А мы тут все «Фейсбуком» балуемся

Я могу с полной ответственностью заявить, что социальная сеть, а именно «Фейсбук», весьма существенно поменяла мою жизнь. И с такой же уверенностью скажу, что не только мою.

А все начиналось с невинных «Одноклассников». Я работал в одном госучреждении (это было в далеком 2009 году), и моя сотрудница в рабочее время открыла для себя «Одноклассников». Я долго не мог понять, что это такое. Но потом, когда через ее сайт я вдруг нашел одного своего очень давно потерянного приятеля, то сам тоже создал в «ОК» свою страничку. В отличие от «Фейсбука», регистрация в «Одноклассниках» была платная. Но я, наступив на горло своей скупости, заплатил через сотовый какую-то сумму и стал членом «одноклассного» коллектива.

Постепенно я нашел там многих старых знакомых, которых уже и не думал найти. Жизнь разбросала нас по всему земному шару, и потому было очень забавно и радостно обнаружить какого-нибудь знакомца, с которым я лет сорок не общался, где-то в Колумбии или в Австралии, или даже рядом на соседней улице.

Но потом мои знакомые мне посоветовали перейти в «Фейсбук», говоря, что компания там намного разнообразнее и возможности тоже на порядок лучше. Поначалу я сопротивлялся, так как и «ОК» мне хватало для полного счастья, и вообще я с неохотой меняю насиженные места своего обитания. Но потом по своей мягкотелости пошел на поводу у особенно настойчивых и открыл свою страничку в «ФБ». Оказалось, что знакомые не врали мне, и у «Фейсбука» и впрямь были гораздо более широкие перспективы и инновации.

С течением времени «ОК» мне все меньше интересовали, и я туда наведывался только для игры в «Сокровище пирата». В один прекрасный день я вдруг осознал, что слишком много времени отдаю этой абсолютно никчемной игре, и, дабы более не подаваться соблазну, закрыл свою страничку в «ОК», тем паче что все мои знакомцы, продвинутые «одноклассники», уже были и в «ФБ».

На сегодняшний день я без «Фейсбука» себя ощущаю, как без телевизора в стагнационные советские времена. В совковые года, когда я заходил в дом, первым делом врубал телевизор и жил под его приятное мерцание. Теперь, войдя в квартиру и надев тапочки, я включаю комп и сразу захожу к себе на стенку в «Фейсбуке», дабы глянуть, кто что сказал, кто меня похвалил и кого мне надо похвалить.

Меня спросить, то наряду с самой знаменитой в мире поощрительной Нобелевской премией, должна быть особая международная премия, которая в той или иной мере поменяла социальную жизнь людей в хорошую сторону. И голосовали бы за эту премию, за победителя не группа высоколобых академиков неходового возраста, а народ! Вернее, народные избранники, какой-нибудь мировой народный комитет, чьим членом я бы с удовольствием мог стать, если бы мне оказали такое доверие. Я считаю, что первую такую премию надо было бы дать тому человеку, кто придумал социальную сеть. Отдельно – кто придумал, а отдельно – кто воплотил в жизнь.

Уже многие социологи, психотерапевты, может быть, даже лингвисты, маркетологи, рекламщики, финансисты и прочие специалисты узкого и широкого профиля изучают этот феномен под названием «социальная сеть». Может, пока рано подводить окончательные итоги, но лет через много, наверное, более трезвым умом и незамыленным глазом назовут те грани современной жизни, которые социальная сеть кардинально изменила. И, главное, скажут, к добру это было или наоборот. Мне кажется, все-таки к добру. Хотя есть кое-какие нюансы, о которых я пока воздержусь говорить.

Но это все лирика.

Факт тот, что социальная сеть на сегодняшний день играет очень большое значение в жизни людей во всех ее аспектах. К примеру, гуляя по большим торговым центрам, куда я иногда прихожу для отдохновения и чтобы людей повидать и себя показать, проходя мимо разнообразных прилавков, я вижу, как скучающие продавцы сидят, уткнувшись в экранчики своих телефончиков. Я человек любопытный и всегда интересуюсь, а что же они там высматривают, и пытаюсь незаметно, с высоты своего роста заглянуть им через плечо и рассмотреть предмет их любопытства. И в 99 случаев это бывают именно странички социалки. В былые времена, наверное, бездельничающие продавцы просто глядели в потолок и считали мух. И при отсутствии клиентов им было, наверное, ужасно тоскливо. Но теперь не так – они коротают служебное время, скользя прозрачным пальчиком по умным экранам своих смартфонов. Я не знаю, насколько поощряется владельцами лавок и магазинчиков в рабочее время зыркать в экранчики телефонов. Может быть, даже и не поощряется. Вместо того чтобы активно зазывать проходящих потенциальных покупателей, эти продавцы занимаются своими личными интересами.

За все время моих шатаний по торговым центрам только возле одного прилавка я видел, что продавец, молоденькая девица, цеплялась бы (в добром смысле этого слова) к проходящим зевакам и рекламировала свой товар. Каждый раз, когда я прохожу мимо нее, она мило и красиво предлагает мне образцы со своих полок, и каждый раз я смущенно от нее отбрыкиваюсь, говоря, что бижутерия - это не мой профиль. Но рано или поздно она меня сломает, и я куплю какой-нибудь браслетик с разноцветными стекляшками. А потом, дома, наверное, повешу его на видное место и буду злиться на собственную мягкотелость и за зря выброшенное энное количество лари.

Это меня сейчас повело чуть-чуть в сторонку.

А говорил я то, что все-таки с социальной сетью жить стало лучше, жить стало веселее. Я много чего почерпнул и продолжаю почерпывать из «ФБ».

«ФБ» – это дайджест любых новостей. Мне не нужно тратить время на просмотр телевизионных программ, чтобы узнать, что в мире творится. Так как род моей деятельности связан с происходящими событиями, мне надо держать руку на пульсе. И «Фейсбук» мне очень в этом помогает. За короткий промежуток времени, пробегая глазами стенки друзей и недрузей, я узнаю, что произошло и что происходит, и далее уже могу точечно выискивать заинтересовавшую меня информацию. Очень экономит время.

И касается это не только политических веяний. Где что творится, где штормит, где дождит, где население недовольно покрытием асфальта и где, наоборот, довольно. Иногда из «ФБ» я даже узнаю, что у нас трясло землю, что на научном языке называется «землетрясением». Бывало, сижу дома, думаю о вечном, и вдруг что-то встряхнет меня. Я сразу открываю «ФБ», и, если там каждый второй вопрошает, «землетрясение?», значит, не показалось и надо быть внимательнее. А если в «ФБ» тишь и благодать и снова выкладываются фотки застолий и розовощеких внуков, если судачат только про ирригацию Узбекистана и народное просвещение, то можно расслабиться. Землетрясения не было.

Под конец сей статьи, по закону гор, я, наверное, должен предложить витиеватый и цветистый тост за создателей социальных сетей. И пожелать им долгого здоровья и счастья. И попросить их, чтобы они не останавливались на одном месте и развивали бы свое детище нам на радость. Нам на радость и себе на процветание. Но я этого не сделаю, так как с алкоголем я совсем не дружу. А пить за кого-то простой газировкой – это несерьезно.

И все-таки!

Уже и не помню, а какова была жизнь до «Фейсбука».

И была ли она вообще?

P.S. А игра «Сокровище пирата» и в «ФБ» тоже оказалась, и я, поддавшись соблазну, опять гоняю шарики из пустого в порожнее.

Слаб человек.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях