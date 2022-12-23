Проблемы с обеспечением лекарствами медицинских учреждений обсудили на заседании парламентского комитета по социальному развитию и здравоохранению. Официальный сайт законодательного собрания опубликовал подробную информацию о том, какие трудности привлекли внимание депутатов и какие предлагались решения. «Эхо Кавказа» обратилось за разъяснениями к экспертам и сотрудникам Минздрава, посвященным в эту проблематику.

Проблемы лекарственного обеспечения Минздрава обсудили накануне на заседании комитета по социальному развитию и здравоохранению парламента Южной Осетии. Депутат Алан Техов сформулировал проблему: «Парламент ежегодно голосует за выделение средств Минздраву на препараты и медсредства, но много людей жалуются на отсутствие лекарств в РММЦ, и среди парламентариев есть непонимание, почему это происходит».

Председатель комитета Александр Плиев отметил ряд проблем, касающихся финансового обеспечения Министерства здравоохранения:

«…Начиная с 2018 года, к концу или в середине года мы начинаем искать дополнительные средства на лекарственное обеспечение Минздрава».

В работе комитета приняла участие новый министр здравоохранения Агунда Плиева. Она сообщила, что ежегодно из государственного бюджета на лекарственное обеспечение Минздрава выделяется 190 млн рублей. По ее словам, действительно, на весь год этих денег не хватит и не всегда это следствие недостатка средств, скорее, их нерационального распределения в течение года.

«Если министерство делает квартальную заявку, то и лимитирование финансовых средств тоже должно быть квартальным, чего не происходит в действительности... (В результате) денег на исполнение заявки четвертого квартала оставалось 20 миллионов, а квартальная заявка Министерства здравоохранения бывает порядка 43-44 млн рублей», – рассказала Плиева.

Еще одной причиной возникновения дефицита лекарственных препаратов в Минздраве Агунда Плиева назвала недобросовестность поставщиков, подчеркнув, что они не выполняют условий контракта. Участники заседания профильного комитета предложили штрафовать поставщиков за невыполнение обязательств.

Тема интересная. Она поднимается не впервые, но всякий раз остается впечатление недосказанности, как будто чиновники не хотят обременять общественность лишней информацией.

Можно попробовать заполнить хотя бы некоторые белые пятна.

Первая часть истории – про недостаточность выделяемых бюджетом средств на закупку лекарственных препаратов в России.

Российский фармакологический рынок лихорадит от санкций. Эксперты фармрынка отмечают, что российские производители лекарств столкнулись с дефицитом сырья и компонентов. Меняются условия поставок, контрагенты, которые ранее предоставляли длительные отсрочки, «теперь страхуются и просят оплатить поставку заранее». Логистика импортных препаратов стала более затратной. Из-за санкций некоторым иностранным компаниям пришлось изменить схемы поставок своих препаратов в Россию, например, отгружать не с европейских заводов, а из Бразилии или Пуэрто-Рико. Все это приводит к существенному удорожанию продукции на рынке как отечественного, так и импортного производства. Так утверждают эксперты.

Очевидно, на цены влияет и падение покупательной способности рубля после 24 февраля.

Что имеем в итоге: цены на лекарства растут в то время, как выделяемые лимиты на приобретение лекарственных препаратов не меняются годами. Вполне понятно, что лимиты расходуются быстрее, чем это предполагает бюджет Минздрава.

Вторая часть истории – о поставщиках. Здесь необходимо учитывать следующий факт: крупные российские дистрибьюторы отказываются продавать лекарственные препараты Южной Осетии. Крохотный рынок республики им в принципе не интересен, во всяком случае, не настолько, чтобы заморачиваться с таможенными процедурами. Тем более, одно из непременных условий поставок препаратов в Южную Осетию – чтобы их привозили в Цхинвал, потому что своего транспорта у республики нет. В общем, неинтересно – хлопот много, толку мало. Поэтому поставками препаратов Минздраву занимается примерно с десяток коммерсантов.

Единственная позиция, которую они не могут перекрыть, это поставки наркотических препаратов для онкобольных и нужд хирургии. До недавних времен наркотические препараты для Южной Осетии получала Северная Осетия, и потом уже из Владикавказа их отгружали Цхинвалу. Но и североосетинские коллеги в конце концов отказались заниматься этим слишком хлопотным для них делом. «Южане» решили эту проблему – наладили прямые поставки наркотических препаратов из московского эндокринного завода. Остальные позиции перекрывают поставщики – через вторые или третьи коммерческие руки лекарства попадают в Минздрав Южной Осетии.

Такая логистика предполагает удорожание товара от 40%. Не спешите ругать чиновников и коммерсантов, это еще скромно, во всяком случае, значительно меньше, чем в других богом спасаемых местах. Все или почти все контрагенты со стажем работают с Минздравом, по меньше мере, лет десять, иными словами, отношения налажены.

Поставщики действительно не отличаются педантичностью, частенько срывают сроки поставок, иногда привозят препараты, у которых срок годности истекает через пару месяцев. Зато дают в долг, например, в пандемию. Как мне рассказывал один из посвященных в эту историю сотрудников Минздрава, лекарства привозили под честное слово, что с ними расплатятся. При этом, как утверждает чиновник, они не назначали конкретных сроков, не требовали выплаты неустоек.

Когда слышишь такие истории, невольно возникает мысль: почему хотя бы дорогостоящие импортные препараты не закупать на оптовых базах в Грузии? Выйдет и дешевле, и качественнее, все-таки фирменные препараты лучше российских дженериков.

Увы, югоосетинское законодательство этого не позволяет. Как мне объяснили ситуацию цхинвальские врачи, в Южной Осетии действуют российские стандарты лечения, разрешено пользоваться только препаратами, лицензированными в Российской Федерации и включенными в российский госреестр лекарственных средств, то есть с тем же названием.

Вот такая история.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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