СМИ: более 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми

Больше 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми, передает Telegram-канал Tbilisi life. Авиакомпания Armenia Airways заявила, что правительство Грузии запретило ей полет. Пассажиры утверждают, что компания изначально не имела такого разрешения.

Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры, они летели рейсом Armenia Airways Москва-Ереван, Ереван-Батуми. Однако в транзитном аэропорту авиакомпания вдруг заявила, что МИД Грузии отказывается принимать армянский самолет. В связи с чем, пассажирам не объяснили. Вместо этого им предложили добраться до Батуми на автобусе - путь туда занимает порядка 10 часов.

При этом один из пассажиров, гражданин Грузии, позвонил своему знакомому в службе безопасности Тбилисского аэропорта, и тот заявил, что Armenia Airways изначально не имела договора на полеты в Грузию. Сообщается, что пассажиры обвинили компанию в мошенничестве. Представители авиаперевозчика в ответ отбирают у них посадочные талоны, пишет SOVA.