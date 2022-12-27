Обзор грузинской прессы

Пробки в столице – это результат рекордного роста количества частных автомобилей в последние годы, утверждает мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, «до 2012 года в столице передвигалось примерно до 180 000 частных автомобилей, сегодня же в часы пик передвигается более 600 000, и их число постоянно растет». О проблеме километровых пробок и о том, возможно ли справиться с ними, информационное интернет-агентство BusinessPressNews пообщалось с экспертом в области дорожной политики, представителем Федерации автоспорта Грузии Мевлудом Меладзе:

Основная причина пробок – неправильная планировка и обустройство дорог, в результате чего в столице образовались такие «капилляры», в которых очень легко образуются заторы

«Основная причина пробок – неправильная планировка и обустройство дорог, в результате чего в столице образовались такие «капилляры», в которых очень легко образуются заторы. О том, что количество машин будет увеличиваться, все знали и так. Еще несколько лет назад я говорил, что мы не сможем остановить этот процесс, поскольку из-за устройства улиц в столице самым приемлемым видом будет оставаться личный транспорт. В первую очередь необходимо создать парковочные места, чтобы автомобили не оставляли на улицах, что в большинстве случаев создает пробки. В густонаселенных районах строят небоскребы и не обеспечивают их достаточным количеством парковочных мест, куда же девать столько автомобилей?»

Более того, на протяжении лет городские дороги по разным причинам сужают, а во многих районах запретили парковаться там, где это раньше разрешалось, продолжает респондент издания. Проблемой остаются и светофоры:

«Светофоры должны быть связаны между собой и в разное время суток работать в разных режимах. У нас же все светофоры работают одновременно и одинаково – и днем, и ночью. Необходимо серьезнее изучить проблему, в кабинетах это дело не решить, нужно ходить в конкретные места, наблюдать, изучать и так находить решение».

Меладзе предлагает создать мобильные комиссии, группы по 3-4 человека, которые будут передвигаться на автомобилях по городу, изучать причины возникновение пробок в конкретных районах, что позволит лучше изучить проблему и эффективно с ней бороться.

Историю 17-летней девушки, которая работает в Грузии с 13 лет, рассказало читателям информационное интернет-агентство batumelebi. Мэя (имя изменено по просьбе респондента) учится в 12-м классе в одной из школ Батуми, а с 9 вечера до 6 утра трудится официанткой в ночном клубе-ресторане. Девушка не уточняет, почему решила начать работать с ранних лет, объясняет свое решение желанием не зависеть от своей семьи, с которой у нее разногласия:

Когда вам по закону запрещено работать, вы не можете жаловаться на сверхурочную работу

«Я начала искать работу с 12 лет, куда только не пыталась устроиться, но не получилось. В 13 лет мне удалось устроиться промо-моделью. Я не сказала, сколько мне лет, не нужно было подписывать какой-либо контракт. Я ходила по бульвару и раздавала прохожим рекламные брошюры. Иногда работала по 90 часов в неделю, когда вам по закону запрещено работать, вы не можете жаловаться на сверхурочную работу. Вообще, за четыре года я сменила 5-6 рабочих мест, на которых оставалась относительно долго. Иногда работала в трех местах одновременно».

Мэе часто приходилось пропускать уроки, порой рабочий день длился по 15 часов, говорится в статье. От взрослых, которые узнавали о том, что девушка работала в раннем возрасте, она слышала лишь упреки или слова сожаления, а между тем при устройстве на работу ее возрастом интересовались нечасто, а если и интересовались, то Мэя лгала, признается сама девушка. «В основном никто не проверяет», – сказала она изданию.

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Одним из главных предметов критики в уходящем году стала главная новогодняя елка, которую городские власти Батуми установили в центре города, передает телекомпания TV25. Главный атрибут новогодних праздников местная мэрия торжественно «зажгла» вчера. Выбирали же елку горожане путем опроса, проведенного в соцсетях. Однако абсолютное большинство опрошенных жителей утверждает, что изображение елки, которое местные власти публиковали в интернете, совершенно не похоже на то, что они получили в итоге:

У этой елки явно не хватает веток. На фотографии было одно, а тут совершенно другое. И не стыдно было такую елку ставить?

«У этой елки явно не хватает веток. На фотографии было одно, а тут совершенно другое. Да и по форме она иначе выглядит. Посмотрите на елку, которую установили в Кобулети, она более интересная и создает новогоднее настроение, а у Батуми, как у ведущего туристического города, бюджет побольше, и не стыдно было такую елку ставить?» – сказала одна из жительниц Тбилиси.

Еще один респондент телекомпании сказал:

«То, что мы, батумцы, заказали и что получили – это разные вещи. Думаю, могло быть намного лучше. Я считаю, что за такие деньги могли бы привезти елку и получше».

Между тем местные городские власти, несмотря на явные различия между фотографией, о которой упоминают местные жители, и оригиналом, утверждают, что елка была приобретена у заявленного поставщика. Из городского бюджета на нее были выделены 968 387 лари.

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