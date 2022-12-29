Все, что вы хотели знать про кролика

Через пару дней этот год наконец-то завершится и наступит новый год.

Согласно горячо любимому и глубоко почитаемому нами китайскому гороскопу, новый год будет годом Черного Водяного Кролика. Честно говоря, я и не знал, что кролики водяными тоже бывают, но не все дано мне знать. Теперь вот знаю. Погуглил – и точно, есть такой зверюга – водяной кролик. Он живет-поживает в болотах и влажных областях юга Соединенных Штатов, от восточного Техаса до Южной Каролины. Если удастся мне когда-нибудь попутешествовать между восточным Техасом и Южной Каролины, обязательно буду зыркать по сторонам – может, и увижу водяного кролика. Но мне сказали, что водяные кролики довольно пугливые твари и при виде незнакомцев ныряют глубоко на дно и сидят тихо, задержав дыхание и затаившись. И правильно, кстати, делают, так как время такое, не то что от незнакомца, от знакомца можно ожидать всякой гадости.

Весьма любопытный инцидент произошел у водяного кролика с Джимми Картером, 39-м президентом США. Пресса назвала инцидент «Нападение кролика-убийцы» – намекая на кровожадного кролика, персонажа из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль».

20 апреля 1979 года, будучи в своем родном городе Плейнс, Джимми Картер в одиночку отправился порыбачить на лодке. Согласно его рассказу, водяного кролика загнали в воду гончие, он «выпрыгивал из воды и плыл за лодкой. Когда он подплыл совсем близко, я обрызгал его водой при помощи весла». Несмотря на то, что инцидент был заснят фотографом Белого дома, когда Картер вернулся в офис, сотрудники штаба президента не поверили рассказу; они настаивали, что кролики не умеют плавать и никогда не нападают на людей. Вот такая катавасия… вернее, кроликовасия произошла с Джимми Картером.

Так что 2023 год – это будет годом Черного Водяного Кролика, и мы надеемся, что это будет мирный кролик. Хотя его цвет мне не очень нравится. Вообще, с возрастом черный цвет окончательно выпал из списка моих любимых цветов. Раньше, по молодости, мы любили облачаться в черные куртки, черные джинсы – даже красили в каких-то левых пошивочных ателье наши драгоценные синие штанишки, дабы выглядеть покруче. Но чем взрослее я становился, тем больше отказывался от черного цвета. И вообще, у нас, в благословенной Грузии, черный цвет почему-то очень пользуется популярностью. А мы народ и так довольно смуглый, и плюс черная одежда, или вернее черный цвет в одежде, – создается довольно суровый визуал. Помню, когда я первый раз побывал за рубежом, то удивился, насколько разноцветная в смысле одежды там публика. Довольно пожилые люди ходили наряженные в веселенькие цвета. Тогда мне это показалось довольно непривычным, но сейчас я понимаю, что это выглядит намного красивее и жизнерадостнее.

Видимо, черный цвет кролика чуть-чуть меня напряг, и потому я разразился такой цветовой тирадой.

Год кролик начинается не первого, а только 22 января. Почему такие цифры, я, честно говоря, не очень старался вникнуть. Лично у меня животные, символизирующие тот или иной год, никакого особого восторга или задумчивости не вызывают. Но многие с радостью принимают эти символы, перечитывают методички, чтобы как-нибудь не ошибиться во время встречи нового года. Ошибка может заключаться в подборе цвета одежды, застольной пищи, еще какой-нибудь атрибутики. Зато если все будет по правилам, то следующий год пойдет как по маслу – и достаток будет, и здоровье, и любовь.

В китайской мифологии каждый знак зодиака связан с одним из пяти элементов: золото (металл), дерево, вода, огонь или земля. Водяной Кролик появляется один раз в 60 лет, последний раз это произошло в 1963 году. Кстати, кролик – один из самых любимых знаков зодиака в китайской астрологии. Он ассоциируется с земной стихией, пятью-семью часами утра и женским символом Инь. Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа, его принято считать самым счастливым в восточном календаре. Астрологи предполагают, что 2023 год будет спокойным и гармоничным, поскольку сам кролик – существо ласковое, нежное, заботящееся о потомстве.

Я вообще очень скептически отношусь к астрологии. Даже более того – я в нее категорически не верю. Но очень, ну, очень хочется, чтобы на этот раз астрологи оказались правы, вы понимаете, о чем я. И, если так случится, зуб даю, что я в них поверю и при встрече с ними первым буду снимать шляпу, которой у меня нет.

Еще одна из главных ценностей Черного Водяного Кролика – это дом и семья, поэтому в новом году нужно сделать акцент на личных отношениях, проводить больше времени с родными и близкими.

Вообще-то прошедшие два ковидных года, видимо, тоже были годами «дома и семьи», когда мы воленс-неволенс основное время проводили дома, в окружении семьи. Но те года, как я понимаю, не считаются, потому что тогда мы были вынуждены не отдаляться от нашего дома, а по астрологическим законам это надо делать в добровольном, а не в принудительном порядке.

Да, и еще! Что должно лежать на праздничном столе? А все! Все, кроме крольчатины. Слава создателю, тут наш Черный Кролик не привередлив. А так как я крольчатину за всю свою жизнь никогда и не пробовал, то и в этом году этого блюда у меня на столе не будет. Так что перед кроликом я чист, надеюсь, он это учтет и в 2023 году дарует мне… а что мне надо? Как говорил хороший поэт Михаил Светлов: «Я могу прожить без необходимого, но без лишнего не могу». Так что, думаю, дорогой кролик учтет мое бескроличье прошлое и даст мне чего-нибудь лишнего. С необходимым я как-нибудь и сам справлюсь.

Господа, вы, конечно, понимаете, что все это попытка пошутить перед новым годом. Хотя, конечно, нам далеко не до шуток. Но, как говорил тоже очень хороший поэт Александр Твардовский: «На войне одной минутки не прожить без прибаутки». Вот поэтому я и, мудрствуя лукаво, рассказывая вам про Черного Водяного Кролика.

И всем желаю, чтобы 2023 год стал бы годом мира и любви. На этом, пожалуй, все. Все, что вы хотели узнать про кролика, но стеснялись спросить.

P.S. Но все-таки – если бы Кролик был не черным, это мне было бы приятнее.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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