Новости
Президент Грузии выразила поддержку Украине в связи с трагедией в Днепре
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку Украине и осудила действия России в связи с трагедией в Днепре.
«Недопустимая демонстрация насилия в отношении мирного населения является нарушением всех норм международного права», - цитирует Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
В минувшую субботу Россия дважды за день обстреляла Украину: в Днепре ракета попала в девятиэтажный дом. Один подъезд был полностью разрушен - это произошло, когда почти все были дома в выходной день.
Обнаружены тела 21 погибшего, ранены 73 человека, 14 из них дети. Спасатели и жители Днепра всю ночь разбирали и с утра в воскресенье продолжают разбирать завалы, еще надеясь найти живых.
Другие новости дня
Скончался грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе
Выдающийся грузинский певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил сын его импресарио Рати Абзанидзе.
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1959-1965 годы учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 года – артист филармонии, а с 1967-го – солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра».
В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино. В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стали «Мелодии Верийского квартала» (Георгий Шенгелая). В 1977-м вышел фильм «Мимино».
Кикабидзе был не только киноактером и исполнителем, но и автором песен, кинорежиссером, сценаристом. Он был признан народным артистом Грузии и заслуженным артистом Украины, пишет SOVA.
С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва от оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде
В поезде «Москва-Владикавказ» нашли тело бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Его обнаружили на длительной стоянке в Ростове-на-Дону.
Смерть бойца ММА могла иметь насильственный характер, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере. Гаглоева задушили подушкой, уточняет телеграм-канал Baza, не называя свои источники.
Эту информацию отрицает североосетинское медиа Kryliatv.ru. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, СМИ утверждает, что «следов насильственной смерти обнаружено не было», а, по предварительным данным, причиной гибели Гаглоева стала тромбоэмболия.
Георгий Гаглоев занимался поисками своей тети, Риммы Гаглоевой. Она пропала в феврале 2022 года вместе с таксистом, который встретил ее в аэропорту Грозного и должен был привезти в Беслан. Гаглоев утверждал, что в управлении Следкома Ингушетии ему сообщили, что пропавшие находятся в Чечне в одном из отделений полиции, однако ведомство это отрицает. Также Гаглоев предполагал, что за машиной, в которой ехала его тетя, следовал другой автомобиль, на котором ее и таксиста вывезли обратно в Чечню. Такси с Гаглоевой преследовала серебристая Lada Priora с чеченскими номерами, утверждает Baza, ссылаясь на следствие.
Позже такси было найдено около ингушского города Сунжа. Личные вещи и деньги водителя и пассажирки остались в нем нетронутыми.
В разговоре с редакцией Кавказ.Реалии Гаглоев обвинял в похищении тети силовиков из Грозного, связывая его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: «Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией. Допускаю, что к ней приезжали чеченцы, а чтобы выбить информацию об этих клиентах, ее и забрали».
- Преследования оккультистов начались в Чечне несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к «более опасным, чем терроризм и наркомания».
- На чеченском государственном телевидении и в аккаунтах местных чиновников регулярно появляются видеорепортажи с извинениями. На «унизительные видеопризнания» жителей Чечни обратила внимание Комиссия США о международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чеченской республики Ахмеда Дудаева, ранее занимавшего пост директора ЧГТРК «Грозный».
- Ежегодно в Чечне пропадают без вести 110 человек на каждые 100 тысяч жителей. Это в четыре раза больше, чем в среднем по России.
Британия официально заявила, что поставит Украине танки «Челленджер»
Великобритания уже в ближайшие недели поставит Украине 14 тяжелых танков «Челленджер-2». Об этом говорится в заявлении британского правительства. Британия, таким образом, станет первой страной, которая поставит Украине танки западного производства.
О предстоящей поставке объявлено на фоне дискуссий среди союзников по НАТО о поставке Украине другого типа танков - германских «Леопард-2». О готовности отправить их Киеву для противодействия российскому вторжению заявила Польша и еще ряд стран. Германия пока официально не дала на это необходимого согласия. Ряд комментаторов рассматривает решение Лондона как шаг, направленный в том числе на то, чтобы подтолкнуть Берлин к более решительным действиям.
Ранее Франция, Германия и США объявили о поставке Украине бронетехники - также впервые за все время войны. Речь идет о БМП и разведывательных машинах.
Как говорится в заявлении британского правительства, премьер Риши Сунак принял решение увеличить дипломатическую и военную поддержку Украины, чтобы «еще более отбросить Россию и обеспечить прочный мир». По мнению британского премьера, сейчас для этого подходящее время, поскольку российские войска «испытывают трудности со снабжением и упадком боевого духа».
Также в заявлении отмечается, что, помимо танков, Британия поставит Украине около 30 самозарядных гаубиц AS90. Официальное заявление будет сделано в Палате общин в понедельник 16 января.
Накануне состоялся телефонный разговор Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил после разговора Зеленский, он поблагодарил британского премьера за решения, «которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров». Подробностей этих решений он не привел.
В Днепре растет число жертв ракетного удара по дому. Объявлен траур
В украинском городе Днепр в ночь на воскресенье продолжался разбор завалов одного из подъездов девятиэтажного жилого дома, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара в субботу.
Растёт число погибших. По последним данным главы Областной военной администрации Валентина Резниченко, погибли 20 жителей дома, в том числе 15-летняя девушка.
Ранены десятки людей, более 40 в больнице. Из-под завалов спасли около 40 человек. Более 30 числятся пропавшими без вести.
В городе объявлен трехдневный траур.
Удар по Днепру был нанесен во время массированной российской ракетной атаки на территорию Украины, в ходе которой были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре была выпущена ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Ракета предназначена для борьбы с авианосными ударными группами в море - заявил представитель Воздушных сил.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российскую ракету Х-22 сбила украинская ПВО, та упала на дом в Днепре и взорвалась. Слова Арестовича немедленно стали цитировать российские СМИ и телеграм-каналы, снабжая их комментариями о вине самой Украины за гибель людей. В командовании Воздушных сил Украины их отвергли. Их командующий Николай Олещук отметил, что нет никаких сомнений в том, что по городу была выпущена именно ракета Х-22 - из воздушного пространства над российской Курской областью. По словам Олещука, «в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны».
В Украине слова Арестовича многие комментаторы подвергли критике - в том числе мэр Днепра Борис Филатов. Сам он настаивает на том, что, даже если ракету сбила ПВО, это ничего не меняет, и ответственность за гибель людей все равно несет Россия.
Ранее в ходе войны отмечались случаи попадания обломков сбитых системами ПВО российских ракет или обломков самих ракет украинской ПВО в жилые дома в Украине. Однако ни разу такие попадания не вызывали разрушения такого масштаба, как в Днепре.
Минобороны России пока не комментировало ракетные удары 14 января, в результате которых, по данным украинских СМИ и властей, помимо прочего, была серьезно повреждена одна из ТЭС, что привело к аварийным отключениям электричества.
Это был первый массированный удар в новом 2023 году и первый после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.
Ирма Хецуриани завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Вашингтоне
Ирма Хецуриани завоевала серебряную медаль по фехтованию на колясках на чемпионате мира в Вашингтоне, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Выступая на рапире, грузинская спортсменка сначала победила англичанку Джастину Мур - 15:3, в полуфинале француженку Софи Саблон - 15:4, а в финале уступила тайке Саисун Яне - 15:10 и заняла второе место в турнире.
Сегодня в Вашингтоне Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили попытаются завоевать медали уже в фехтовании на саблях.
Украинский специалист возглавит сборную Армении по футболу
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков возглавит сборную Армении по футболу. Об этом стало известно накануне, 14 января, после заседания исполкома Федерации футбола Армении (ФФА), в ходе которого обсуждался вопрос о назначении главного тренера национальной сборной Армении.
«После полуторачасового обсуждения из предложенных кандидатур был выбран бывший главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков», - говорится в сообщении на официальной странице ФФА в интернете.
За свою тренерскую карьеру 65-летний специалист тренировал сборные Украины разных возрастных категорий.
Сборная Украины (до 19 лет) под руководством Петракова вышла в полуфинал чемпионата Европы в 2018 году, а в 2019 году сборная Украины (до 20 лет), ведомая Петраковым, стала чемпионом мира (до 20 лет).
В 2021-2022 годах Петраков был главным тренером национальной сборной Украины, которая не смогла пробиться в финальную часть Чемпионата мира по футболу лишь по результатам стыковых матчей.
Как сообщает Радио Азатутюн, должность главного тренера сборной Армении по футболу стала вакантной после ухода с поста испанского специалиста Хоакина Капарроса в сентябре прошлого года. Отставка Капарроса последовала за провальным выступлением армянской сборной в последнем розыгрыше Лиги наций.
Власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19
Власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19 с начала декабря, когда в стране ослабили коронавирусные ограничения. Об этом пишет агентство Reuters.
Национальная комиссия здравоохранения Китая утверждает, что с 8 декабря по 12 января от причин, связанных с COVID-19, погибли 59 938 человек. 5 503 случаев смерти были вызваны дыхательной недостаточностью из-за коронавирусной инфекции, а остальные – из-за сочетания коронавирусной инфекции и других заболеваний. При этом китайские эксперты утверждают, что пик распространения заболевания в стране, судя по всему, пройден.
Ранее власти Китая сообщали, что с начала пандемии в стране умерли около 5 тысяч человек, а за декабрь было зарегистрировано менее 10 случаев смерти. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения обвинила власти страны в занижении количества смертей.
В конце декабря британская аналитическая компания Airfinity подсчитала, что в Китае от коронавирусной инфекции, вероятно, умирают около 9 тысяч человек в день. Вскоре Bloomberg сообщил, что из-за вспышки COVID-19 крематории по всей стране оказались переполнены.
- Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики «нулевой терпимости» к COVID-19, которая включала в себя жесткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.
- Как только меры были ослаблены, в стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19. По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу.
Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана
Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана. Этот шаг - реакция на казнь в субботу бывшего замминистра обороны страны Али-Реза Акбари, обвиненного в шпионаже. У Акбари было как иранское, так и британское гражданство. Британские власти решают, какие еще меры они предпримут в отношении Тегерана.
Акбари был приговорен к повешению после того, как иранский суд признал его виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. Сам он заявлял, что невиновен, а признательные показания дал под пытками. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».
В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже. Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, в субботу вызвало посла Великобритании в связи с «вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана».
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Лондона
В центре Лондона в результате стрельбы были ранены четыре человека, сообщает полиция.
Инцидент произошел недалеко от церкви, где в тот момент проходили похороны. Полицейские предполагают, что огонь открыли из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия.
Ранения получили три женщины и семилетняя девочка – все они доставлены в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии.
Полицейские перекрыли дороги и проводят расследование на месте происшествия. О задержаниях в связи со стрельбой не сообщается.
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Петр Павел
Отставной генерал Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета голосов на 99 процентах избирательных участков.
По последним данным, Павел набирает 35,27 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,12 процента голосов.
«Разница в несколько сотен голосов между Бабишем и мной. По словам Андрея Бабиша, я был неопытным человеком в политике, поэтому не считаю результат плохим», – сказал Павел.
Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.
Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом
В Днепре в результате российского обстрела разрушен многоэтажный жилой дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По предварительным данным, пять человек погибли. 27 человек ранены, в том числе шесть детей. Из-под завалов удалось спасти 15 человек, спасательные работы продолжаются.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что весь район обесточили и отключили от систем жизнеобеспечения. Завалы, по его словам, будут разбирать всю ночь.
Это уже второй обстрел территории Украины за день. Утром в субботу Россия атаковала в Киеве объекты критической инфраструктуры. По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе. В Голосеевском районе украинский столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырёх взрывах. После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.
Вооружённые силы Украины заявили, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.
Украинские власти также сообщили об обстрелах Харькова. В городе приостанавливало работу метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме, что, по предварительным данным обстрел по объектам инфраструктуры вёлся из ракетных комплексов С-300.
Сообщается о взрывах в пригороде Киева Буче и в подконтрольном Украине Запорожье. Всего сигналы воздушной тревоги утром 14 января звучали в шести регионах страны.
Минобороны России субботние обстрелы пока не комментировало.
По данным украинского МИДа, ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов.
В Иране казнили бывшего замминистра обороны страны
В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны страны Али-Реза Акбари, которого обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. У него было двойное гражданство Великобритании и Ирана.
Акбари был повешен, сообщает Би-би-си со ссылкой на иранские государственные СМИ. Ранее Верховный суд Ирана отклонил его апелляцию, оставив в силе первоначальный смертный приговор.
Бывшего чиновника арестовали в 2019 году и обвинили в шпионаже в пользу британской разведки MI6, за что он якобы получил больше двух миллионов долларов в разных валютах. В аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении Персидской службы Би-би-си, Акбари сказал, что признался в преступлениях, которых не совершал, после пыток.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом». Ранее в пятницу министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли призвал к немедленному освобождению Акбари и назвал смертный приговор политически мотивированным.
В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже.
Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, вызвало посла Великобритании в связи с «вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана».
- Акбари занимал пост заместителя министра обороны при президенте Мохаммаде Хатами, который возглавлял страну в 1997-2005 годы.
Муж и жена погибли в шахте лифта в тбилисском районе Вазисубани
Два человека погибли в результате падения лифта в жилом корпусе в Вазисубани в Тбилиси. По данным телеканала «Рустави 2», когда открылась дверь лифта по вызову, сам лифт находился на другом этаже. Мужчина автоматически шагнул в открытую дверь и упал в шахту, жена пыталась его вытащить, но обоих задавил внезапно заработавший лифт.
Оба - молодые люди, до 35 лет. Спасатели извлекли тела погибших.
Ненадежная работа лифтов - одна из самых серьезных коммунальных проблем Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия». Мэрия если финансирует замену лифтов, то частично, оставшуюся часть должны собирать жильцы. Полностью заменить лифт настолько дорого, что чаще всего жилтоварищества просто меняют устаревшие детали, ограничиваясь текущим ремонтом. Состояние лифтов должны контролировать сами товарищества жильцов.
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает ТАСС.
Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей во время эвакуации. В 1945 году, семья Чуриковых переехала в подмосковный поселок Коренево.
Сразу после окончания школы Чурикова пыталась поступить в театральное училище имени Щепкина и студию МХАТ, но обе попытки оказались неудачными. С третьей попытки Чурикова поступила на актерский факультет в театральное училище имени Щукина и закончила его с красным дипломом в 1965 году.
В кино дебютировала в 1960 году, будучи студенткой, в фильме «Тучи над Борском» режиссера Василия Ордынского. Затем снялась в нескольких десятках фильмов - «Морозко», «Тот самый Мюнхаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и других.
С 1975 года Чурикова служила в театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком Марка Захарова»).
Чурикова - лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.
Чурикова выступала в поддержку журналистки Виктории Ивлевой, задержанной за пикет в поддержку правозащитного общества «Мемориал». Среди прочих подписала письмо в Верховный суд Карелии с просьбой передать дело историка Юрия Дмитриева в суд другого региона России. Актриса также написала поручительство за Дмитриева.
Актеров Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
Народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу, заслуженную артистку Ольгу Васильеву, уволили из МХТ имени Чехова. Об этом рассказал представитель театра Вадим Верник.
По словам Верника, решение об увольнении принято после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Содержание разговора не раскрывается.
Ранее об увольнении Назарова и Васильевой написало издание «Московский комсомолец» без ссылок на источники. По данным газеты, причиной увольнения актеров могли стать публичная критика войны с Украиной и «антироссийские настроения».
На этой неделе в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием Назарова. Местные жители высказали недовольство антивоенными высказываниями актера в соцсетях.
Назаров служил в театре Чехова с 2002 года, Васильева – с 2005 года.
С начала войны актеры регулярно публикуют в интернете видео, в которых читают антивоенные стихи.
На горнолыжной трассе Цон в Южной Осетии открылся новый сезон катаний
Горнолыжная трасса Цон в самопровозглашенной республике Южная Осетия начала принимать первых посетителей сезона 2023 года. Открытие трассы для любителей зимних видов спорта состоялось в субботу. Накануне были завершены финальные работы по обустройству трассы.
«Перед стартом сезона наши специалисты проверили инвентарь, расчистили трассу и подготовили пункт для обогрева. Для открытия трассы ждали и подходящей погоды, чтобы было больше снега. Сейчас уже выпало достаточное количество осадков и теперь у жителей и гостей республики есть возможность прокатиться на склонах Цона», - рассказал информагентству «Рес» глава комитета по молодежной политике и спорту Сергей Зассеев.
Как ранее отметил Зассеев, длина трассы была увеличена до 1 км 800 метров.
«После она была расширена, чтобы лыжники и сноубордисты не испытывали дискомфорт. Есть и отдельная санная трасса для самых маленьких, поскольку многие приезжают на отдых с детьми. Для проката доступны лыжи и сноуборд. Были и санки, но из-за ненадлежащего пользования гостями, инвентарь был испорчен. Для детей родителям лучше всего приобрести снегокаты с широкими полозьями», - дополнил глава комитета.
Также была расчищена дорога, ведущая к месту отдыха.
Россия включила в черный список главу МИД Британии - за «демонизацию» РФ
МИД России включил в черный список министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и начальника британского Генштаба Патрика Сандерса. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Всего в списке 36 человек, включая представителей руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Полный список МИД публиковать не стал, но заявил, что готов предоставить его Лондону, если получит соответствующий запрос.
«Будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции», - говорится в сообщении.
О том, что Москва расширила санкционный список Великобритании, стало известно 12 января. Имена лиц, попавших под ограничения, тогда не публиковались.
Последний раз Россия расширяла санкции против Великобритании в сентябре прошлого года.
Решение о расширении санкций последовало вскоре после того, как стало известно, что Лондон собирается поставить Киеву партию современных тяжелых боевых танков Challenger II.
МИД Великобритании сообщение российской стороны пока не комментировал.
Великобритания с самого начала войны России с Украиной оказывает Киеву поддержку. Лондон ввел санкции против Москвы и российских олигархов. Королевство регулярно выступает с жесткой критикой Кремля за его агрессию по отношению к Украине и ее жителям.
Госдеп: США глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Саакашвили
США глубоко обеспокоены ситуацией вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, пишет SOVA.
Один из журналистов попросил Пателя прокомментировать ситуацию, напомнив, что ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения. На вопрос, поддерживает ли правительство США эту идею, представитель Госдепа заявил:
«У меня нет никаких новостей по этому поводу, так как мы говорили об этом в последний раз. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены и уделяем пристальное внимание этой ситуации, особенно состоянию его здоровья».
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Адвокаты пытаются добиться ежедневных слушаний на процессе, чтобы как можно скорее получить решение и готовят документы для передачи дела в международные суды.
- Состояние здоровья третьего президента Михаила Саакашвили ухудшается и ситуация грозит самыми тяжелыми последствиями, если не будут приняты срочные меры, ранее заявил центр «Эмпатия» по результатам независимой экспертизы.
Минюст РФ объявил «иноагентами» Артура Смольянинова и Артемия Троицкого
Минюст России включил в список иностранных агентов актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого. Также в реестр попали бывший глава пермского штаба Навального Сергей Ухов, украинский телеведущий Александр Шелест, бывший священник Сергей Кирсанов и юрист Анатолий Фурсов.
Артемий Троицкий, один из ведущих российских рок-критиков и экспертов в области популярной музыки, с 2015 года сотрудничает с Радио Свобода, он - автор и ведущий популярного подкаста и радиопрограммы «Музыка на Свободе». С 2014 года Троицкий живет в Эстонии.
6 января в издании «Новая газета. Европа» было опубликовано интервью Артура Смольянинова, в котором он открыто осудил военную агрессию России против Украины. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера.
- В составляемых Министерством юстиции России списках «иностранных агентов» - русскоязычные проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в том числе Русская служба Радио Свобода и ее региональные проекты, а также, в качестве индивидуальных лиц, более 30 сотрудников разных редакций. Ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай назвал практику составления и расширения «иноагентских» списков «бессильной попыткой Кремля скрыть свое разочарование, вызванной провалом путинского вторжения в Украину».
- В минувшем году из-за давления российских властей и введения открытой политической цензуры РСЕ/РС вынуждена была закрыть свое представительство в Москве. Тем не менее 2022 год оказался статистически самым успешным в истории Русской службы. На этой неделе медиакорпорация РСЕ/РС объявила об открытии своих офисов в Вильнюсе и Риге.
Би-би-си: в России установили первую памятную доску бойцу «ЧВК Вагнера»
В конце прошлого года на фасаде одной из школ в Саратове установили мемориальную доску Денису Ковырзину, выпускнику школы и бывшему бойцу Росгвардии, погибшему на войне с Украиной. В 2016 году его осудили на семь с половиной лет колонии по обвинению в убийстве, пишет Би-би-си со ссылкой на данные Мосгорсуда.
Ковырзин несколько раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), но ему в нем отказывали. Последний раз такое произошло в мае 2022 года.
Ковырзин отбывал срок под Нижним Новгородом в колонии для бывших сотрудников силовых ведомств. Туда, по данным проекта Gulagu.net, летом 2022 года приезжали вербовщики на войну с Украиной из «ЧВК Вагнера». Вероятнее всего, Ковырзин в составе этого вооруженного формирования отправился на фронт, где погиб в начале августа.
Похоронили Ковырзина в подмосковной Балашихе. Там он служил до своего ареста. Был ли заключенный помилован, не сообщается.
Мемориальная доска, установленная в Саратове, стала первым памятным знаком воевавшему в «ЧВК Вагнера» заключенному, обращает внимание Би-би-си.
Администрация школы не стала отвечать на вопросы журналистов. Представитель мэра Саратова обещала изучить ситуацию.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Создатель и спонсор ЧВК – близкий к президенту России петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну.
- Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Как оно оформляется юридически, до сих пор неизвестно.
Власти Украины сообщили о новых обстрелах инфраструктуры
Россия утром в субботу, 14 января, атаковала в Киеве объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Сведений о пострадавших он не привёл.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе. В Голосеевском районе украинский столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырёх взрывах. После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.
Вооружённые силы Украины заявили, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.
Украинские власти также сообщили об обстрелах Харькова. В городе приостанавливало работу метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме, что, по предварительным данным обстрел по объектам инфраструктуры вёлся из ракетных комплексов С-300.
Сообщается о взрывах в пригороде Киева Буче и в подконтрольном Украине Запорожье. Всего сигналы воздушной тревоги утром 14 января звучали в шести регионах страны.
Минобороны России субботние обстрелы пока не комментировало.
По данным украинского МИДа, ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов.
Оппозиционер заявил о нападении после отключения русской песни в центре Тбилиси
Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки заявил, что подвергся физическому насилию на проспекте Руставели после того, как отключил трансляцию русских песен у метро «Площадь Свободы».
По его словам, несколько человек пришли к метро с аппаратурой и включили «российский трэш».
«Эта песня была неприемлемой и неуместной … Я подошел и сказал, что это позор…Они ответили агрессивно. Тогда я просто отключил им кабель и продолжил путь. Один из мужчин догнал и напал на меня, я уклонился, он снова догнал», - рассказывает Канделаки.
По словам оппозиционера, он обратился к полиции на станции метро и дал показания.
Также Канделаки говорит, что «этот трэш» пустили на динамики в самом центре города не приезжие, а местные. «Русских не было, были грузины», - сказал Канделаки в интервью грузинской службе Радио Свобода.
МВД не делало комментариев.
Верховный суд Бразилии расследует роль бывшего президента в протестах
Верховный суд Бразилии санкционировал расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару. Прокуратура подозревает его в поощрении протестов своих сторонников, которые закончились штурмом правительственных зданий в столице.
67-летний Болсонару, который сейчас находится в США, подозревается в «подстрекательстве и идейном авторстве антидемократических действий, которые привели к вандализму и насилию в Бразилиа в прошлое воскресенье», говорится в заявлении федеральной прокуратуры.
В минувшие выходные сторонники Болсонару, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здания Конгресса и Верховного суда, а также взяли штурмом президентский дворец. В тот же день полиция освободила здания от протестующих и задержала не менее 1843 человек, более 1100 из которых были впоследствии арестованы.
На следующий день после штурма правительственных зданий Болсонару опубликовал в фейсбуке видео, в котором утверждал, что победа Лулы да Силва на президентских выборах в октябре «была не результатам голосования, а следствием решения Верховного суда и Центризбиркома Бразилии». Видео было вскоре удалено.
Несмотря на то, что видео было опубликовано после штурма, а в твиттере Болсонару осудил действия своих сторонников, прокуратура Бразилии решила инициировать расследование роли Болсонару в протестах.
Согласно опросу, результаты которого приводит бразильский портал g1, 55% респондентов считают Болсонару ответственным «за акты вандализма» в Бразилиа.
- 77-летний основатель левой Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва выиграл президентские выборы, прошедшие в октябре 2022 года, с результатом 50,9%, обойдя радикально-правого Жаира Болсонару. После этого Болсонару уехал в США, избежав церемонии передачи власти своему преемнику. Инаугурация Лулы да Силва состоялась 1 января 2023 года.
Данные более 3,4 млн клиентов Mail.ru попали в открытый доступ
Часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года», – заявили в Mail.ru. В компании заверили, что пользователям почты ничего не угрожает.
Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечке. В соответствии с законодательством Mail.ru должна была уведомить его «в течение суток с момента происшествия», уточнили в ведомстве.
Ранее телеграм-канал «Утечки информации» рассказал, что в утекшем массиве Mail.ru содержится около 3,5 миллионов записей, в том числе более 3,4 миллиона уникальных адресов электронной почты. Утверждается, что данные опубликовал тот же источник, который ранее выкладывал в сеть массивы «Почты России», магазина «ВкусВилл» и образовательного портала GeekBrains.
- В России в 2022 году произошло не менее 60 утечек личных данных граждан – против 41 случая за предыдущие три года, подсчитал проект «Сетевые Свободы». В результате этого пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
- В открытом доступе оказывались имена, даты рождения, телефоны, фактические адреса и электронные почты, иногда – детали заказов, паспортные данные, хеш-пароли и другая чувствительная информация. Многие из них могут использовать в преступных целях.
- Эксперты компании InfoWatch напрямую связывают рост числа утечек с войной в Украине. С начала российского вторжения в Украину произошло несколько крупных утечек информации пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам.
Форум