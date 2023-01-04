В Абхазии рассказали о сокращении экспорта вина в Россию

Крупнейший производитель и экспортер вин в самопровозглашенной республике Абхазия в 2022 году сократил экспорт на 25%. Об этом генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба рассказал ТАСС.

«Прошедший год был непростым для нашего предприятия, из-за известной военной операции поломалась вся логистика и мы более трех месяцев просто стояли без работы. Да и сейчас довольно сложно все происходит, но мы довольны тем, что работаем. В 2022 году мы экспортировали [в РФ] на 25% меньше своей продукции, но в то же время в республике продали на 50% больше, чем в 2021 году, а именно – 1 млн 900 бутылок вина», – рассказал Ачба.

По его словам, с каждым годом увеличиваются площади виноградных плантаций предприятия, только за последние два года заложили 250 га. Виноградники на площади более 1 тыс. га дают урожай. Урожай прошлого года Ачба назвал неплохим, несмотря на то, что из-за дождей около 10% винограда испортилось.

«Вина и воды Абхазии» возобновили поставки своей продукции в Россию после перерыва, вызванного войной в Украине и нарушением доставки вспомогательных материалов из-за рубежа, лишь в мае 2022 года.

Как пишет ТАСС, ассортимент предприятия «Вина и воды Абхазии» состоит из 17 известных в России вин, а на заводе установлено новейшее оборудование из Италии и Франции.