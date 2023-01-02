В 2023-й с новыми ожиданиями. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа» о том, чего ждут в новом году.

– Чего вы ждете от 2023 года?

Давид: Если говорить в глобальном масштабе, то я жду поражения России в войне против Украины. Ну а для Грузии я бы пожелал позитивных изменений. Сейчас непростое время, людям нужна вера в лучшее будущее, в процветание и благополучие, а в условиях существующей власти ждать чего-то подобного не стоит. Поэтому я пожелал бы, чтобы в Грузии сформировалась новая партия, которая смогла бы сменить правящую, да и сделать так, чтобы все позабыли о «Национальном движении». Ни те, ни другие не смогут дать государству то, что оно заслуживает, в стране должна появиться новая сила.

Мадонна: Новый год – это всегда новые надежды, и, конечно, я жду от 2023-го только хорошее. Я ничего не загадываю, но хотелось бы лучшей жизни. Хотелось бы, чтобы родные не болели, чтобы в мире перестали говорить о войне. Надеюсь просто, что этот год будет лучше 2022-го.

Мари: В этом году я жду поражения России в войне, весь мир желает того, чтобы Путин перестал убивать невинных людей. Я жду победы Украины.

Малхаз: От нового года я в первую очередь жду освобождения Саакашвили. Его нахождение в тюрьме наносит серьезный урон репутации нашего государства в мире. От его освобождения зависит европейское будущее Грузии, жаль, что наши власти не желают того же, что и весь народ. Мы бы уже получили статус кандидата, если бы «Грузинская мечта» не сменила курс на Россию. Очень хотелось бы, чтобы в Грузии появилось нормальное правительство, однако все это лишь пожелания. Надежды на то, что это свершится, у меня нет.

Татия: Конечно, от этого года я жду победы Украины, наверное, все, кроме сторонников Путина, желают этого в первую очередь. Поверьте, когда война закончится, весь мир начнет меняться в лучшую сторону, и нашу страну ждут большие перемены. Что касается личных планов и пожеланий, хотелось бы немного попутешествовать и больше времени тратить на себя. Что касается остального, пока не знаю.

Валерий: С нового года я жду улучшений по всем направлениям. У меня в этом году родится внук, очень хотелось бы, чтобы у него в жизни было бы все в порядке. Также я бы пожелал, чтобы была возможность отправиться в отпуск летом, чтобы экономика в стране стабилизировалась, чтобы подняли пенсии. Но все это возможно лишь в том случае, если сменится власть в Грузии, если этого не произойдет, мы продолжим находиться в этом болоте.

Кетино: В этом году я жду ухода действующей власти. Я очень надеюсь, что их кто-нибудь сменит, даже все равно кто, хуже уже точно не будет. Они вогнали страну в ужасный кризис, растет безработица, люди уезжают в другие страны из-за невыносимых условий в Грузии, цены на продукты растут с невероятной скоростью. Хуже уже некуда, потому от этого года я жду всего хорошего.

Ника: Я надеюсь, что в этом году закончится война. Эта ситуация очень негативно отражается на всем мире. Кроме того, я очень надеюсь на то, что в Грузии сменится правительство.

Георгий: От этого года я жду, конечно окончания войны в Украине, естественно, чтобы все закончилось поражением России. Ну а в Грузии хотелось бы, чтобы власть и оппозиция примирились и начали работать вместе над продвижением и развитием государства. Чтобы мы вновь встали на путь сближения с Европой, и, мне кажется, это произойдет, когда Россия проиграет в войне. Хотелось бы, чтобы ситуация с Саакашвили разрешилась. Конечно, многие его не любят, многие считают его преступником, но все же он был третьим президентом Грузии, даже только за это нужно уважать его. Кстати, я бы еще хотел, чтобы в стране запретили продавать пиротехнику на Новый год.

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