованные на войну российские заключённые. Кирби при этом считает, что количество оружия, которое поставляет им Северная Корея, не изменит динамику войны. Также он пообещал, что в ближайшие недели против «ЧВК Вагнер» и компаний, которые с ней сотрудничают, будут введены новые санкции.
Создатель и спонсор «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин назвал информацию о поставках оружия от Северной Кореи «слухами и спекуляцией».
Ранее в Белом доме заявляли, что Пхеньян тайно поставляет России большое количество артиллерийских снарядов. Власти Северной Кореи это отрицают.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является приближённый к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Основатель криптовалютной биржи отпущен под залог в $250 миллионов
Суд в Нью-Йорке освободил основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида под домашний арест и залог в размере 250 миллионов долларов. Эту сумму его родители должны будут выплатить американскому правительству в случае, если он не явится в суд. Вероятно, это наивысший залог в истории США, передаёт Associated Press.
Бэнкман-Фрид обвиняется в обмане инвесторов и растрате денег своих клиентов. Сторона обвинения называет его действия «мошенничеством эпических масштабов». В суде Манхэттена прокурор заявил, что двое бизнес-партнёров обвиняемого уже признали свою вину.
Основанная бизнесменом FTX 11 ноября инициировала банкротство. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Обязательства биржи могут достигать 50 миллиардов.
Сам бизнесмен отрицает свою вину. В декабре журнал Forbes опубликовал черновик выступления основателя FTX, подготовленный им для дачи показаний в Конгрессе. Речь открывается словами: «хочу начать с заявления под присягой. Я облажался».
- Бэнкман-Фрид — крупный донор Демократической партии США, после ареста он заявил, что тайно давал деньги и Республиканской партии. Только в 2022 году, когда в США проходили промежуточные выборы в Конгресс, он и его бизнес-партнёры по FTX пожертвовали политикам как минимум 70 миллионов долларов.
- NBC News and CNBC нашли 59 политиков, предвыборные кампании которых он спонсировал в 2021 и 2022 году. 25 из них пообещали передать сумму, равную полученной от бизнесмена, на благотворительность, трое — вернуть пожертвования, с тремя связаться не удалось. Остальные 28 не стали комментировать ситуацию.
Путин о комплексах Patriot в Украине: «Мы их пощелкаем»
Президент России Владимир Путин заявил поставка США зенитных ракетных комплексов «Patriot» украинской армии приведет к затягиванию войны. Глава государства заявил, что это «достаточно старая система», которая не работает так, как российская С-300.
«Пусть ставят, мы их пощелкаем», - прокомментировал Путин новость о размещении «Patriot» в Украине. О поставках этой системы стало известно 21 декабря в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
Путин также заявил, что Россия стремится «закончить войну» в Украине и не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, это украинское руководство «само себе запретило вести переговоры». «Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда и не отказывались», - заявил Путин.
Белый дом: Северная Корея поставила ракеты для «ЧВК Вагнера»
Северная Корея поставила оружие для российской частной военной компании «Вагнер», чтобы помочь ей укрепить свои позиции в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Речь идет о противотанковых ракетах и противоракетах.
По оценкам Белого дома, в боевых действиях на территории Украины участвуют на данный момент около 50 тысяч наемников «ЧВК Вагнера», из них около 40 тысяч - это завербованные на войну российские заключенные. Кирби при этом считает, что количество оружия, которое поставляет им Северная Корея, не изменит динамику войны. Также он пообещал, что в ближайшие недели против «ЧВК Вагнера» и компаний, которые с ней сотрудничают, будут введены новые санкции.
Ранее в Белом доме заявляли, что Пхеньян тайно поставляет России большое количество артиллерийских снарядов. Власти Северной Кореи это отрицают.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является приближенный к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
В Германии сотрудник внешней разведки арестован за шпионаж в пользу России
Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. арестован по подозрению в государственной измене. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно 22 декабря, ордер на его арест был выдан 16 декабря.
Как утверждается, подозреваемый передал в этом году одной из российских спецслужб сведения, содержащие государственную тайну. Дома и на рабочем месте арестованного прошли обыски, кроме того, обысканы два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе, и дом и работа еще одного, неназванного человека, передает DW.
О ситуации доложено канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Сообщается, что о возможном преступлении стало известно из разведывательных материлов, информация подтвердилась в ходе служебной проверки.
Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив необходимость «сдержанности и конфиденциальности». Глава службы Бруно Каль распространил заявление, в котором сказано, что Россия «отличается беспринципностью и готовностью к насилию», поэтому обнародование деталей случившегося может «дать противнику преимущество».
Последний случай раскрытия двойного агента в Германии произошел в 2014 году. Тогда сотрудника спецслужб арестовали за передачу информации американской разведке. Он был осужден на восемь лет в 2016 году.
В Херсонской области убит назначенный Россией глава посёлка
В городе Каховка в контролируемой Россией части Херсонской области Украины в результате подрыва автомобиля умер назначенный властями РФ глава администрации поселка Любимовка Каховского района Андрей Штепа. Об этом сообщили российские государственные информагентства.
В автомобиле находился еще один человек, по предварительным данным, водитель или охранник чиновника. Он тоже погиб. Ответственности за случившееся на себя никто не взял. Ассоциирующийся с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone, утверждает, что управляемый подрыв устроила диверсионная группа украинской армии, доказательств этому не приводится.
56-летний Штепа был назначен на должность российского главы Любимовки в июле. Его биография неизвестна. Украинский Центр журналистских расследований рассказывает, что чиновник баллотировался на пост главы соседней Васильевки и «всегда был в оппозиции» сельского головы.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украины, Киев официально на себя ответственности не берет.
- Только в Херсонской области были убиты перешедший на сторону России депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев, пророссийский блогер Валерий Кулешов, помощник российского главы региона Павел Слободчиков. В июне был ранен взрывом российский глава тюремной системы Херсонской области Евгений Соболев, в декабре - российский первый вице-губернатор области Виталий Булюк.
Суд по вопросу об отсрочке приговора Михаилу Саакашвили продолжится 29 декабря
Суд по вопросу об отсрочке приговора бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили продолжится 29 декабря в 11:00, пишет Общественный вещатель.
Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, и он обратился к суду с ходатайством проводить заседания ежедневно. Однако судья отметил, что ежедневно назначать процесс невозможно.
«Сегодня мы целый день посвятили допросу одного свидетеля, а другие дела, которые я запланировал на сегодня, я отложил. Каждый день назначать прием физически невозможно. Нет строго определенных сроков рассмотрения ходатайства, здесь мы не ограничены, а также следует учитывать, что этот материал и такое количество свидетелей требуют нескольких заседаний», - сказал судья.
29 декабря суд возобновится с допроса свидетелей.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
WP: в Вашингтоне обсуждаются три модели завершения войны в Украине
У администрации Соединённых Штатов есть три различные модели того, как могло бы выглядеть завершение российско-украинской войны, и у каждой из этих моделей есть сторонники в администрации президента Джо Байдена. Об этом пишет Washington Post в статье, посвящённой обсуждениям, которые сейчас идут в Белом доме на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
Сторонники всех трёх моделей поддерживают Украину в войне с Россией, однако у них разные мнения относительно уступок, на которые теоретически мог бы пойти Киев. Как сказал WP один из источников издания, не названный по имени высокопоставленный представитель администрации, официальной позицией Вашингтона остаётся то, что решения о переговорах с Россией и возможной позиции на них должна принимать сама Украина, а не Соединённые Штаты. Тем не менее США могут донести своё мнение до Киева.
Первая из моделей фактически соответствует мирному плану, предложенному президентом Зеленским, и предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Вторая модель предусматривает отвод российских войск на позиции к 24 февраля – день начала широкомасштабного вторжения, что оставило бы под российским контролем Крым и часть Донбасса. Третья модель предусматривает переход под контроль Украины всей территории Донецкой и Луганской областей, как и других оккупированных районов, но не Крыма. Предполагается, что в этом случае вопрос Крыма и, возможно, части Донбасса решался бы на переговорах.
Зеленский неоднократно заявлял, что последние два предложения для Украины неприемлемы. Однако, как пишет Washingon Post, на встрече с Зеленским в Белом доме в среду Байден всё же поднял тему возможных условий начала мирных переговоров. Источник издания подчеркнул, что речь шла о сугубо теоретическом разговоре, поскольку сама Россия пока не заявляла о готовности отводить войска даже на линию 24 февраля. Официально Кремль считает Крым и 4 аннексированные в октябре украинские области частью территории России (при этом полностью российские войска контролируют только Крым, территории остальных областей – лишь частично).
В статье также отмечается, что Соединённые Штаты в данный момент не готовы удовлетворить все запросы Украины, касающиеся поставок тяжёлых вооружений и дальнобойных ракет. О том же накануне на пресс-конференции с Зеленским сказал и Байден, отметив, что нельзя ставить под угрозу единство НАТО и рисковать войной Североатлантического союза с Россией. В то же время США согласились поставить Украине комплекс ПВО «Пэтриот», что ещё недавно представлялось маловероятным.
Зеленский накануне прибыл в США с первым визитом после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину. После встречи с Байденом он выступил в Конгрессе.
Бизнесмен Рубен Варданян лишён российского гражданства
Владимир Путин своим указом лишил российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна, который осенью переехал в Нагорный Карабах и стал премьером этой самопровозглашёной республики.
Президент России удовлетворил прошение самого Варданяна о выходе из гражданства. Тем же указом Путин удовлетворил просьбы о выходе из гражданства России еще пяти человек, в том числе бизнесмена Константина Сидорова, который работает в Великобритании и известен по работе в IT-компаниях Inline Technology Group, RRC Group и других, передаёт «Коммерсантъ».
О намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах Рубен Варданян сообщил в сентябре.
«Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», – заявил он тогда. Переезд бизнесмен объяснил желанием поддержать местных жителей, переживших, по его словам, две войны и находящихся в очень тяжелом психологическом состоянии. Правительство Карабаха Варданян возглавил в первых числах ноября.
Еще до отказа от российского гражданства, в 2021 году, Варданян в интервью РБК рассказывал о намерении начать политическую карьеру в Армении.
Рубен Варданян возглавляет инвестиционную компанию «Варданян, Бройтман и партнеры», среди прочего он также является сооснователем Московской школы управления «Сколково». Forbes оценивает состояние Варданяна в один миллиард долларов. Он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах бизнесмен передал все свои активы в России под управление партнеров, пишет РБК.
Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября прошлого года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.
Николай Патрушев принял секретаря югоосетинского Совбеза
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем Совбеза самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Плиевым.
Как пишет РИА Новости, на встрече, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов РФ и Южной Осетии на 2023-2024 годы.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, стороны также «обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес».
Захарова: МУС выдал ордера на арест за «мифические притеснения грузин»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.
По словам Захаровой, «ангажированная направленность деятельности суда давно известна». Она указала, что 14 лет назад конфликт развязал «агрессивный режим Михаила Саакашвили».
«За 14 лет работы следователи МУС, не разбирающиеся в специфике региона, но послушно выполняющие политический «заказ» западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной. Были проигнорированы и объемные материалы российских следственных органов, в свое время переданные прокуратуре, и тома с жалобами мирных жителей, ставших жертвами грузинского нападения», – заявила Захарова.
По её словам, ордеры на арест трех югоосетинских граждан, имеющих также российское гражданство, выданы за «мифические притеснения этнических грузин».
«При этом МУС отказывается от дальнейшего расследования, то есть такие очевидные преступления, как варварские бомбежки грузинскими войсками мирного Цхинвала и нападение на миротворцев, гаагское правосудие не интересуют. Прокурора МУС не волнуют и преступления американцев в Афганистане, о чем он открыто заявляет. Видимо, боится очередных американских санкций, которые в свое время были введены в отношении его предшественницы. Не сомневаемся также в том, что МУС никогда не займется недавно обнародованными в СМИ преступлениями в этой стране вооруженных сил Великобритании. Безнаказанными остаются преступления соотечественников К. Хана в Ираке», – отметила Захарова.
В МИД РФ заявили, что удостоверились в правильности выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом МУС.
«Никакого доверия к созданной на его основе структуре у нас не осталось, ничего общего с правосудием она не имеет. Напоминаем, что Россия не сотрудничает с МУС, действия этого органа в отношении граждан нашей страны являются юридически ничтожными», – добавила Захарова.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС; International Criminal Court – ICC) Карим Асад Ахмад Хан 16 декабря объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.
Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников. Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты). Кроме того, было указано на участие в военных преступлениях ныне покойного Вячеслава Борисова – генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент событий.
Карим Асад Ахмад Хан указал, что работа Международного уголовного суда в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Фату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
- В марте текущего года стало известно, что выявлены предположительные факты незаконного заключения под стражу, жестокого обращения, захвата заложников и последующего незаконному перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин. В суде считают, что Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории государств – участников Римского статута (Грузия входит в их число) вне зависимости от гражданской принадлежности совершавших их лиц. С точки зрения международного права, Южная Осетия является частью территории Грузии, указывает Human Rights Watch. Это означает, что юрисдикция МУС распространяется на преступления в Южной Осетии, ответственность за которые несут российские граждане, хотя Россия и не является участником Римского статута.
- Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявили в МИД самопровозглашенной республики.
У Саакашвили быстро прогрессирующая деменция – американский врач
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом на заседании Тбилисского городского суда заявил американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, отвечая на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе.
«У Михаила Саакашвили серьезные проблемы с памятью. Как и все больные деменцией, он хорошо помнит свое прошлое, детство, юность, карьеру, но у него ужасная память на текущие события. Точнее, у него проблемы с усвоением новой информации. У него была способность к быстрому мышлению, но сейчас его мышление замедлено, иногда он растерян», – сказал Голдсмит.
Специалист исключил, что Саакашвили занимается симуляцией.
«Его следует перевести в клинику соответствующей квалификации на Западе, чтобы оценить другие сопутствующие заболевания и назначить соответствующее лечение… Если его немедленно не переведут в зарубежную западную клинику третьего уровня, его состояние может серьезно и необратимо ухудшиться. Он просто может умереть», — сказал врач.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Кобахидзе посоветовал лидеру Молдовы «заняться своим заключенным экс-президентом»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе посоветовал лидеру Молдовы Майе Санду «заняться своим заключенным экс-президентом».
Таким образом грузинский политик прокомментировал заявления Санду с призывом отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу.
«У самой Санду есть заключенный президент. Если не ошибаюсь, это – шестой президент Молдовы. Хочу напомнить об этом госпоже Санду», – сказал Кобахидзе.
Отметим, что пророссийский политик Игорь Додон, о котором говорил Кобахидзе – пятый президент Молдовы. Он был задержан 24 мая текущего года. Додону предъявили обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. Однако в ноябре Высшая судебная палата Молдовы приняла решение освободить Додона из-под домашнего ареста.
Президент Молдовы в декабре уже дважды выразила обеспокоенность за жизнь Саакашвили. На этот раз она поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы обеспокоены опасными для жизни осложнениями, связанными с условиями содержания под стражей. Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать за границу на лечение для сохранения его здоровья», — написала Санду в Twitter.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Нетаньяху сообщил президенту Израиля о формировании правительства
Вступающий в должность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента страны Исхака Герцога о формировании нового правительства. Это произошло в среду вечером, незадолго до истечения срока, отведённого для создания правящей коалиции.
Ранее уже длительное время занимавший пост главы правительства, лидер «Ликуда» Нетаньяху возглавляет блок правых религиозных партий, победивший на выборах в ноябре. Предложенный им состав кабинета может стать первым в истории Израиля правящим альянсом, включающим представителей политических сил из крайне правого спектра.
Парламентские выборы этой осенью стали уже пятыми в стране за последние четыре года. «Ликуд» оказалась лидером голосования, получив 32 места. Этого, впрочем, недостаточно для большинства в Кнессете в 61 мандат. В связи с этим Нетаньяху начал переговоры с возможными партнёрами по коалиции.
Предполагалось, что последней датой вступления Нетаньяху в должность премьера будет 2 января. Однако, по сообщениям израильских СМИ, новая коалиция попытается привести к присяге правительство уже в этом году, пишет «Немецкая волна».
Сегодня же в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Они обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.
«Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», — говорится в сообщении.
Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили на родину
В Грузию доставили тело погибшего в Украине грузинского бойца Михаила Тевдорадзе. В тбилисском аэропорту гроб с телом военного встречали его родные и близкие, политики и гражданские активисты.
45-летний Михаил Тевдорадзе отправился воевать в Украину вскоре после начала войны. Несколько дней назад он погиб во время боя под Бахмутом. Вместе с ним погиб Серго Лисих, были ранены еще трое грузинских бойцов.
По информации соратников бойца, Тевдорадзе, предположительно, погиб от пули снайпера. Тело бойца перевезли в его родной дом в селе Парцханаканеби на западе Грузии.
С начала российского вторжения в Украине погибли 36 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ.
Совбез ООН согласовал первую за десятилетия резолюцию по Мьянме
Совет Безопасности ООН одобрил первую за более чем 70 лет резолюцию по Мьянме, потребовав от правящей в этой стране военной хунты положить конец насилию, а также призвав освободить всех политзаключённых, в том числе свергнутую главу правительства Аун Сан Су Чжи.
Мьянма пребывает в кризисе с тех пор, как армия захватила власть и сместила избранное правительство Су Чжи 1 февраля 2021 года. Она и другие чиновники были задержаны и помещены под стражу. События вызвали крупные демократические протесты, которые хунта жёстко подавляла.
«Сегодня мы твёрдо дали понять военным в Мьянме, что рассчитываем на полное выполнение резолюции. У них не должно быть сомнений», – заявила в среду постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
Члены Совбеза долго не могли согласовать подход к разрешению ситуации в Мьянме: против строгих мер выступали Китай и Россия, имеющие право вето. Представители обеих этих стран от голосования в среду воздержались, все остальные 12 государств-членов резолюцию поддержали.
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, в частности, что Москва не рассматривает ситуацию в Мьянме как угрозу международному миру и безопасности, а потому не считает, что вопрос должен рассматриваться Советом Безопасности ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал принятие документа, назвав его «важным шагом со стороны Совбеза ООН в связи с кризисом в Мьянме и на пути к тому, чтобы остановить репрессии и насилие в отношении граждан».
До сих пор Совбез ООН согласовывал лишь официальные заявления по Мьянме, где армия в 2017 году была причастна также к преследованиям мусульманской народности рохинджа, что США назвали геноцидом.
Нынешний посол Мьянмы в ООН, сохраняющий должность как представитель правительства Су Чжи, сказал, что в тексте принятой резолюции есть «положительные моменты», но в целом сторонники свергнутого руководства предпочли бы более жёсткие формулировки. Как отмечает Reuters, изначальный текст резолюции, содержание которого агентству известно, включало упоминание возможности санкций и запрета на поставки в Мьянму оружия, но впоследствии эти формулировки были удалены.
Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. После ареста в начале февраля она призвала сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры. 15 лет в течение 1988—2010 годов Су Чжи провела под домашним арестом по разным обвинениям.
С марта AP обнаружило более 10 тысяч новых могил в Мариуполе
Журналисты Associated Press обнаружили в Мариуполе не менее 10,3 тысячи могил, появившихся в городе после российского вторжения в Украину. В каждой из них может быть несколько тел.
В своём расследовании журналисты использовали спутниковые снимки, сотни видео с беспилотников и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Три судебных археолога с опытом изучения массовых захоронений для расследования военных преступлений подтвердили, что анализ адекватен реальности в нынешних условиях.
Больше всего – около 8,5 тысяч – новых могил появилось на Старокрымском кладбище на окраине Мариуполя, причём под каждым курганом может быть множество тел, отмечают журналисты. На кладбищах в близлежащих сёлах Мангуш и Виноградное с начала марта также появились массовые захоронения.
Могилы видны как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами, на которых есть имена и даты. Но чаще возле могил обнаруживались маленькие таблички с написанными от руки цифрами. У некоторых насыпей их было несколько, что может указывать на количество захороненных в них тел.
Кроме того, в Мариуполе есть три траншейных захоронения, в том числе одно, созданное самими украинцами в начале осады города. Также у журналистов есть видео, на которых российские военные используют тяжёлую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.
На основе разговоров с мариупольцами журналисты полагают, что тысячи тел даже не попали на кладбища. Каждый из тридцати респондентов знает кого-то, кто погиб во время российской осады Мариуполя.
Лидия Ерашова видела, как её пятилетний сын Артём и семилетняя племянница Ангелина погибли под обстрелом в марте. Родственники похоронили их в самодельной могиле во дворе и бежали из Мариуполя. Когда они вернулись в июле, чтобы перезахоронить детей, они узнали, что их тела уже выкопали и отвезли на склад. После опознания родственники похоронили их на Старокрымском кладбище. Сейчас Ерашова находится в Канаде.
В конце мая, когда Мариуполь захватили российские военные, украинские власти города заявили, что за время осады погибли не менее 25 тысяч человек. Респонденты Associated Press, ссылаясь на работников, документирующих сбор тел с улиц для российских властей, говорят, что число погибших как минимум в три раза больше.
- Мариуполь был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трёх месяцев ожесточённых боёв. За это время в городе была разрушена значительная часть домов и других объектов. Точное число погибших неизвестно – оценки варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.
- Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершённых в Мариуполе военных преступлениях. Среди них – обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где укрывались люди. Минобороны России называет эти обвинения фейками.
Никол Пашинян: Россия фактически не выполняет обязательства
Глава правительства Армении Никол Пашинян подверг критике российских военнослужащих, размещённых в Нагорном Карабахе. Он обвинил их в бездействии после фактической блокады азербайджанскими активистами единственной дороги, соединяющей Армению с самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республикой.
Так называемый Лачинский коридор остаётся заблокированным с прошлой недели. Акцию протеста на дороге проводит группа азербайджанских активистов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями самопровозглашённой республики природных ресурсов. Российские военные следят за ситуацией, однако не принимают никаких силовых мер.
Как заявил в четверг Пашинян на заседании правительства Армении, сложившаяся ситуация привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.
Назвав действия Азербайджана в Лачинском коридоре незаконными, премьер-министр Армении раскритиковал и Россию, подчеркнув, что Москва фактически также не выполняет свои обязательства, – сообщает Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода).
По его словам, трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года предусматривает, что Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев.
«Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем», – заявил Пашинян.
Российской реакции на это заявление пока нет. Власти Азербайджана заявляют, что блокады коридора нет, и активисты готовы пропускать машины с гуманитарными грузами.
Ранее на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписывать совместное заявление, заявив, что страны-союзники Армении, в том числе Россия, должны оказывать большую поддержку Еревану в его противостоянии с Азербайджаном.
Осенью 2020 года азербайджанские войска в ходе боевых действий вернули под свой контроль значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру, с 1990-х бывшие под контролем этнических армян. По соглашению о перемирии, достигнутому при посредничестве Москвы, в регионе были размещены российские миротворческие силы.
Премьер Грузии обсудил в Саудовской Аравии экономическое сотрудничество
В правительстве Грузии охарактеризовали как «тесные и дружеские» отношения между Тбилиси и Эр-Риядом по итогам визита в Саудовскую Аравию премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Глава правительства Грузии обсудил возможности сотрудничества с премьер-министром и наследником престола Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в итоговом пресс-релизе отмечается, что стороны говорили не только о двусторонних отношениях, но и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным событиям.
Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, для чего будут диверсифицированы направления торговли, увеличены совместные инвестиции и использованы возможности интеграции и капиталовложений. Приоритетные направления: энергетика, сельское хозяйство, транспорт, туризм, горно-добывающая промышленность.
Грузия и Саудовская Аравия подтвердили создание совместного делового совета, который будет содействовать развитию бизнес-контактов.
Гарибашвили отметил роль Королевства Саудовская Аравия в обеспечении баланса и стабильности на мировых рынках нефти, и также приветствовал «Зеленую инициативу Саудовской Аравии».
Участники встречи договорились продолжать взаимную поддержку и координацию в международных организациях, включая МВФ и Всемирный банк.
По Украине премьеры Грузии и Саудовской Аравии высказались за переговоры.
«В вопросе украинско-российского кризиса стороны подчеркивают важность мирного разрешения спора и необходимость снижения эскалации ситуации всеми возможными способами и средствами, что будет способствовать восстановлению безопасности и стабильности, при уменьшении негативных последствий указанного кризиса», — говорится в сообщении по итогам встречи.
Кроме того, премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Грузия поддержит кандидатуру Эр-Рияда на проведение World Expo 2030. Саудовская Аравия предлагает провести главную мировую выставку под девизом «Эра перемен: движение нашей планеты в будущее».
На статус столицы World Expo 2030 также претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Одесса (Украина). В ноябре Владимир Зеленский выразил уверенность, что к 2030 году война будет в прошлом, Украина восстановится, и в Одессе можно будет увидеть, «на что способно человечество, когда все народы сотрудничают ради мира, безопасности и развития».
Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с третьей попытки дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, на котором обсудили ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и его освобождении по состоянию здоровья. Ранее процесс дважды откладывался – в Пенитенциарной службе заявляли, что не могли обеспечить онлайн-включение на судебном заседании из-за технических проблем.
На сегодняшнем заседании Саакашвили выступить не смог. Он начал говорить на украинском, после чего судья Георгий Аревадзе прервал его.
«Батоно Михеил, вы гражданин Украины, но говорите по-грузински, судопроизводство ведется на грузинском языке, поэтому вы должны обращаться к нам на грузинском языке. Я не знаю украинского языка», – обратился к Саакашвили судья.
После этого из зала заседания удалили сторонницу Саакашвили, которая выразила недовольство из-за действий судьи.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе также предложил суду, чтобы Саакашвили поднял майку и показал торс, на котором, по его словам, видны повреждения, однако судья заявил, что в этом нет необходимости.
По решению судьи Георгия Аревадзе Михаила Саакашвили временно отключили от заседания, после чего адвокаты сказали, что он плохо себя чувствует и на данном этапе не сможет принять участие в заседании.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
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