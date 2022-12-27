Байрамов оценил итоги переговоров с Арменией в 2022 году как «очень ограниченные»

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года, что в переговорах по урегулированию отношений с Арменией Баку нацелен на результат.

«Азербайджан всегда готов к диалогу на разных площадках, но главная цель переговоров с Арменией – результат», - сказал он.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан», он оценил прогресс, достигнутый в переговорах с Арменией в течение года, как «очень ограниченный», а причиной назвал «неконструктивную и непоследовательную позицию армянской стороны».

По словам Байрамова, подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие коммуникаций в регионе - это три разных процесса.

По сообщению агентства APA, Байрамов сказал, что не секрет, что российская сторона предлагала оставить вопрос о статусе Карабаха на будущее, и отметил, что Азербайджан с первого дня посчитал это неприемлемым.

«Азербайджанское государство на высоком уровне заявило, что этнические армяне Карабаха имеют право жить в Азербайджане, и Азербайджан готов обеспечить их права», - сказал глава МИД Азербайджана.

Он отметил, что были примеры позитивных контактов с карабахскими армянами, но «в регион был направлен человек с грязным прошлым», добавив, что Азербайджан готов пресечь подобные провокации. Байрамов сказал, что у азербайджанской стороны никогда не будет контактов с госминистром Рубеном Варданяном, а с местным населением контакты будут и в дальнейшем, посчитав это нормальным.

Госминистр Карабаха на днях заявил, что сделал свой выбор: он останется в Карабахе и продолжит борьбу.