«Наряду с празднованием мы всегда поминаем ушедших»

7 января православные многих стран мира празднуют Рождество. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они отмечают этот день.

Кристина: Я обычно пеку всякие сладости, кексы, торты и так отмечаю. Пирожное обязательно шоколадное, кекс с сухофруктами. У нас принято отмечать этот праздник как день поминовения усопших, но дома мы его не так отмечаем. Для нас это Рождество. Печем всякие сладости. В церковь я не хожу обычно.

Зема: Мы не отмечаем Рождество, я просто знаю, что оно есть. На этом все и заканчивается. Я вообще все церковные праздники так воспринимаю. Просто знаю – он есть. Вот и все. Столы не накрываю, лоб в церкви не расшибаю. Здесь просто такого не бывает, здесь Рождество в основном все пропускают. У нас Старый новый год важнее. А Рождество просто воцерковленные люди отмечают в храме.

Людмила: Ну как, по-стариковски. Накрою стол, скажу два слова. Попрошу у Бога милосердия. Что я еще могу сделать? Я верю в Бога, люблю Бога, всегда стараюсь как-то отметить. Немножко хотя бы, но должна отметить.

Эльвира: Я считаю Рождество праздником, но так уж у нас осетин повелось, что в этот день мы поминаем мертвых. Да и не только в этот праздник, а в каждый православный праздник. Что поделать, законы и обычаи предков я не изменю. И в этом году у нас умерло несколько родственников, будем поминать их. Хорошо бы, чтобы отмечали как праздник, но для всех важнее память о родных, так что поминают их.

Азау: В узком семейном кругу, больше похоже на Christmas, который принято отмечать у католиков. Поминальной составляющей у нас не бывает, для нас это семейный праздник. В церковь ходим, потом дома отмечаем в узком семейном кругу. Мы каждый раз готовим что-то, а как ритуал обязательный дарим друг другу небольшие символические подарки.

Лариса: Рождество все отмечают. Делаем это как все: обязательно три пирога, курочка, кто-то режет что-то побольше. В церковь тоже ходим, но не всегда, не каждый год, зависит от погоды. Вот когда мама была жива, у нас было больше традиций. А я по-современному, но ведь просто отмечать – это тоже традиция. Я думаю, все то же, что за каждым осетинским столом. Наряду с празднованием мы всегда поминаем ушедших. Это у нас всегда принято.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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