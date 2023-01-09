В Тбилиси убит высокопоставленный сотрудник департамента полиции

В Грузии убит высокопоставленный сотрудник Департамента полиции Тбилиси – начальник Главного управления детективов Александр Шекеладзе. Обвиняемый – полицейский Георгий Мгебришвили, находящийся в распоряжении кадров МВД Грузии.

Задержанный полицейский помещен в изолятор временного содержания. Сегодня ему будет официально предъявлено обвинение, передает «Интерпрессньюс».

По словам адвоката Мгебришвили, его подзащитный находится в тяжелом психологическом состоянии. По словам адвоката, у Георгия Мгебришвили не было ни намерения, ни мотива убивать Александра Шекеладзе.

Ранее в Специальной следственной службе заявили о возбуждении дела по факту умышленного убийства сотрудника МВД Грузии Александра Шекеладзе, а также по статье о незаконном приобретении/хранении и ношении огнестрельного оружия.

По сообщению ведомства, убийство произошло в ночь с 7 по 8 января 2023 года. Георгий Мгебришвили был у себя дома вместе с друзьями – сотрудниками департамента полиции Тбилиси Александром Шекеладзе и Д. Л.

По информации следствия, Мгебришвили был в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и агрессивно, после чего произвел несколько выстрелов в Александра Шекеладзе. В результате полученных ранений Шекеладзе скончался на месте.