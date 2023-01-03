Обзор грузинской прессы

В Горийском бюро экспертизы имени Левана Самхараули решили провести вскрытие погибшей полуторагодовалой Эльзы Кудуховой, несмотря на протест родных ребенка, сообщает телекомпания «Мтавари архи». По словам родственников погибшей девочки, она скончалась, когда бригада скорой помощи перевозила ее с оккупированной территории на территорию, подконтрольную Грузии. Ее состояние было критическим.

«Ребенок заболел, заболел гриппом, впал в судороги и по дороге умер. Сейчас нам даже не возвращают ее тело. Дома, в Ахалгори, их (родителей Эльзы Кудуховой) ждут еще трое детей, они тоже с температурой, которая поднялась от страха. Мы плачем, ругаемся, но ничего не выходит», – сказала одна из родственниц скончавшейся девочки.

О том, как ребенка перевозили из Ахалгори на контролируемую официальным Тбилиси территорию, журналистам телекомпании рассказала еще одна родственница:

Никаких документов им не дали, ребенок скончался на руках у матери. Затем сказали, что вернуться назад у вас не получится, необходимо проводить экспертизу

«Когда они привезли ребенка в больницу Ленингори (Ахалгори), в этом медучреждении что-то сделали, наверное, дали какие-то лекарства ей, затем повезли на карете скорой помощи, тогда ребенку уже было плохо. Никаких документов им (родителям) не дали, ребенок скончался на руках у матери. Затем сказали, что вернуться назад у вас не получится, необходимо проводить экспертизу».

Вернуться в Ахалгори родителям девочки пока не удается, поскольку МВД начало расследование инцидента, сообщает «Мтавари архи».

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Новый год в больнице. В ночь с 31 декабря на 1 января в разные клиники Тбилиси поступило не менее 20 человек, пострадавших от пиротехники, сообщает телекомпания «Рустави 2». Одной из жертв неосторожного обращения с петардами стал известный в Грузии шеф-повар Гурам Багдошвили, она разорвалась у него прямо в руке, однако причин для беспокойства больше нет:

Народ, не покупайте пиротехнику, петарды и салюты очень плохого качества

«Всевышний еще раз доказал, что любит меня… Народ, не покупайте пиротехнику, петарды и салюты очень плохого качества. В палате у нас три человека с одинаковыми повреждениями», – написал в соцсети Facebook Гурам Багдошвили.

О том, чем чревато неосторожное использование петард и фейерверков, журналистам «Рустави 2» рассказал пластический хирург Миндия Боцвадзе:

«Очень опасно использовать пиротехнику без учета норм безопасности. Самые частые случаи – это потеря пальцев, серьезные ожоги, однако это может привести и к потере рук или даже летальным исходам. Важно оградить детей от пиротехники».

Жертвой неправильного использования пиротехники стала гражданка Майя Купатадзе. Женщина не получила никаких физических травм, но осталась без квартиры в канун Нового года. Пожар в ее доме начался после попадания на балкон снаряда салюта. Началось возгорание, и огонь быстро перекинулся на всю квартиру.

Дом полностью превратился в пепел, вот так я провела новогоднюю ночь. Почему правительство не запрещает торговлю этими ужасными вещами?

«Я со своими собачками выжила, но дом полностью превратился в пепел, вот так я провела новогоднюю ночь. Почему правительство не запрещает торговлю этими ужасными вещами? Мне уже ничем не помочь. Но можно же спасти других. Сейчас меня приютил мой друг, спасибо всем, кто поддержал меня», – написала в соцсетях Майя Купатадзе.

Кстати, несколько дней назад эту тему поднял мэр Тбилиси. Планируются законодательные изменения, направленные на ужесточение правил торговли пиротехникой, сказал Каха Каладзе. Кстати, власти запретили торговцам продавать пиротехнику несовершеннолетним еще в 2018 году, однако чаще всего ее жертвами становятся именно дети, отмечает «Рустави 2».

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Информационное интернет-агентство netgazeti пишет о росте цен на определенные продукты в Грузии, от чего страдают как покупатели, так и продавцы. В ноябре прошедшего года овощи подорожали на 26%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 23,8%, молоко, сыр и яйца – на 18,3%, сахар – на 15,7%, рыба – на 13,6%, мясо и мясные продукты – на 9,1%, фрукты – на 6,9%. Продавцы на рынках Грузии жалуются на нехватку покупателей.

В этом году мы сидим, ждем, люди ходят, но покупателей нет. Люди узнают цены и жалуются, что у них нет денег...

«В прошлом году такой ситуации и вправду не было. В этом году мы сидим, ждем, люди ходят, но покупателей нет. Люди узнают цены и жалуются, что у них нет денег... В прошлом году мы продавали грецкие орехи по 20, 18, 17 лари за килограмм, сейчас цена колеблется от 23 до 28 лари», – говорит Натия Заркуа, которая уже 10 лет занимается продажей сыра, грецких орехов и других продуктов на Дезертирском рынке в Тбилиси.

Ощутимо выросли цены на мясо, к примеру, один из местных торговцев рассказал изданию, что еще в прошлом году продавал поросят от 15 до 20 лари за кг, в этом же году – за 25-30 лари кг. Продавцы объясняют рост цен подорожанием кормов и топлива.

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