Кто виновен в дефиците медикаментов в Грузии?

Ассоциация фармацевтических компаний ответила на обвинения министра здравоохранения в искусственном создании дефицита и завышенных ценах на медикаменты. В организации отмечают, что проблема с нехваткой определенных лекарств действительно существует, однако это никак не связано с намеренными манипуляциями.

Обвинения министра здравоохранения в создании искусственного дефицита ряда медикаментов в Ассоциации фармацевтических компаний называют неприемлемыми. В объединении уверяют общество, что подобные действия противоречат их принципам. Интересы потребителей всегда были приоритетом для компаний, заявляют в ассоциации, а гарантией защиты данного принципа служит высокая конкуренция на рынке, которая к тому же способствует развитию фармацевтической отрасли:

«Временная нехватка ряда лекарственных средств связана с логистикой и задержками поставок со стороны производителей. Для членов ассоциации, занимающих 80% рынка, неприемлемо ведение неэтичного бизнеса, особенно путем получения сверхприбылей за счет пациентов… Большинство фармацевтических компаний прилагают все усилия для того, чтобы аптеки и предоставляемые ими услуги соответствовали международным стандартам и обеспечивали потребителей качественной, безопасной и эффективной фармацевтической продукцией. Согласитесь, фармацевтический рынок Грузии в этом отношении один из самых передовых. Естественно, на рынке всегда найдутся недобросовестные субъекты, которые используют создавшуюся ситуацию только в своих интересах. Однако недопустимо обвинять всех участников фармацевтического рынка», – говорится в письменном заявлении ассоциации, опубликованном в соцсети Facebook.

Обвинения, о которых говорят фармацевты, вчера озвучил министр здравоохранения Зураб Азарашвили в интервью информационной службе «Бизнес-партнер». По словам главы ведомства, некоторые аптеки прятали с прилавков определенные лекарства, на которые сейчас особенно высокий спрос, в основном речь идет о жаропонижающих и противовирусных препаратах. Когда возникал искусственный дефицит, медикаменты начинали продавать в 4-5 раз дороже.

«К сожалению, действительно были такие факты, происходило это во время распространения вирусов среди детей. С будущего года все это будет регулироваться законом, мы внесли в закон запись о том, что любой оптовик обязан открыть нам онлайн-базы и в любой момент Агентство государственного регулирования медицинской деятельности сможет увидеть и запасы (медикаментов), и цены. С одной стороны, это поможет нам следить за тем, чтобы компании не продавали лекарства по цене выше референтной, с другой – даст нам возможность реагировать, чтобы не создавался искусственный дефицит. Мы будем контролировать весь цикл, начиная с импорта», – цитирует министра здравоохранения сайт «Бизнес-партнера».

Но до того как новые правила, о которых говорит Азарашвили, вступят в силу, гражданам придется рассчитывать лишь на совесть представителей фармацевтических компаний, считает эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе:

«Если смотреть на эти процессы лишь со стороны бизнеса, то, естественно, фармацевтические компании ориентируются на прибыль, поэтому, возможно, подобные манипуляции действительно имели место. Но когда на эту тему говорит министр, обязательно нужно учитывать, что подобные обвинения нельзя выдвигать на основании предположений. Эти заявления обязательно должны подкрепляться определенными контрольными закупками или исследованием».

Что касается самого механизма контроля, еще в ноябре власти инициировали законодательные поправки для определения «потолка цен» на некоторые препараты. На первом этапе верхний предел стоимости будет установлен приблизительно для 1100 наименований медикаментов, в основном для лечения онкологических и хронических заболеваний. Действовать новые правила начнут уже с января 2023 года, и благодаря референтным ценам стоимость некоторых лекарств снизится до 40%, обещают в Минздраве. Впрочем, ждать мгновенного эффекта не стоит, считает Марина Берадзе:

«Это (снижение цен на медикаменты) мы почувствуем немного позже, пока это не будет ощутимо. Но главное, что за это взялись на законодательном уровне, и, естественно, это положительный шаг. Вообще, подобная система действует во всех развитых странах, а список медикаментов для лечения хронических заболеваний, которые должны быть доступны для всех нуждающихся, ВОЗ составила много лет назад. Список этот пополняется каждые два года и предоставляется и Грузии. Однако у нас цены на лекарства из этого списка государство лишь рекомендует не повышать фармацевтическим компаниям. А рекомендации эти никогда не выполнялись».

С момента входа в силу законодательных изменений повышение цен на определенные препараты будет наказываться штрафом до нескольких десятков тысяч лари. Список же препаратов с установленным «потолком цен» будет расти, заверяют в Минздраве.

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