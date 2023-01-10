Киев передал Тбилиси системы «Бук» не безвозмездно – Минобороны Грузии

Министерство обороны Грузии выступило с заявлением относительно зенитно-ракетных комплексов «Бук», полученных от Украины, отметив, что они были переданы Тбилиси не безвозмездно.

Ранее временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», переданные в 2008 году.

«Мы хотели бы прокомментировать неверную информацию, распространяемую т. н. экспертами и отдельными СМИ, будто Украина безвозмездно передала Грузии системы противовоздушной обороны «Бук», что не соответствует действительности. Система «Бук» была приобретена министерством обороны в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности раскрывать подробности», – заявили в ведомстве.

Как пишет СОВА, в Минобороны также решили уточнить, что в 2017 году ведомство потратило десятки миллионов долларов с целью закупки у Соединенных Штатов противотанковых комплексов Javelin. Как заявил Касьянов, запрос Украины включал в себя и передачу американских комплексов, а Вашингтон был готов предоставить Грузии более новые «джавелины».

В заявлении министерства обороны также говорится, что, исходя из имеющихся возможностей, Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине. Что касается вопроса передачи Киеву вооружений или средств двойного назначения, правительство «неоднократно озвучивало четкую позицию». В Тбилиси отказываются поставлять Киеву оружие, заявляя, что это будет означать вовлечение страны в войну.