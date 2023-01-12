Газета «Независимая Республика» публикует интервью с председателем Абхазского народного движения Адгуром Ардзинба.

В обществе сформировалось предубеждение: пришел инвестор, значит, снова что-то заберут у народа

«Мы многие годы наблюдаем, как несправедливо распределяется госимущество и национальные ресурсы. Все это проходит безнаказанно, даже после смены власти. Таким образом, в обществе сформировалось предубеждение: пришел инвестор, значит, снова что-то заберут у народа. Сам по себе инвестор воспринимается как чужестранец, инородный элемент, который, очевидно, приходит к нам с определенными интересами. И когда вместе с нашими недобросовестными чиновниками он забирает у нас лучшее, не давая взамен ничего, то вряд ли это будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Мы в свое время работали и приняли закон «Об инвестиционной деятельности», который действует и по сей день. По моему мнению, в нем отражены те важные аспекты, которые делают бизнес в Абхазии привлекательным, но в то же время учитывают государственные интересы», – говорит политик.

По его мнению, законодательство и налогообложение в Абхазии одни из самых комфортных в мире. Вся проблема, по его словам, сконцентрирована в отсутствии порядка и безопасности как для инвесторов, так и для их абхазских партнеров и народа в целом.

Любой инвестор, который приходит в Абхазию, должен понимать, что он делает бизнес в независимой Республике Абхазия, а значит, должен уважать наши ментальные особенности

«Все наши опасения относительно продажи земель и недвижимости небеспочвенны, но только мы сами должны определить понятные правила игры с соблюдением собственных интересов и предоставить их зарубежным партнерам. Любой инвестор, который приходит в Абхазию, должен понимать, что он делает бизнес в независимой Республике Абхазия, а значит, должен уважать наши ментальные особенности, наши традиции. Для привлечения качественных инвестиций куда большее значение имеет, к примеру, останавливается ли автомобиль на красный свет светофора в городе или нет, нежели законодательство, льготы и пиар. Приведем себя в порядок, придут те инвесторы, которые захотят разделять с нами наши ценности, а не только извлекать прибыль из Абхазии», – подчеркнул Адгур Ардзинба.

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Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook прокомментировал опубликованную в СМИ информацию о том, что рост доходов республиканского бюджета Абхазии за 2022 год составил 116,9% относительно 2021 года.

Экономист заметил, что рост доходов не перекрывает роста цен. «Уже очевидно, почему кабинет министров не дает статистические данные, так как цифры, которые получили, благодаря запросам депутаты парламента, говорят только об одном: правительство за три года оказалось неспособным решить ни одной ключевой задачи в экономике. Ситуация стремительно ухудшается. Поэтому кабинет министров подвергся жесткой и справедливой критике депутатов Народного собрания за бюджет на 2023 год, который никак не отвечал интересам граждан и не решал ни одной острой проблемы народа», – написал Аристава.

По его словам, вновь, как до 2014 года, импорт вырос почти на десять миллиардов и превысил внутренний товарооборот, а экспорт – всего чуть более чем на триста миллионов.

Деньги, которые страна могла заработать путем увеличения производства собственной продукции, уходят из страны десятками миллиардов рублей, в то время как у кабмина нет денег даже на мусороперерабатывающий завод

«Мы вернулись к ситуации, когда покупаем в пять-шесть раз больше, чем производим и продаем за границу. Рост реального сектора экономики составил чуть более 1 млрд 300 млн рублей за девять месяцев 2022 года, в то время как из страны стало уходить за эти годы на десять миллиардов рублей больше. Поэтому правительство неспособно получать необходимые доходы в бюджет для того, чтобы решать проблемы в энергетике, в экономике, здравоохранении или обороне. Без кратного роста реального сектора экономики, без кратного роста экспорта, как это было в 2015-2016 годах, рост экспорта тогда был с 2,9 млрд рублей почти до 7 млрд рублей, решать проблемы народа и улучшить жизнь наших граждан не получится, а для достижения таких целей необходимы серьезные, глубокие перемены. Эти три года кабмин держится на реформах 2015-2016 года, которые тогда нещадно критиковались, а сейчас тот же НДС стал самым главным налогом правительства. Воспользоваться ростом турпотока правительство оказалось неспособно. Получается те деньги, которые страна могла заработать путем увеличения производства собственной продукции, уходят из страны десятками миллиардов рублей, в то время как у кабинета министров нет денег даже на мусороперерабатывающий завод. К сожалению, созидательной повестки, обеспечивающей необходимый рост национальной экономики, как не было, так и нет», – пришел к выводу экономист.

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Общественный деятель Астамур Какалия отреагировал на интервью «Эху Кавказа» председателя экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр. Экс-депутат парламента в интервью заявила, что она сторонник того, чтобы Россия прекратили финансировать Абхазию, за исключением заработных плат.

На своей странице в Facebook Астамур Какалия написал: «Я за то, чтобы Россия перестала их финансировать. Их, не нас. Нас она никогда не финансировала. За всю историю многомиллиардной инвестпрограммы ни разу субподряда не получили лица, не связанные с руководством страны. Всегда суб-суб-субподряд, и на оставшиеся копейки мы за кусок хлеба делали работу. Вся это помощь не только мимо нас, но и против нас. Российская помощь никогда не финансировала нас, несиловиков и нечиновников. Российская помощь никогда не финансировала малый бизнес, не связанный со сменяющими друг друга правительствами. Я за то, чтобы Россия перестала финансировать их (раздутые штаты, которые ничего, кроме проблем и макулатуры не создают). Я за то, чтобы Россия финансировала нас (малый бизнес), а не вбрасывала деньги, за освоение которых борются они, несменяемые чиновники».

Какалия уточнил, что, за исключением некоторых моментов, согласен с Натали Смыр. По его словам, бюджет почти такой же нелепый, как и предыдущие, точнее, самый нелепый из тех, что были.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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