«Наши ожидания – чтобы побыстрее воцарился мир»

До нового года остаются считанные дни. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, с какими ожиданиями и надеждами они встречают наступающий 2023-й.

Анна: 2022 год был очень сложным. Очень надеемся, что 2023 год будет более стабильным, тем более, наступает Год Кролика, и, как утверждают астрологи, он будет более стабильным и спокойным. Глядя на международную обстановку, я бы не сказала, что все будет стабильно, наоборот, я бы сказала, что будет тревожнее. Хотя для меня этот год хороший. Я закончила университет, нашла работу. Для меня сейчас это самое главное, а дальше – посмотрим. То, что происходит вокруг, очень важно и влияет на каждого адекватного человека. Я бы хотела увидеть себя в насыщенном свете новых поездок, перемен, достижений.

Тамара: В первую очередь я, наверное, ожидаю улучшения своего материального положения. Я думаю, это все, разумеется, на фоне окончания военной операции на Украине, потому что эта война нехорошо отзывается на повседневной человеческой жизни. Хочется, чтобы она быстрее закончилась, человек перестал дергаться по этому поводу и занялся своим материальным положением. В духовном плане я достигла совершенства, и поэтому у меня здесь работа закончена.

Павел: Чего я жду от наступающего года? Я его жду с нетерпением, у меня много надежд. Надеюсь, все сбудется и все получится. Мне очень интересны культурные мероприятия, открытие новых, интересных личностей в нашем маленьком городке.

Замира: Наверное, в моем возрасте уже не ждешь Нового года и Деда Мороза, который принесет подарок, развеселит, потанцует и устроит хоровод у елки. Пусть это все будет у детей, пусть они ждут и верят в чудесного Деда Мороза. А я в силу своего возраста хочу, чтобы было спокойствие, чтобы в семье, вокруг меня, на моей родине все были здоровы, все были накормлены, получили подарки. Чтобы всем было хорошо, пусть ожидания всех людей исполнятся. А наши ожидания – чтобы был мир, чтобы побыстрее воцарился мир. Чтобы мы не читали по утрам сводки с фронта, и чтобы наконец все успокоились, поняли друг друга и стали жить в мире и дружбе.

Лора: Наверное, у всех людей ожидания только такие, что все наконец улучшится, и что наши ребята наконец вернутся с фронта. Вот единственное, чего я хочу на Новый год. Чтобы все это закончилось. Остальное, слава богу, у меня все хорошо. Я начала работать в этом году, планирую дальше двигаться, развиваться, узнавать новое и помогать людям.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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