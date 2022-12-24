В Херсоне в результате обстрела погибли 5 человек, десятки ранены

Президент России получает информацию о ходе войны в Украине с опозданием и после цензуры. Об этом рассказывает The Wall Street Journal со ссылкой на российских чиновников и близких к Кремлю людей.

Письменный отчет о положении дел на фронте Путин получает каждое утро. Информация в нем тщательно выверена, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи российской армии, утверждает WSJ.

При этом путь фронтовых сводок на стол Путина занимает несколько дней и проходит через несколько служб. Военачальники отчитываются перед ФСБ, та редактирует отчеты и отправляет их в Совет безопасности, после чего его секретарь Николай Патрушев передает их Путину, - пишет газета. ФСБ, Совет безопасности и Патрушев не ответили на просьбу WSJ о комментарии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает выводы о том, что Путин получает искаженную информацию о ходе войны. «У президента, как и ранее, есть несколько каналов для получения информации», – сказал Песков.

Интернетом Путин, как неоднократно сообщалось, не пользуется, опасаясь цифровой слежки. Российские чиновники, проправительственные журналисты и аналитики пытались лично донести до президента информацию о реальном положении дел. Например, некий опытный социолог обратился в Кремль с результатами опроса общественного мнения, которые показывали более низкую поддержку войны, чем ожидалось. На это социологу ответили, что «не надо сейчас расстраивать Владимира Владимировича».

Годами не хотели расстраивать «папу» – прозвище Путина, на которое указывает WSJ – и дипломаты, которые в начале своих депеш рассказывали хорошие новости, а уступки и неудачи описывали на следующих страницах. И даже такие телеграммы редактировались в Кремле, говорит бывший сотрудник российской дипломатической миссии в ООН Борис Бондарев.

На представление Путина о современной Украине повлияли в числе прочих два человека, отмечает WSJ. Первый - его старинный друг медиамагнат Юрий Ковальчук, с которым Путин много раз встречался лично и рассуждал о «Великой России» во время пандемии коронавирусной инфекции, – в то время как с остальными Путин общался преимущественно по видеосвязи (о возросшей роли Ковальчука ранее сообщали и другие СМИ; Песков это утверждение комментировать не стал). Другой – бывший украинский пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук, также имевший личный доступ к президенту России. Как рассказали источники WSJ, именно Медведчук перед войной внушил Путину, что украинцы считают себя русскими и будут встречать российских солдат с цветами. После начала войны Медведчук был арестован в Украине и впоследствии обменян на украинских военнопленных.

WSJ отмечает, что недостаточную информированность Путина о войне подтверждают даже некоторые его сторонники. Так депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин сказал, что президент «исходил из неполного понимания ситуации и в чем-то был не совсем корректен».

Источники издания считают, что Путин готов к многолетней войне и мобилизации российской экономики и населения для достижения победы.