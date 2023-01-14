Оппозиционер заявил о нападении после отключения русской песни в центре Тбилиси

Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки заявил, что подвергся физическому насилию на проспекте Руставели после того, как отключил трансляцию русских песен у метро «Площадь Свободы».

По его словам, несколько человек пришли к метро с аппаратурой и включили «российский трэш».

«Эта песня была неприемлемой и неуместной … Я подошел и сказал, что это позор…Они ответили агрессивно. Тогда я просто отключил им кабель и продолжил путь. Один из мужчин догнал и напал на меня, я уклонился, он снова догнал», - рассказывает Канделаки.

По словам оппозиционера, он обратился к полиции на станции метро и дал показания.

Также Канделаки говорит, что «этот трэш» пустили на динамики в самом центре города не приезжие, а местные. «Русских не было, были грузины», - сказал Канделаки в интервью грузинской службе Радио Свобода.

МВД не делало комментариев.