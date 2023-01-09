С 2025 года обязательный военный призыв будет осуществлять Министерство обороны, а значит, призывники будут проходить обязательную военную службу в Силах обороны Грузии. Всех подробностей власти пока не открывают, главная цель реформ – создание сильного резерва, говорит премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают пользователи социальных сетей об обязательном призыве в армию.

– Должна ли существовать обязательная военная служба в Грузии?

Тариел: По моему мнению, особенно учитывая последние события – нападение России на Украину, – обязательная военная служба должна существовать в Грузии, ведь для нас Кремль представляет не меньшую угрозу. Однако стоит пересмотреть то, в какой форме должны существовать призыв и сама служба. Думаю, для этого у нас есть пример стран-членов НАТО, стоит так же изучить опыт постсоветских стран. И я бы еще обратил внимание на израильскую модель.

Михаил: Лично я не сторонник обязательного призыва. Да, я считаю, что все должны пройти военную подготовку, но с упором на повышение профессиональных навыков, и длиться эта подготовка должна максимум 3-6 месяцев. Можно разделить – два года по три месяца. То есть я больше сторонник военных кафедр в вузах и того, чтобы подобный предмет преподавался в школах, как это было раньше. Я против того, чтобы всех мужчин призывали на полтора или даже два года. Действующая система призыва очень устарела и сегодня совершенно не эффективна. Основа армии – профессионалы, а в Грузии достаточно людей, которые на добровольной основе желают стать такими профессионалами. Лучше пусть зарплаты повысят военным и улучшат социальные условия, тогда служба станет более престижной.

Като: Обязательная военная служба, наверное, в Грузии необходима. Естественно, не для того, чтобы нападать на кого-то, напротив, чтобы наша армия была способна всегда защитить нашу страну в случае внешних угроз. Необходимо создавать сильный резерв для защиты наших семей. Но я считаю, что граждане сами должны решать, в каком возрасте им проходить военную службу, скажем, до поступления в вуз или после его завершения, такой выбор у них должен быть.

Дато: Я считаю, что в Грузии не должно быть обязательного военного призыва. По факту сейчас молодые люди против своей воли теряют год или полтора на то, что даже нельзя назвать военной службой или подготовкой, это просто наказание без провинности. Я считаю, что, как во многих странах мира, должна существовать система резерва. Незанятые молодые люди смогут через нескольких недель научиться обращаться с разными видами оружия и ведению боя – это будет намного эффективнее, чем год проработать охранником какого-то объекта. А вообще, давно пора переходить на контрактую систему и платить желающим стать военными достойные зарплаты, как мужчинам, так и женщинам.

Людмила: Я согласна, что молодые люди, достигшие определенного возраста, естественно, окончившие школу, должны служить в рядах грузинской армии, потому что только армия, я считаю, может сделать мальчика мужчиной. Конечно, мы все желаем мира, но мало ли когда придется защищать свою родину. Призывной срок, я считаю, должен быть не больше одного года.

Бачо: В условиях действующего правительства служба не должна быть обязательной, ведь эти власти считают, что нам вовсе не нужна армия. Ведь они постоянно говорят, что не желают войны, так зачем им вообще армия? Но если серьезно, я бы не хотел отпускать своего сына на службу, не те условия сейчас в вооруженных силах, да и сомневаюсь, что при этом правительстве станет лучше. В общем, пусть набирают того, у кого есть желание идти на контрактную службу.

Ираклий: Это достаточно обширная тема, однако можно с точностью сказать одно: первое, о чем должны задуматься власти, – это повышение военного бюджета. Без сильной армии наша страна в будущем может вовсе перестать существовать, потому лучше сейчас «накормить» свою армию, чем позже чужую. Да, я считаю, что призыв должен быть обязательным, причем как для мужчин, так и для женщин, но граждане должны также получать выгоду от этого, какие-то льготы, чтобы народ не считал служение своей стране каким-то наказанием. Я не знаю, насколько это осуществимо сейчас, но, повторюсь: я - за обязательный призыв.

Нато: Мое мнение – в Грузии должна быть контрактная служба, потому что страна маленькая, а те молодые люди, которые считают нужным защищать свою родину, будут идти на службу осознанно и понимать, почему они должны это делать для страны – это самый лучший вариант.

Давид: Что я думаю об обязательной военной службе? Мне кажется, это должно быть естественно, чтобы каждый мужчина прошел такую службу и был готов защищать свою родину. Вопрос в том, чему будут учить призывников, я думаю, что тут каждый должен выбирать для себя сам, какой военной специальности хочет обучаться. Что касается сроков, я считаю, что служба не должна длиться больше одного года. Главное, чтобы в Грузии был мир и не началась война, но пример Украины нам показал, что народ должен быть готов к вызовам всегда.

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