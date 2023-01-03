– поистине многогранная творческая личность. Общественность Абхазии узнала о нем примерно в одно и то же время, лет двадцать назад, и как о режиссере документальных фильмов о Фазиле Искандере, и как об основателе и редакторе общественно-политической газеты «Форум», выходившей несколько лет. А за время существования «Эха Кавказа» мы рассказывали о нем как о лауреате премии в области фотографии Союза журналистов России «Золотой глаз», о презентации его короткометражного художественного фильма «Выбор камня»…

В последние дни минувшего года общественность Абхазии тепло приняла его новую короткометражку «Портрет». Мы договорились при встрече с Чкадуа поговорить о его новой работе, но при этом он подарил мне свою первую прозаическую книгу «Ковчег», экземпляры которой относил в Национальную библиотеку, и я позвонил ему только после того, как прочел ее. Книгу составили три рассказа, действие которых происходит во время Отечественной войны народа Абхазии. Как сказано в аннотации к книге, «по жанру это притчи, отсылающие читателя к известным библейским сюжетам, которые имеют свое продолжение и повторение и в современности».

Когда я поделился с Ибрагимом впечатлениями о сборнике его рассказов, он пояснил, что изначально это были опять же сценарии будущих короткометражных фильмов, но, поскольку неясно, когда удастся их снять, он решил пока переделать их в прозу. Что ж, и такое бывает… О замысле же фильма «Портрет» Ибрагим Чкадуа рассказал:

«Ну, что я тебе хочу сказать? Я просто завел для себя правило – каждый год снимать по короткометражке. Но получилось так, что этот фильм на последние два года попал, потому что там ковид случился; я болел, родители болели… И вообще я думал о том, что это такое большое событие в мире! Про «испанку» раньше много говорили, и она отражена и в литературе, и в кино, и так далее. А мы какие-то вещи начинаем попускать, и я подумал: почему бы на эту тему тоже что-то не сделать? Потому что очень много потерь было: и родственников, близких, знакомых… Пожилые уходили… Но это одна из мотиваций, таких, может, подсознательных. А так вообще в эту фотомастерскую я часто заходил – там мой приятель Саша Агумаа работает. Это был такой островок старой жизни…

– Извини, перебью, это где, на проспекте?

– На проспекте Мира, да.

– Я как-то заходил туда, вот, может, года три назад в последний раз. И обратил внимание на зеркало. Говорю: «Вот это зеркало сколько здесь стоит?» Мне говорят: «Еще, наверное, с начала прошлого века». Я сразу стал представлять себе, какие только лица в этом зеркале не отражались за этот век, если оно такое старинное…

– Я вот то же самое… Там у них еще есть такой старый фотоаппарат напольный… И такая же почти мысль была. Думал: как бы этот интерьер запечатлеть, эту «уходящую натуру» заснять. Потом я же сам по одной из профессий фотограф, поэтому мне эта тема близка тоже была. Как-то все в подсознании было, и в один момент сложились все пазлы. И я сел в один вечер, и как-то буквально за полчаса вся канва образовалась. В данной ситуации это притча о том, что каждый человек задумывается о смерти, каждый человек кого-то любит, и насколько это чувство должно сопровождать нас. Завязка в том, что человек приходит в фотостудию старую и просит фотографа сделать ему портрет для его будущих похорон».

Герой фильма, которого играет актер Абхазгосдрамтеатра Сырбей Сангулия, уверен, что умрет раньше своей супруги, которую неизменно называет «Тамарочкой» и которая намного моложе его. И еще он переживает, что не имеет подходящей фотографии для своих похорон. Спустя время он забирает готовые фото, но потом приносит их назад: Тамарочке не понравилось – в одном варианте он слишком веселый, а в другом слишком грустный. Фотограф, которого играет актер сухумского Русдрама Джамбул Жордания, снимает его заново. Но пожилой мужчина в назначенное время не приходит за снимками, и тогда сам фотограф отправляется на его поиски. И видит в его доме женский фотопортрет в траурной рамке – та самая Тамарочка умерла. Но далее герои продолжают свое общение и завязавшуюся дружбу. Я спросил у Чкадуа:

«Эта тема ковида присутствует там?

– Она косвенно проходит. Напрямую о ней не сказано, но она подразумевается».

Актеры в фильме общаются на абхазском языке, но их диалоги сопровождают субтитры на русском – для тех, кто не знает абхазский.

«Ты выбрал актеров сейчас очень востребованных, известных. Как тебе с ними работалось? Скажи о них пару слов.

– Когда я писал сценарий, то уже знал, что фотографом будет Джамбул Жордания. Мы с ним уже работали в предыдущем моем фильме. У него есть те качества, которые тут были нужны, широкий диапазон – от высокой лирики до смеховой культуры, пародийной. Немного в нем ворчуна, немного философа… А Джамбул посоветовал Сырбея попробовать. Я с Сырбеем Сангулия раньше не работал, просто знал его работы раньше и по театру, и по кино. И я не стал больше никого искать. Они прекрасно природу кино понимают, много раз снимались. И все было очень легко. Там даже был такой эпизод по сценарию, где должен был снег пойти. Я уже хотел взять в театре такой аппарат снегообразующий, но как раз в день съемок в Сухуме единственный раз в прошлом году пошел снег».

И вот несколько отзывов в соцсетях:

«Ибрагим, спасибо за такой трогательный и наполненный смыслами фильм! Человеку нужен Человек»;

«Посмотрела на одном дыхании. Глубокий и трогательный фильм об удивительной природе человека. Сухум в фильме превратился в Италию времен неореализма, эстетика в каждом кадре. Актеры замечательные»;

«Как же здорово. Вроде, грустно, а в конце улыбаться хочется. Наверное, потому, что очень светлый фильм получился. И, да, песня очень красивая в финале».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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