Виталий Шария

Через год с небольшим после распада СССР, в начале 90-х, в России и ряде других стран постсоветского пространства распространился и обрел в части общества бешеную популярность текст так называемого плана Даллеса. Впервые, как узнал я недавно из интернет-публикаций, он появился в газете «Советская Россия» 20 февраля 1993 года в публикации одного из российских церковных иерархов. Он ссылался на этот план, наряду с «Протоколами сионских мудрецов», в доказательство того, что Западом ведется против России «подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная».

В июле того же года «план» был процитирован поэтом и публицистом Борисом Олейником в журнале «Молодая гвардия», который редактировался тогда писателем Анатолием Ивановым. Текст затем многократно публиковался в газетах и цитировался влиятельными общественными деятелями, такими как Владимир Жириновский, Никита Михалков и другие. Он и сейчас в ходу и выкладывается людьми соответствующих убеждений как неопровержимое доказательство упомянутой войны. Так, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев заявил о подлинности текста «плана Даллеса», поскольку он «целиком и полностью отражает как политику США по отношению к СССР, так и достигнутые этой политикой результаты – разложение самосознания нашего народа и разрушение нашей страны».

Наверняка вы слышали об этом «плане», впервые озвученном, как утверждается, в далеком 1945 году американским политиком и разведчиком Алленом Даллесом еще задолго до того, как он стал директором ЦРУ. Вот основополагающие выдержки из этого текста:

«Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания… Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ… Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Вот так мы это сделаем!»

Читая впервые все это, я думал о следующем. Никто, конечно, не сомневается, что США противостояли многие десятилетия после Второй мировой войны как Советскому Союзу, так и «красной угрозе» в целом; понятно, что спецслужбы Штатов были весьма озабочены этим противостоянием. Но очень странно, чтобы типичный представитель американского общества думал, что сталинский режим с его репрессиями и доносами является средоточием высокой морали и нравственности. Мне, наоборот, попадалось еще в советских СМИ упоминание о некоей наивной американской супружеской паре, которая была поражена тем, что, оказывается, и в советских семьях любят своих детей, заботятся о них… Будет ли представитель американского истеблишмента говорить, что «мы будем распространять безнравственность»? Разве он не убежден, что США – лидер свободного демократического мира, который должен распространять идеалы демократии и нравственности? Можно кому-то быть тысячу раз не согласным с этой характеристикой, но сам-то этот представитель считает именно так, а не иначе! Словом, мне сразу подумалось, что, скорее всего, этот текст – фальшивка, которую накропал некто воспитанный еще в пору борьбы в Стране Советов с космополитизмом, буги-вуги и даже кока-колой. И как тут характерно «самопоглаживание» – упоминание о своем народе как о «самом непокорном в мире»! А еще убеждение, что все нехорошее, расцветшее «махровым цветом» было исключительно и злонамеренно привнесено извне, а без этого все бы у нас, конечно, были белые и пушистые.

Впрочем, несмотря на всю явную психологическую топорность этой фальшивки, верящих в ее подлинность невозможно было бы поколебать в их вере, если бы спустя время не обнаружилось, что ее текст «содран» с другого текста, литературного, опубликованного на 12 лет раньше. Текст «плана» почти дословно совпадает с высказываниями Лахновского – бывшего русского жандармского офицера, а во время Великой Отечественной войны, когда он их и произносит, штандартенфюрера СС – во второй части романа «Вечный зов» Анатолия Иванова (начиная с редакции 1981 г.). Читайте и сравнивайте. Вот несколько выдержек из романа:

«Окончится война – все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! …Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал… Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! …Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!»

Итак, тот, кто состряпал фальшивку, не удосужился даже мало-мальски переписать текст из романа. И не додумался, что нет ничего проще сличить эти тексты, тем более что десятки миллионов в СССР смотрели телесериал «Вечный зов». Это первое. Второе – конечно, с романом другая ситуация, это не фальшивка, не подлог, ибо писатель волен вкладывать в голову созданного им персонажа все, что ему угодно. Но опять же: не кажется ли вам странным, что воспитанный в коммунистическом духе литератор вкладывал в голову своего идеологического врага то, как он сам представлял мысли этого врага, свои собственные шаблоны мышления? И получается у него так, что бывший жандармский офицер, оставшийся им по духу, видит именно в большевиках носителей народной нравственности и защитников исторических авторитетов, которым когда-то гордился и поклонялся народ, а себя и своих соратников уподобляет «червям»?.. Не слишком ли неправдоподобно и примитивно?

А вот мнение политолога, специалиста по российско-американским отношениям Николая Злобина: ни Даллес, ни какой-либо другой американский чиновник или политик не могли ничего подобного сказать и написать, поскольку этот текст полностью противоречит основам проводившейся в тот период американской политики по отношению к СССР. В частности, никакой установки на пропаганду космополитизма по отношению к народам СССР в 1945 году не существовало. Политика противостояния СССР была строго противоположная – пытаться пробудить национальное сознание, особенно у национальных меньшинств. И, кстати, никто никогда не удосужился привести оригинал «плана» на английском языке – просто потому, очевидно, что его не существовало.

А вот то, что с восторгом повторяют сталинисты всех стран и народов, приписывая данную фразу антикоммунисту Уинстону Черчиллю, – что Сталин «принял Россию с деревянной сохой, а оставил с атомной бомбой». В это можно даже поверить, если предположить, что тут мы имеем дело с цитатой из некролога, а некролог – текст особого рода, а также вспомнив о реальных позитивных высказываниях Черчилля о Сталине. Но настораживало уже то, что приводившие цитату почему-то не указывали, где и когда это было сказано. На самом же деле Черчилль никогда и нигде такого не произносил и не писал. Реальный автор этого выражения – Исаак Дейчер, журналист, исключенный из Коммунистической партии Польши, эмигрировавший в Великобританию, и он написал это в 1953 году действительно в некрологе о Сталине, а позже в статье о Сталине для Британской энциклопедии 1956 года. Но Дейчер и Черчилль – совершенно несопоставимые величины. И Черчилль наверняка понимал, что слова о сохе – явный перебор, поскольку Россия на рубеже девятнадцатого – двадцатого соперничала на равных с ведущими мировыми державами в развитии экономики. А главное – сказав такое о Сталине, он этим признал бы успешность коммунистического проекта, что никак не вяжется с его взглядами.

А самому Сталину активно приписывают фразу «Нет человека – нет проблемы». У вас не возникало сомнений, когда вы ее слышали? Элементарная логика подсказывает, что вслух такое может произнести только очень недальновидный политик, не понимающий, что сказанное наверняка распространится и будет, мягко говоря, не в его пользу. Сталин явно на такого не похож. Разгадка же здесь проста: это фраза из нашумевшего в свое время романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», где он так описывал мысли Сталина. Приходила ли в голову «кровавому Иосифу» эта мысль именно в такой формулировке, мы уже никогда не узнаем, но в принципе она выглядит вполне правдоподобно с учетом всего, что нам о нем известно. Но, как видим, и здесь факт из литературного повествования перекочевал в реальность, и миллионы людей в эту несуществующую реальность – что Сталин такое вслух говорил – без оглядки поверили…

Известно, что сюжеты и сюжетные ходы многих выдающихся литературных произведений были почерпнуты из реальной жизни (порой даже из газетных публикаций), как, скажем, в романах «Воскресение» и «Анна Каренина» Льва Толстого. А реальная жизнь, что называется, никогда не подведет, не привнесет в произведение фальши, которую способен привнести вымысел.

Комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля!» 1966 года принадлежит к советской киноклассике. Замечательные актеры, много блестящих сцен и ушедших в народ с экрана реплик. Но, честно говоря, мне всегда казался фальшиво-надуманным сам сюжет картины, согласно которому главный ее герой по фамилии Деточкин угонял личные автомобили у лиц, живущих на нетрудовые доходы, продавал их, а вырученные деньги переводил на помощь детским домам. Нет, не то чтобы я не верил в существование бессребреников, людей, совершенно чуждых корысти и посвятивших жизнь благотворительности, таких совсем немало, но вот совместить этот образ с образом автоугонщика никак не получалось. Ну, не одной они, скажем так, крови. Между тем народная молва утверждала, что авторы фильма почерпнули сюжет из жизни, чуть ли не из какой-то газетной заметки…

И вот как-то решил докопаться до истины и выяснил следующее. По воспоминаниям Эльдара Рязанова, эту легенду и он, и кинодраматург Эмиль Брагинский слышали в разных городах Советского Союза: в Москве, Ленинграде, Одессе. Именно об этом народном герое и решили снять картину. Желая получить фактический материал для работы над сценарием к фильму, Рязанов и Брагинский стали обращаться в правоохранительные органы тех городов, где слышали легенду. И что же? Нигде такого в реальности не происходило, то есть это была просто народная байка. Но это обстоятельство не помешало, конечно, авторам написать сценарий фильма, тоже ставшего поистине народным. И лишь только таким придирам, как мне, приходило в голову сомневаться в правдивости и достоверности описанной в кино истории. Но придиры, как видим, правы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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