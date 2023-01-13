Тысячи жителей Западной Грузии остались без света, газа и воды. Сорванные с домов крыши и обрушившиеся под сильным ветром деревья повредили коммуникации. Местные власти уже приступили к подсчету ущерба, однако синоптики предупреждают, что такая ситуация сохранится до завтрашнего дня.

Инцидент произошел на магистрали Самтредия-Григолети. Ураганный ветер повалил здесь дерево, которое рухнуло на двигавшийся по этой дороге автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели и служащие скорой помощи обнаружили водителя мертвым, сообщил журналистам телекомпании «Формула» мэр Ланчхутского муниципалитета Александр Саришвили:

«Скончался молодой человек. У его (двух) попутчиков нет никаких повреждений. На данном этапе продолжается очень сильный ветер. Деревья повалены на центральных улицах города (Ланчхути) и в селах. Спасательные службы максимально мобилизованы. Практически каждые полчаса падает по 2-3 дерева. 40% местного населения осталось без электроэнергии, ветер срывает крыши. Мы перевели около 120 семей (во временное убежище)».

От сильного ветра пострадал и Кутаиси. Ураган снес здесь крыши почти с двух сотен домов, под обломками одной из таких, рухнувшей с пятиэтажного дома, остались автомобили местных жителей. Обошлось без жертв, однако были повреждены линии электропередач и газопровод, без отопления и электроэнергии остались около 50 семей. На просьбу жильцов о помощи в местной мэрии ответили, что работы по восстановлению коммуникаций не смогут начаться до завершения стихии, жалуется один местный житель:

«Даже электричества нет, нужно восстановить, а пока они не вынесут эти обломки (крыши) работать не смогут, при этом сказали нам, приедем и пока все не отодвинем, грубо… Люди и так пострадали, а вы еще усложняете дело?! Когда, говорят, улучшится погода, и потом все сделаем, а это срочно, мне сейчас тяжело».

Ураган повредил и около 1000 домов в Самегрело. Мэрия Зугдиди приняла решение демонтировать новогоднюю елку, располагавшуюся в центре города, из-за риска ее разрушения, сообщил журналистам губернатор Самегрело – Верхней Сванетии Георгий Гегучия:

«Ущерб значительно возрос. Вчера ночью были повреждены около 600 частных домов, сегодня их число перевалило за 960. Выросло и число поврежденных жилых корпусов, их теперь 38. Да и другие виды ущербы были нанесены региону стихией. Вчера ночью в селе Абаша ветер полностью снес крышу с дома одной местной семьи, возникла опасность полного разрушения дома. Мы временно перевели эту семью в гостиницу».

До Тбилиси ураган не добрался, однако столица тоже столкнулась со сложностями. Низкая температура и обильные осадки вызвали на дорогах гололед. В соцсетях местные жители жалуются, что город оказался совершенно не готов к этому: технической солью муниципальные службы посыпают лишь центральные дороги, из-за чего городской транспорт часто просто не может добраться до определенных районов. Также жители Тбилиси сообщают о частых авариях. Столичные власти тем временем призвали горожан отказаться от поездок на личном транспорте без «зимней резины».

Между тем начальник Управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Ниорадзе сообщила «Эху Кавказа», что погода по всей стране начнет улучшаться уже завтра:

«(В Западной Грузии) скорость ветра достигла ураганных значений – 33-34 метра в секунду. А там, где ветер не измеряется, возможно, была и большая скорость, потому что налицо результаты этого урагана: с корнями вырваны деревья, оборваны линии электропередач. Сегодня эта ситуация сохранится с той лишь разницей, что ветер немного ослабнет, до 32-33 метров в секунду, завтра тоже ожидается ветер восточного направления, но постепенно он ослабнет, и послезавтра его уже не будет. Что касается Восточной Грузии, снег в основном в регионах Кахетии сегодня сохранится до завтрашнего утра, а днем уже и в течение следующей недели ожидается погода без осадков. Так же и по Западной Грузии. Температура постепенно повысится».

Тем не менее муниципальные власти в разных регионах страны в преддверии Старого Нового года призывают жителей отказаться от использования пиротехники, так как из-за сильного ветра велика вероятность того, что фейерверки станут причиной пожаров. Кроме того, во избежание инцидентов власти советуют не выходить из домов без крайней необходимости.

Подписывайтесь на нас в соцсетях