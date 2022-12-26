2022-ой – год начала войны в Украине, борьбы части жителей Грузии за освобождение третьего президента страны Михаила Саакашвили, победы грузинских спортсменов в важных турнирах. Поговорили с жителями Тбилиси о главных, на их взгляд, событиях уходящего года.

- Что, по вашему мнению, стало главным событием уходящего года?

Нана: «Наверное, война в Украине стала самым важным событием года и для Грузии. Естественно, это не могло не повлиять на наше государство. Очень много беженцев из Украины приехало, да и из России бежало очень много молодых людей, не желающих участвовать в войне. Всё это серьезно повлияло на жизнь в Грузии по всем направлениям. Все остальные события в сравнении с войной кажутся не такими уж важными. Я очень надеюсь, что жизнь в будущем году начнет налаживаться, пожелаю всей Грузии мира и всего хорошего, это моя страна и я её люблю».

Нугзар: «Вообще в Грузии 2022-ой был очень важным годом. Одно из главных событий – это уход Саакашвили из политики, точнее, он пообещал, что уйдет из политики. То, что «Грузинская мечта» осталась у власти и сохраняет позиции, несмотря на все провокации – вот, что произошло и происходит важного в стране. Сейчас немного стабилизировалась ситуация. Я не говорю, что я за Иванишвили, но в период нахождения его команды у власти у меня хоть появилась работа. Если бы не команда Иванишвили, я уверен, в Грузии был бы открыт второй фронт, и ситуация в государстве была бы похуже той, что наблюдается сейчас в Украине. Пусть Всевышний даст нам мир».

Каха: «Я даже не задумывался об этом. Что в Грузии происходило важного? Ничего такого, что бы изменило жизнь к лучшему или худшему. Но есть события, которые запомнились больше всего – это, например, шестая победа Лаши Талахадзе на Чемпионате мира, я очень рад, что у Грузии есть такие спортсмены. Хотелось бы отметить и переход Хвичи Кварацхелия в «Наполи». Он очень сильный футболист, и благодаря ему футбол стало интереснее смотреть, да и перспективы появились у грузинской сборной. Кварацхелия – это феномен, уникальный парень, он многого добьется если не зазнается».

Георгий: «Печальное событие – это то положение, в котором оказался третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Ужасно и то, что в Украине погибло столько граждан нашей страны, да и в целом все эти события. А позитивное сложно назвать, немного хорошего происходило в этом году в стране. Наверное, можно было бы отметить реабилитацию столицы. Несмотря на то, что в Тбилиси всё еще присутствует коррупция, всё же что-то делается для улучшения жизни. Например, стало легче передвигаться с помощью городского транспорта».

Ника: «Единственное, что приходит на ум – это война в Украине, которая серьезно повлияла на ситуацию и в Грузии. Ничего другого не могу сказать».

Жительница Тбилиси: «Не знаю, сразу так ничего и не припомнишь. Но всё же одно из самых главных событий года – это благоустройство Тбилиси. Мне очень нравится, как озеленили город. Не хочу хвалить Каладзе, но я рада, что мэрия взялась за парки и скверы, конечно, много недочетов, однако нельзя не отметить того, что столица преображается, дороги в центре стали более удобными, общественный транспорт. В остальном… ничего такого важного».

Малхаз: «Хорошее – это, наверное, спорт, наши футболисты в этом году добились немалых успехов. В общем – спортивные события, вот и всё».

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