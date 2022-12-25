Первые лица Грузии поздравили граждан, отмечающих 25 декабря Рождество

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила граждан, отмечающих 25 декабря Рождество Христово.

«Поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество! Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости нашей страны. Присоединяюсь к радости и праздничному настроению паствы различных христианских церквей Грузии - важной и достойной части нашего общества, которые всегда сопровождают праздник Рождества. Желаю вам здоровья, радости и благополучия», - говорится в поздравлении президента.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пожелал гражданам счастливого Рождества. «Пусть волшебный праздник Рождества принесет спокойствие, любовь, долголетие и благополучие вам и вашим семьям», - говорится в поздравлении.

В своем поздравлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал мира и благополучия всем, для кого 25 декабря - праздник любви, радости и надежды.

В ночь на 15 декабря Рождество отпраздновали в Евангелическо-лютеранской церкви в Тбилиси. Торжественную службу провел епископ Рольф Сбараис. Педагоги Тбилисской консерватории исполнили семь рождественских произведений, сообщает Общественный вещатель.

«По традициям лютеранской церкви мы празднуем праздник Рождества на протяжении нескольких дней. Сегодня мы провели службу на нескольких языках - грузинском, немецком и русском. Мы говорили о вере и подчеркивали необходимость человеческих отношений», - сказал Рольф Сбараис.

На торжественной литургии с семьей присутствовал посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер. «Я очень рад, что мы все вместе празднуем Рождество. Хочу пожелать вам счастья и поздравить вас всех с праздником Рождества», - сказал дипломат.

Евангелическо-лютеранская церковь Грузии основана в 1818 году. Она насчитывает около 1000 членов в Грузии и объединяет шесть приходов.

Рождественская служба прошла также в Ассирийской Халдейской католической церкви, на арамейском языке. Хорепископ церкви Бенни Бет-Ядгар поздравил весь христианский мир с праздником и пожелал мира пастве.