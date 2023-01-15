Президент Грузии выразила поддержку Украине в связи с трагедией в Днепре

В украинском городе Днепр в ночь на воскресенье продолжался разбор завалов одного из подъездов девятиэтажного жилого дома, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара в субботу.

Растёт число погибших. По последним данным главы Областной военной администрации Валентина Резниченко, погибли 20 жителей дома, в том числе 15-летняя девушка.

Ранены десятки людей, более 40 в больнице. Из-под завалов спасли около 40 человек. Более 30 числятся пропавшими без вести.

В городе объявлен трехдневный траур.

Удар по Днепру был нанесен во время массированной российской ракетной атаки на территорию Украины, в ходе которой были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре была выпущена ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Ракета предназначена для борьбы с авианосными ударными группами в море - заявил представитель Воздушных сил.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российскую ракету Х-22 сбила украинская ПВО, та упала на дом в Днепре и взорвалась. Слова Арестовича немедленно стали цитировать российские СМИ и телеграм-каналы, снабжая их комментариями о вине самой Украины за гибель людей. В командовании Воздушных сил Украины их отвергли. Их командующий Николай Олещук отметил, что нет никаких сомнений в том, что по городу была выпущена именно ракета Х-22 - из воздушного пространства над российской Курской областью. По словам Олещука, «в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны».

В Украине слова Арестовича многие комментаторы подвергли критике - в том числе мэр Днепра Борис Филатов. Сам он настаивает на том, что, даже если ракету сбила ПВО, это ничего не меняет, и ответственность за гибель людей все равно несет Россия.

Ранее в ходе войны отмечались случаи попадания обломков сбитых системами ПВО российских ракет или обломков самих ракет украинской ПВО в жилые дома в Украине. Однако ни разу такие попадания не вызывали разрушения такого масштаба, как в Днепре.

Минобороны России пока не комментировало ракетные удары 14 января, в результате которых, по данным украинских СМИ и властей, помимо прочего, была серьезно повреждена одна из ТЭС, что привело к аварийным отключениям электричества.

Это был первый массированный удар в новом 2023 году и первый после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.