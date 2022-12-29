Помилует ли президент Саломе Зурабишвили бывшего главу государства Михаила Саакашвили? В ответ на самый актуальный сегодня в Грузии вопрос сама Зурабишвили накануне заявила, что «ответ будет тогда, когда будет», чем повергла в смятение общественность и политиков.

Эксперты пытаются расшифровать загадочные слова президента. О том, что они могут означать, в интервью «Эху Кавказа» размышляет политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили.

«Трудно делать прогнозы, я не раз слышал заявления Саломе Зурабишвили о том, что она не собирается, и никогда, никогда не помилует третьего президента Грузии. Однако я так же хорошо знаю, что во время ее визита в Европу к ней обращались не раз высокопоставленные лица, лидеры европейские с просьбой, чтобы она помиловала президента Саакашвили. И ей приходилось как-то отнекиваться от этого вопроса в присутствии лидеров крупных стран, говорить, что она не совсем имеет на это юридическое право, что там какие-то процедуры не завершены, и из-за этого (она не может помиловать), но на самом деле, это легко можно узнать, и большинство юристов, с кем я вообще об этом говорил, отмечают, что Зурабишвили уже на данный момент имеет право помиловать Саакашвили. Это один вопрос.

Второй вопрос – решится она в конечном счете это сделать или нет? Если она не решится это сделать, то она, наверное, прекрасно понимает, что в первую очередь ответственность ляжет на нее, если он умрет, извиняюсь за такую прямоту. Не столько на «Грузинскую мечту», потому что все понимают, что «Грузинская мечта» – это заклятые враги Саакашвили, и Саакашвили – заклятый враг «Мечты». И что они, находясь в кавычках в войне с партией Саакашвили, у них есть какое-то моральное оправдание, чтобы загубить своего врага. Однако, по положению своему, Саломе Зурабишвили, являясь арбитром и не имея права на какую-то политическую приверженность или пристрастность, должна действовать с холодным умом и в интересах страны, и в интересах гуманизма, плюс ко всему. Так что я думаю, что в конечном счете она склоняется, наверное, к такому решению, однако весьма нерешительно, весьма медленно. И я думаю, что она хочет, чтобы общественное мнение полностью созрело для того, чтобы осуществить этот акт. И чтобы у нее была максимальная поддержка грузинского населения».

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