Энергоснабжающая компания Цхинвала объявила о замене приборов учета на счетчики нового поколения с встроенным радиоинтерфейсом, которые будут сами передавать на центральный пост информацию о потребляемой электроэнергии. По словам директора СП «Электроснабжение» Анатолия Габараева, оснащение города начнется в ближайшие дни. Многие горожане сомневаются в целесообразности такого затратного мероприятия.

В ближайшие дни энергетики оснастят все частные домовладения и квартиры в жилых корпусах столичного микрорайона «Шанхай» современными приборами учета потребления электрической энергии. По словам директора СП «Электроснабжение» Анатолия Габараева, новшество значительно сократит возможности хищения электроэнергии и облегчит работу контролеров:

«Данные о расходовании каждым абонентом электричества будут автоматически пересылаться на серверы СП «Электроснабжение», и мы сможем намного эффективнее осуществлять свои контрольные функции. В любое время у наших специалистов будет под рукой информация о том, кто сколько электричества расходует. Ранее для этого им приходилось делать подомовые обходы и списывать показания счетчиков. Установка современных приборов учета позволит значительно сократить возможности хищения электроэнергии и уклонения от уплаты за потребляемое электричество».

До нового года такие приборы учета установят в примыкающем к Цхинвалу с. Гуджабар Цхинвальского района. С нового года счетчики введут в эксплуатацию. Их закупка и установка осуществляется в рамках Инвестпрограммы. Поэтапно планируется оснастить ими сначала весь частный сектор Цхинвала, а затем и государственные организации и учреждения.

Иными словами, речь идет о счетчиках с радиоинтерфейсом и встроенной антенной. Удовольствие дорогое, в специализированных интернет-магазинах разброс цен от 17 650 до 24 400 рублей за штуку.

Довольно странное решение для небольшого города выглядит как излишество. Тем более что примерно 2-3 года назад в частном секторе уже заменили старые советские счетчики на современные, только без радио интерфейсов.

Еще одна цитата из сообщения директора СП «Электроснабжение» Анатолия Габараева:

«Ранее в качестве эксперимента аналогичные приборы установили для нескольких десятков частных домовладений на ул. Осетинской. Как показала практика, это себя в полной мере оправдало».

В чем оправдало? В том, что контролеры сидят в тепле и им нет нужды ходить по дворам? Такие затраты имеют смысл, если сократить расходы на контролеров, и то вряд ли эффект будет ощутимым, все-таки это дополнительные расходы от 17 до 24 миллионов рублей на каждую тысячу абонентов. Для сравнения, это примерно зарплата десяти контролеров (если исходить из оклада в 30 тысяч) за 60-80 месяцев.

Утверждения о каких-то крупных хищениях электроэнергии и задолженности в 18 миллионов рублей вызывает удивление у тех жителей Цхинвала, с кем «Эхо» говорило на эту тему.

Получается около трех тысяч рублей на цхинвальскую семью. По уверениям собеседников, такого не может быть. Контролеры регулярно обходят потребителей и отключают неплательщиков – процедура несложная, у всех счетчики в прозрачных кофрах на улице, в отрытом для контролера доступе. Кроме того, электроэнергия поставляется по защищенным от несанкционированного подключения самонесущим изолированным проводам, так называемым СИПам. На такие провода не накинешь «воздушку», как в добрые советские времена.

Почему предприятие решилось на такое затратное мероприятие, объясняется просто – замена счетчиков осуществляется за счет средств Инвестпрограммы. То есть со стороны мероприятие выглядит как банальное освоение российских средств.

В российской практике такие нововведения обычно осуществляют за счет абонентов. Хотя сложно представить, как в российской глубинке энергоснабжающая компания может потребовать от абонента купить счетчик по цене, сопоставимый с двухлетним потреблением электроэнергии.

В этом смысле новость хорошая – платить будет Россия. Хотя, наверное, считают цхинвальские собеседники, можно было направить эти средства на решение каких-то более насущных для жителей республики проблем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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