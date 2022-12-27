Ректором Тбилисского госуниверситета стал Джаба Самушия

Академический совет Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иване Джавахишвили на своем заседании 27 декабря поддержал избрание Джабы Самушия ректором университета на 4-летний срок.

Как пишет издание Civil.ge, Джаба Самушия, который до этого времени исполнял обязанности ректора, поддержали 30 членов совета, два бюллетеня были признаны недействительными.

Самушия был единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе на пост ректора. Перед выборами студенты ТГУ провели акцию протеста против «недемократичных правил» выборов.

Сам Джаба Самушия поблагодарил Академический совет университета за оказанное доверие и сказал, что это большая ответственность для него.

Предшественник Самушия Георгий Шарвашидзе покинул свой пост 15 октября на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.